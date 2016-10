Diskusija par atkritumiem Talsos, Strautu ielā 13 06.10.2016

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

3. oktobrī Talsu novada domes tautsaimniecības komitejas informatīvajā daļā sēdes dalībnieki apsprieda situāciju par atkritumiem Strautu ielā 13 Talsos.

Interneta portālā www.pietiek.com lasāms materiāls par to, ka «SIA «Talsu namsaimnieks» ar Talsu domes vadības atbalstu izveido nelegālu atkritumu izgāztuvi Talsu pilsētā — rezultātā piesārņota vide un zaudējumi simtiem tūkstošu eiro apmērā.» Cik tas ir patiess, spriest vēl nevar.

Valsts vides dienests ir informēts

Talsu novada domes deputāte Ilze Indriksone («Visu Latvijai!» — «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK») ierosināja šo jautājumu izskatīt, kam pārējie deputāti arī piekrita. «Gribu zināt, kas pašlaik notiek. Pārvaldes vadītājam droši vien ir kaut kas vairāk zināms. Man ir pārbaudes akts no šī gada 7. marta, kurā konstatēts, ka Strautu ielā 13 Talsos ilgstoši izgāzti būvniecības materiāli, biodegradējami, nešķiroti sadzīves un pat bīstami atkritumi. Varbūt varat pastāstīt, kas tur ir konstatēts un kāda rīcība veikta? Sanāk, ka pašvaldība ir atļāvusi turpināt veikt šīs darbības, līdz ar to apzināti pārkāpusi atkritumu apsaimniekošanas likumu,» vaicāja I. Indriksone. Talsu novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Vilsons atbildes vietā lūdza deputāti ļaut nofotografēt attiecīgo aktu, par kuru viņa runāja. I. Indriksone atteicās, jo tas esot dokuments, kas viņai nosūtīts uz privāto e-pastu. «Saskaņā ar Vides aizsardzības likumu akts ir nosūtīts Talsu novada pašvaldībai, Valsts vides dienesta Ventspils pārvaldei un sūdzības iesniedzējam Edgaram Mihņēvičam. Aktu sastādījis inspektors Igo Midrijānis. Es vienkārši vēlos zināt situācijas raksturojumu un to, kādi pasākumi ir veikti, lai to novērstu un sakārtotu. Jums šāda akta nav?» vaicāja deputāte. Uz to tika saņemta atbilde, ka ikdienā tiekot saņemts ļoti daudz aktu.

«No Reģionālās vides pārvaldes saņemta vēstule, kurā viņi lūdza izstrādāt tālāko rīcības plānu zemes gabalam. Plānu sagatavojām un tagad turpinām pie tā strādāt, lai visu sakārtotu,» informēja Talsu novada pašvaldības komunālās nodaļas vadītāja vietnieks Kristaps Ūdris.

Kas patiesībā notiek?

«Tur nekad netika vesti sadzīves atkritumi. Ja atkritumus veda, tie bija bioloģiski, piemēram, lapas un zari. Un tas nerada kaitējumu videi. Kad norisinājās ūdenssaimniecības projekts, tur veda melnzemi un tamlīdzīgi. Tas tika darīts, lai taupītu komunālā budžeta līdzekļus. Var jau teikt, lai visu ved uz poligonu, bet rezultātā rēķins ir tik liels… Darbības norisinājās ilgstoši, visintensīvāk atkritumu vešana uz turieni notika iepriekšējā sasaukumā. Nevajag teikt, ka mēs esam vainīgi,» apgalvoja Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks tehniskajos un nekustamā īpašuma jautājumos Oskars Kļava.

«Tā nav slepena informācija. Tas ir reāls vides piesārņojuma risks pilsētas teritorijā, kas ir ļoti būtiski pašvaldības iedzīvotājiem. Dzelzupītē, šiem biodegradējamiem atkritumiem satrūdot, tas rada piesārņojumu, kas var reāli ietekmēt iedzīvotāju veselību! Nedomāju, ka tā ir slepena informācija, par kuru nevar runāt un izstāstīt, kas tiek darīts, lai rastu risinājumu. Saprotu, ka atkritumu izgāšana nebija saskaņota. Ja pašvaldība nebija tā, kas to akceptēja, tas bija kāds cits,» sprieda I. Indriksone. Izskanēja arī ideja, ka tur, iespējams, atkritumus ved arī iedzīvotāji.

«Nākamajā tautsaimniecības komitejā varam ziņot par to, kas ir izdarīts. Esam sazinājušies ar Igo Midrijāni, lai vienotos, kur veikt urbumus, paņemtas arī ūdens analīzes un foto fiksācijas, lai redzētu, kāda ir situācija. Kad dokumenti būs gatavi, varam nākt pie jums un šo informāciju sniegt. Tur pašlaik uzstādīta barjera ar atslēgu, uzlikta zīme un arī pašvaldības policija pastiprināti kontrolē, lai tur atkritumus nevestu kāds no malas. Ja tas nelīdzēs, jāuzstāda kameras un jādomā, ko darīt tālāk,» sacījā K. Ūdris.

