19. februārī starptautiskajās sporta deju sacensībās un Latvijas kausa izcīņas posmā «Deviņu pakalnu ritmos» savas prasmes demonstrēja gan lieli, gan mazi dejotāji. Ierodoties Talsu sporta hallē, skatam pavērās krāšņa un saltajās ziemas dienās pavisam neierasta aina. Sajūta gluži kā siltajās zemēs — grūti neapjukt krāsu un iespaidu virpulī, kas griežas turpat degungalā.

Pasākums norisinājās no 10.00 līdz 20.00, un tas bija sadalīts četrās daļās. Sākumā uzstājās iesācēji un meitenes, kas izpildīja solo dejas, 12.15 uz deju grīdas kāpa bērni, juniori un jaunieši, 15.15 sākās sacensību trešā daļa jeb Latvijas kausa izcīņas posms divās kategorijās — bērnu un jauniešu/pieaugušo grupā, un pasākuma noslēdzošajā daļā skatītājus priecēja dažāda vecuma dejotāji.

Visu dienu zālē valdīja nebeidzama rosība, pāri steidza izmēģināt vēl pēdējos soļus, un dalībniekus pavadīja vairāki desmiti zinātkāru acu pāru. Starp jaunajiem censoņiem sastapām sporta deju kluba «Sara» audzēkņus Elizabeti Pēkšenu un Artūru Hugo Strokšu, kuri sacensībās dejoja lēno valsi, Vīnes valsi, tango, kvikstepu, sambu, džaivu, rumbu un ča-ča-ča.

«Ar sporta dejām sāku nodarboties piecu gadu vecumā. Tagad man ir desmit gadi. Pirms tam gāju tautiskajās dejās. Atceros, ka ieraudzīju kleitas un izdomāju, ka arī gribu tādas. Ir patīkami uzstāties un gūt labus rezultātus. Konkurenti ir spēcīgi, bet mums šodien veicas labi,» stāstīja Elizabete. Arī Artūrs atzina, ka par spīti nogurumam sacensības rit veiksmīgi.

«Bērnībā man ļoti patika Vīnes valsis, tad sāku nākt uz dejošanu, un man tas viss iepatikās vēl vairāk. Gadu vai pusgadu trenējos ar citu partneri, bet tā visu laiku esmu dejojis kopā ar Elizabeti. Esam bijuši Lietuvā, Igaunijā un Vācijā, savukārt augustā piedalīsimies liela mēroga sacensībās Štutgartē,» atklāja Artūrs.

Talsos pulcējās dejotāji

no visas Latvijas. Tika pārstāvēta Kurzemes puse, Rīga, kā arī Vidzeme, Zemgale un Latgale. Elvis Krūmiņš-Landenbergs bija mērojis ceļu no Liepājas. «Šodien esmu gatavs cīnīties. Dejot sāku 1. klases sākumā, kad pulciņa vadītāja mūs visus aizveda uz aktu zāli un izvēlējās tos, kam ir ritma sajūta. Tad tas tika paziņots vecāku sapulcē, un tā tas viss aizsākās. Tagad man ir 16 gadi, dejoju apmēram desmit gadus. Piedaloties sacensībās, esmu bijis Lietuvā un Krievijā. Katra izcīnītā vieta ir nozīmīga. Atrašanās uz pjedestāla man vispār daudz nozīmē. Arī laukumā jūtos ļoti ērti,» atzina puisis.

Deju kluba «Sara» audzēkne Katrīna Ņikonova neslēpa, ka pirms uzstāšanās viņa parasti izjūt nelielu uztraukumu.

«Tā kā man ir jauns partneris, soļi vēl nedaudz jūk, bet ceru, ka viss būs labi. Apmeklēt sporta dejas mani aicināja draudzene. Šobrīd viņa ir aizgājusi, bet es ar to nodarbojos jau trešo gadu — kopš desmit gadu vecuma. Dejoju gan Latīņamerikas, gan standartdejas. Pirmajās sacensībās ieguvu 3. vietu, un tālāk jau 1. un 2. vietas. Plānoju pārcelties uz Rīgu, bet nevaru to izdarīt, jo gribu trenēties tieši šajā klubā,» paskaidroja meitene. Lauris Limbergs dejot sāka sešu gadu vecumā: «Sākumā mamma mani veda uz futbolu, bet man tas īsti nepatika. Tad sāku apmeklēt sporta dejas, un man iepatikās. Pirms pāris gadiem ar iepriekšējo partneri savā grupā bijām 1. vietā Latvijā. Dejošana man palīdz uzturēt formu. Ir bijis arī tāds brīdis, kad esmu vēlējies pamēģināt ko citu, tad aizgāju, pamēģināju un sapratu, ka tomēr gribu atpakaļ.»

