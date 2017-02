Deviņu pakalnu ritmiem Talsos ļausies dejotāji no visas Latvijas 14.02.2017

Svētdien, 19. februārī, Talsu sporta hallē jau desmito reizi norisināsies starptautiskās sporta deju sacensības un Latvijas kausa izcīņas posms «Deviņu pakalnu ritmos». Pasākuma laikā tiks izdejots lēnais valsis, tango, fokstrots, kviksteps, Vīnes valsis, rumba, samba, ča—ča—ča, pasodoble un džaivs.

Pirmo reizi šāds pasākums norisinājās 2004. gadā, un sākotnēji tas tika rīkots ik pēc viena, tagad — ik pēc diviem gadiem. Talsu novada bērnu un jauniešu centra sporta deju kluba «Sara» vadītājs Aleksandrs Aļošins, kurš ir arī viens no pasākuma organizatoriem, stāsta, ka nosaukumu izdomājusi kluba kādreizējā dejotāja Laima Ozoliņa. Tagad viņa dzīvo Rīgā, taču, palīdzot mācīt jaunākos dejotājus, apmeklē arī Talsus. «Pēdējo reizi šāds pasākums norisinājās pirms diviem gadiem. Tā kā starptautiskās sporta deju sacensības «Deviņu pakalnu ritmos» vienlaikus ir arī Latvijas kausa izcīņas posms, Talsos pulcēsies dejotāji no visas Latvijas. Tiks pārstāvēta gan Kurzemes puse, gan Rīga, kā arī Vidzeme un Zemgale. Daudz dalībnieku būs arī no Latgales. Skaits varētu sasniegt pat 500 līdz 600 dalībnieku. Cerams, ka arī cilvēki būs informēti un labprāt apmeklēs pasākumu,» pauž A. Aļošins.

Starptautiskās sporta deju sacensības «Deviņu pakalnu ritmos» norisināsies no 10.00 līdz 20.00, un tās būs sadalītas četrās daļās. 10.00 uzstāsies iesācēji — skates dejotāji un meitenes, kas izpildīs solo dejas. «Meiteņu ir vairāk nekā puišu, tāpēc arī veidojam viņām atsevišķas grupas. Citās valstīs, piemēram, Krievijā tādos gadījumos taisa vienu kopēju grupu, taču pie mums pagaidām ir cita kārtība,» skaidro A. Aļošins.

12.15 savus priekšnesumus demonstrēs bērnu, junioru un jauniešu dejotāji, savukārt visvairāk apmeklētā un pēc dalībnieku skaita viskuplākā solās būt pasākuma trešā daļa, kas sāksies 15.15. Tās laikā norisināsies Latvijas kausa izcīņas posms divās kategorijās — bērnu grupā un jauniešu/pieaugušo grupā. Vakara daļā, kas sāksies 18.30, uzstāsies bērni, juniori, jaunieši un pieaugušie.

Sacensību laikā skatītājiem būs iespēja sekot līdzi desmit dažādiem deju stiliem — piecas no tām būs standartdejas (lēnais valsis, tango, Vīnes valsis, fokstrots un kviksteps) un atlikušās piecas — Latīņamerikas dejas (samba, rumba, džaivs, ča-ča-ča, pasodoble). «Lēnais valsis ir angļu valsis, to sāka dejot jau karalienes Viktorijas laikmetā, fokstrots un kviksteps ir radies ASV, tango ir spāņu nacionālā deja, savukārt Vīnes valsis ir balles deja, kurā sievietēm ir garas, kuplas kleitas un vīrieši ir tērpti smokingos vai frakās. Latīņamerikas dejas ir salīdzinoši brīvākas. Samba ir brazīliešu deja, ča-ča-ča radās Eiropā, rumba ir mīlestības deja, kurā visa uzmanība tiek veltīta sievietei, pasodoble ataino cīņu, un džaivs ir ļoti jauneklīga un atraktīva deja,» teic A. Aļošins. Viņš skaidro, ka sākotnēji bērniem tiek mācīti visi desmit stili, taču parasti junioru vecumā jaunieši vairāk nosveras uz vienu vai otru pusi.

Neskatoties uz to, ka tajā pašā dienā norisināsies lielas sacensības Kauņā, Talsos savus priekšnesumus demonstrēs arī Somijas, Igaunijas un Lietuvas pārstāvji. Parasti sacensības vada Juris Arājs, taču šoreiz tās vadīs Latvijā pazīstamā dejotāja Aleksandra Kurusova. A. Aļošins neslēpj, ka iepriekš pasākums ir bijis plaši apmeklēts. «Visvairāk skatītāju ir trešajā un ceturtajā daļā, kas ir tāda kā dienas kulminācija. Uz vietas strādās arī kafejnīca, būs uzlikta deju grīda 300 kvadrātmetru platībā, un šogad pirmo reizi būs uztaisīts liels plakāts ar sacensību nosaukumu un logo, pie kura ikviens varēs nofotografēties. Tāpat mums speciāli šim pasākumam ir izgatavoti podesti, kurus kādreiz aizņēmāmies. Ieeja uz visu dienu ir seši eiro, bērniem līdz sešu gadu vecumam ieeja ir bez maksas un pensionāriem, uzrādot apliecību, ieejas maksa ir trīs eiro. Biļetes pasākuma dienā varēs iegādāties uz vietas. Pasākumu sadarbībā ar Latvijas Sporta deju federāciju organizēju es un Natālija Gruika.

Šogad sacensības norisināsies Talsu sporta hallē, par kuru dejotāji vienmēr saka labus vārdus un atzīst, ka tur valda patīkama atmosfēra. Arī tiesneši, tāpat kā dejotāji, būs no Somijas, Latvijas Lietuvas un Igaunijas. No latviešu tiesnešiem pazīstamāka ir Agita Mironova. Mūsu galvenais mērķis ir radīt svētkus. Ar dejotājiem parasti braucam ārpus Talsiem, pārsvarā uz Rīgu, tāpēc, dejojot mājās, rodas pavisam īpašas izjūtas. Gribas, lai mums pašiem ir prieks un lai vietējie iedzīvotāji nāk un bauda svētkus. Protams, būs arī daudz jauno dejotāju no Talsu novada bērnu un jauniešu centra sporta deju kluba «Sara» (kopumā 40), tāpēc aicinām visus talseniekus atbalstīt savējos!» uzsver Aleksandrs Aļošins.