Sacensību organizators un Talsu novada bērnu un jauniešu centra sporta deju kluba «Sara» vadītājs Aleksandrs Aļošins pēc pasākuma atzina, ka šogad viss noritēja mierīgāk nekā citus gadus. Daudz palīdzēja dejotāju vecāki un paši dalībnieki. Kopumā bija pieteikti 355 pāri, bet piedalījās 263 pāri un 30 meitenes. Tā kā pāris var startēt vairākās grupās, dalībnieku skaits neatbilst reālo pāru skaitam.

«Šajās sacensībās talseniekiem, manuprāt, veicās labi. Protams, bija arī kādas neveiksmes, bet kopumā visi ir priecīgi, jo sacensības norisinājās tepat Talsos, un katram ir savi rezultāti. Tas nekas, ja kāds pāris netiek finālā, viņam ir savi rezultāti, un mēs skatāmies, kas ir uzlabojies un pie kā vēl ir jāstrādā. Fināls kaut kad pienāks, galvenais ir turpināt sevi attīstīt.

Dejotāji iesaistījās arī kārtošanas un dekorēšanas darbos, un līdz ar to dejotprieks ir daudz lielāks,» uzskata A. Aļošins. Pēc aprunāšanās ar citu klubu pārstāvjiem viņš secināja, ka visi bija gandarīti par to, ka sacensības nāca skatīties ne tikai dalībnieku vecāki, bet arī cilvēki, kuriem ar dejām nav lielas saistības. «Talsos cilvēki bija informēti, un, pateicoties tam, ka pilsētā bija izliktas afišas un vietējos medijos bija pieejama informācija, cilvēki apmeklēja pasākumu, un tas radīja patīkamu atmosfēru. Ja ir cilvēki, tad ir pasākums.

Bija ieradušies arī viesi

no Somijas, Igaunijas un Lietuvas (kopā 12 ārzemju pāri). Viens pāris no Lietuvas, iepriekš nebija pieteicies, bet mēs nevienam neatsakām. Ja ir čempionāti vai kausi, tad skolotājam ir jāuzraksta iesniegums, bet, ja pāris atbrauc reģistrēties grupā, kas atbilst viņu vecuma un meistarklases grupai, nekādu problēmu nav. Par dalību vien pienākas viens punkts. Lai tiktu augstākā meistarības klasē, ir jāpiedalās sacensībās un jākrāj punkti. Dejotājiem ir speciāla grāmatiņa, kurā sekretariāts ieraksta, ka dalībnieks ir ieguvis tādu un tādu vietu. Ir tabula, pēc kuras, zinot dalībnieku skaitu, šos punktus piešķir. 1. vieta desmit pāru konkurencē vai 1. vieta 20 pāru konkurencē dod atšķirīgu punktu skaitu. Lai pārietu no vienas klases uz otru, vajag 60 punktus, un kopā ir desmit klases — trīs iesācēju, E4, E6, D, C, B, A un augstākā starptautiskā klase. Ja dejotājs netrenējas un tikai braukā pa sacensībām, tad viņam ir jāizbraukā 60 sacensības, kas ir diezgan nereāli. Savukārt, ja dejotājs tikai trenējas un nebrauc uz sacensībām, tad viņš nevar sakrāt punktus. Tam visam ir jābūt līdzsvarā. Ir labi, ja ir talants, bet, lai gūtu sasniegumus, lielāka nozīme ir darbam. Mēs visi protam kaut kā dejot, tas var notikt intuitīvi, bet mums tas neder. Pirmkārt, pārim ir jāprot sadejoties, ievērojot sacensību noteikumus. Tiek vērtēta stāja, ritms un soļu izpildījums. Tiek vērtēta arī partnerība, kas bērnu vecumā nav galvenais. Tāpat jāprot sevi parādīt. Tu vari būt labs dejotājs, bet, ja tu neesi pozitīvs, tad tu sevi labi neparādīsi. Tas nozīmē, ka jābūt atvērtam, jāuzstājas skatītājiem un jāiet uz priekšu ar pozitīvu attieksmi,» uzsvēra A. Aļošins.

Lielu paldies viņš vēlas teikt atbalstītājiem — Talsu novada domei, Pastendes kultūras namam, Talsu novada bērnu un jauniešu centram, laikrakstam «Talsu Vēstis», SIA «Brabantia Latvia», «Ziedu pieturai», «GG autoservisam», Talsu tipogrāfijai, «ReVix», Talsu televīzijai, «Durbes veltēm», «Green Hive — Medus citās garšās», «Alfai SLS» un «FK industry».

Arī otra pasākuma organizatore Natālija Gruika ar padarīto bija apmierināta. «Viss norisinās ļoti veiksmīgi, nekādi starpgadījumi nav bijuši, un esmu saņēmusi komplimentus, ka viss notiek ļoti organizēti. Protams, priecājamies, un ceru, ka arī visiem pārējiem ir prieks. Šāda pasākuma organizēšanā piedalos pirmo reizi, šoreiz mēs ar Aleksandru visu darījām uz pusītēm. Manī vienmēr ir bijusi mīlestība pret deju, un, tā kā esmu kāzu organizatore, savulaik ieminējos Aleksandram, ka reiz kopā vajadzētu uztaisīt sacensības,» stāstīja N. Gruika.

Latvijas Sporta deju federācijas

prezidents Vito Feldmanis skaidroja, ka Talsu sporta halle dejām ir ļoti piemērota, jo gadījumos, kad zāle ir par lielu, skatītāji no deju grīdas atrodas ļoti tālu, un tas savukārt apgrūtina īstās atmosfēras radīšanu. «Manuprāt, pasākums norit veiksmīgi. Organizatori ir kārtīgi pastrādājuši — no rīta atnācām, un viss jau bija kārtībā. Viss ir sataisīts tā, lai dejotājiem nebūt problēmu parādīt savu labāko sniegumu.

Tiem dalībniekiem, kas no rīta dejoja skatē, tika liktas atzīmes par atsevišķām komponentēm — par stāju, ritmu un soļiem. Katrs tiesnesis tiesāja tikai to vienu komponenti, un tāds kopējais rezultāts neveidojās. Nākamie iesācēju grupas dejotāji tika iedalīti pirmajā, otrajā vai trešajā vietā. Sākot ar E klasi, vietas tika dalītas kā jau lielajos mačos. Te vairs neko nepiedevām, puse krita ārā, sveicināja radiniekus un brauca mājās. Dejotājiem nonākot finālā, tiesāšanas sistēma ir citādāka. Vērtējumu nosaka tiesnešu vairākums. Ja mums ir deviņi tiesneši, tad var gadīties situācija, ka pieci tiesneši pārim piešķir 1. vietu, un neatkarīgi no tā, kādu vietu piešķir pārējie četri, pāris būs pirmais. Skatītājiem dažkārt liekas, ka tas nav godīgi, vecākiem arī tā liekas, jo savs bērns vienmēr dejo labāk par pārējiem, bet, manuprāt, sistēma ir godīga,» teica V. Feldmanis.

Ar labiem panākumiem iesācēju grupā (skates dejotāji un meitenes solo) startēja Talsu novada bērnu un jauniešu centra sporta deju kluba «Sara» audzēkņi: Reinis Cīrulis, Kristīne Zirjanova, Mārtiņš Sokolovs, Dita Tāse, Alekss Dambergs, Emīlija Finka, Haralds Apsītis, Samanta Videniece, Dārta Apsīte, Henrijs Liepājnieks, Rūta Vēdzele, Viljams Dērics, Samanta Cēberga, Dāvis Cīrulis, Natālija Prokuševa, Ance Marta Neivarte, Nora Osīte, Marta Cinciusa, Sanija Apsīte, Signe Butova, Olīvija Plaude, Katrīna Strauta, Aleksa Strunkšteine, Emīlija Kārkliņa, Rūdolfs Brūns, Ksenija Nikola Bitāne, Armands Slēžis un Dārta Pētersone.

Standartdejās un Latīņamerikas dejās

bērniem E4 grupā uzvaras laurus 14 pāru konkurencē plūca Vladislavs Meļņikovs un Taisija Smirnova (deju klubs «Dzintarkrasts»). Standartdejās bērniem (lēnais valsis, Vīnes valsis, tango, kviksteps) piedalījās astoņi pāri, un 1. vietu ieguva Elans Kristers Vilimanis un Alita Zinovatna (deju studija «Estētika»). Deju kluba «Sara» audzēkņi Artūrs Hugo Strokšs un Elizabete Pēkšena ieņēma 5. vietu. Standartdejās un Latīņamerikas dejās junioriem E4 (lēnais valsis, kviksteps, ča-ča-ča, džaivs) grupā piedalījās 13 pāri, un 1. vietu ieņēma Horens Neilands un Marta Rancāne (deju klubs «Saldus»), 8. vietu ieguva Rinalds Pocjus un Helēna Līna Pļuska (deju klubs «Saldus»), un labi sevi parādīja arī Jēkabs Puriņš un Megija Gruika (deju klubs «Sara»). Sacensībās vienā dejā (ča-ča-ča) bērniem pirmo vietu ieguva Daniils Jukšs un Poļina Karimova (deju studija «Estētika»). 5. vietu 16 pāru konkurencē ieņēma deju kluba «Sara» audzēkņi Artūrs Hugo Strokšs un Elizabete Pēkšena. Latvijas kausa posma grupā «Bērni E6» 1. vietā bija Eduards Mikučs un Mila Pavkšto (deju klubs «Viva»). Kopumā šajā grupā startēja 35 pāri, un augsto 5. vietu izdevās iegūt Artūram Hugo Strokšam un Elizabetei Pēkšenai no deju kluba «Sara». Latīņamerikas un standartdejās junioriem E4 un E6 grupā visatzinīgāk tika novērtēti Kristers Čunka un Sindija Granta (deju klubs «Saldus»).

Junioru un jauniešu konkurencē E6 grupā 1. vietu ieņēma Augusts Višinsks un Ieva Jotkute no Lietuvas, mūsu dejotāji Gusts Henrijs Stanga un Katrīna Ņikonova izcīnīja 4. vietu. Latīņamerikas dejās C+B klasē junioru un jauniešu konkurencē uzvaras laurus plūca Artjoms Spradziņš un Karīna Kārkliņa (sporta deju klubs «Mario»). 11 pāru vidū 5. vietā ierindojās deju kluba «Sara» audzēkņi Lauris Limbergs un Anna Fārenhorste. Latīņ­amerikas dejās bērniem uzvarēja Daniils Jukšs un Poļina Karimova (deju studija «Estētika»). 12 pāru konkurencē 4. vietā ierindojās Artūrs Hugo Strokšs un Elizabete Pēkšena.

Sacensībās vienā dejā (samba) junioriem 1. vietu piecu pāru vidū ieguva Roberts Jelnieks un Patrīcija Keita Dižkalpa (sporta deju klubs «Mario»). Latīņamerikas dejās pieaugušajiem uzvaras laurus plūca Deniss Ivačenkovs un Adriana Ratniece («Deju studija 7»). 3. vieta — Laurim Limbergam un Annai Fārenhorstei (deju klubs «Sara»). Latīņamerikas un standartdejās E6+D grupā junioriem astoņu pāru konkurencē 1. vieta — Rūdolfam Kārlim Knautam un Milēnai Matukai (sporta deju centrs «Lesto»), sacensībās vienā dejā (rumba) pieaugušajiem 1. vieta — Denisam Ivačenkovam un Adrianai Ratniecei («Deju studija 7»), savukārt standartdejās C+B klasē junioru un jauniešu konkurencē 13 pāru vidū 1. vieta — Robertam Andersonam un Jekaterinai Rasimjonokai (sporta deju klubs «Dzintars»).

