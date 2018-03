Desmittūkstošais talsenieks 26.02.2018

Medijos publicēta ziņa par pašvaldības ieceri katram jaundzimušajam kā piederības zīmi dāvināt koka svečturi. Vēsturē atrodams fakts, kad Talsu pilsētas dome jaunajam pilsonim par godu sarīkoja balli un uzdāvināja dzīvokli. Iedzīvotāju skaita izmaiņas uzskatāmi parāda tautu likteni. Tikšanās ar desmittūkstošo talsenieku Kasparu Zihmani mūs aizved pagātnē pirms 43 gadiem.

Austrijas pilsētā Veicā,

kur mēnesi strādāju pagājušajā vasarā, iedzīvotāju skaits 100 gados stabili un lēni pieaudzis no pusotra līdz deviņiem tūkstošiem. Talsos tas drudžaini svārstījies, 1915. gadā samazinoties par 80 procentiem, 1943. gadā — par 25 procentiem, bet par pāris tūkstošiem pieaugot katru pēckara desmitgadi. 1975. gada rudenī Talsu pilsētas domes sēdē deputāts Arnolds Kalniņš ieteica īpaši izcelt un godināt to jaundzimušo, kurš pilsētas izaugsmi padarīs par uzskatāmu, kļūstot par 10 000. iedzīvotāju. (Šobrīd Talsos deklarēti 10 120 cilvēku, tomēr katrs pilsētnieks var apliecināt, ka realitāte nav tik rožaina.) Kā stāstīja «jubilejas bērniņa» mamma Adīna Zihmane, Talsu slimnīcas dzemdību nodaļā (jā, bija tādi laiki!) Pilskalna pakājē jaunās māmiņas, gaidot mazuļa nākšanu pasaulē, apsprieda, kura būs tā laimīgā.

Tā sagadījās, ka 1975. gada 29. oktobrī 20.10 piedzimušais četrarpus kilogramus smagais puika iepriecināja savus vecākus — ūdenssaimniecības un montāžas pārvaldes ekskavatoristu Imantu un izglītības nodaļas norēķinu grupas vadītāju Adīnu — un vecāko brālīti Eināru, kā arī sajūsmināja daudzus citus pilsētniekus. Laikrakstā «Padomju Karogs» publicēja iepriekšminēto informāciju, komentējot: «Māte un bērns jūtas labi. Iespējams, ka vecāki jaunpiedzimušo nosauks par Kasparu.»

Tajā rudenī

darbu sāka A. Pumpura un Kareivju ielas katlumāja, pēdējai bija jānodrošina siltuma piegāde tikko ekspluatācijā nodotajam administratīvās ēkas pirmajam korpusam. Otrs bija jāsāk apdzīvot decembra beigās, jo vēl nebija uzstādītas plānotās vitrāžas, to konstrukciju piegādāšanu aizkavēja Rīgas rūpnīca. Pilsētas galva Andris Grūbe solīja īstenot autoostas rekonstrukciju, beidzot tur izvietojot pasažieru tik gaidītās nojumes. Ekskavatorists Jānis Piļipenoks bija atgriezies no Vissavienības sacensībām Uzbekijā ar balvu par otro vietu — krāsu televizoru. Dienu pirms valsts svētkiem, 6. novembrī, laikraksta pirmajā lappusē, zem virsraksta «Tā dzīvo tavā pilsētā, desmittūkstošais!», informēja, ka ar asfalta segumu klātas 7,3 km no ielām, dzīvsudraba (dienasgaismas) spuldžu apgaismojums bija 4,1 km garumā, pilsētā pēdējos piecos gados bija iestādīti 1200 koki, divtik košuma krūmi, pushektārs puķu stādījumu un iekopti gandrīz deviņi hektāri zālienu. 3000 ģimenes kopa tolaik ļoti populāros mazdārziņus, gandrīz 9000 kilometrus katru dienu veica autotransporta uzņēmuma 33 autobusi «Laz», bet uz kaimiņrajonu pilsētām bija sākuši kursēt ungāru «Ikarusi». Skolēni brauca ar brīvbiļetēm, bet vieglo automašīnu, protams, nebija tik daudz kā šodien — tikai 1100.

Laiks iepazīties ar desmittūkstošo!

Kā jau ierasts, informāciju mēģinu iegūt internetā. Par laimi, jāmeklē diezgan izplatīta uzvārda, tomēr ļoti reta vārda īpašniece. Ātri noskaidrojas, ka pirms dažiem gadiem viņa un vīrs Imants dzīvojuši kaimiņnovada Matkulē. Ar atsaucīgās novadnieces, bijušās Kandavas kultūras pārvaldes vadītājas Ziedītes Začestes palīdzību tieku pie telefona numura. Atsaucas sieviete, kura izklausās patiesi pārsteigta par manu interesi, tomēr ļoti pretimnākoša. No viņas uzzinu par dēla gaitām. Sociālajos tīklos jau sazinos ar pašu Kasparu, kurš tagad dzīvo Jelgavā un atzīst, ka «īpašā talsenieka» statuss nekad nav bijis izrādīšanās vērts — «nekur nelielos, nenesu kā karogu, ka esmu 10 000. talsenieks», to zinot tikai paši tuvākie.

Tikšanās klātienē «noorganizējas» neticami ātri, kaut Kaspars tikai pa retam Talsos ierodas kārtot zemes lietu jautājumus. Man veicas, jo viņu uz mūsu pusi konsultēt par logu izgatavošanu uzaicinājis mūzikas skolas biedrs Intars Busulis.

Ar nemieru domāju par to, kāda ir bijusi Kaspara Zihmaņa dzīve, cik lielā mērā viņu var uzskatīt par Talsu «simbolu». Kādā pēcpusdienā tiekamies Talsu Valsts ģimnāzijā, tā ir arī Kaspara vidusskola, pamatskolā viņš mācījies Gaismas ielā. Sagaidu viesus skolas pieturiņā, no mikroautobusa izkāpj vidēja auguma enerģisks tumšmatains vīrietis un mamma — stalta, smaidīga sieviete. No vēlāk aplūkotajām fotogrāfijām redzams, ka apgarotā baltā mirdzuma mati kādreiz bijuši tikpat tumši kā dēlam. Mazliet rimtas kustības, tomēr no sarunas secinu, ka Adīna joprojām ir ļoti kautrīga. Skaista rožaina blūze izceļ viņas sievišķību. Kaspars — spriganām, brūnām acīm, nepaklausīgu matu ērkuli, ciešu, atklātu skatienu. Neapšaubāmi, viņam ir cieša saikne ar māti. Arī sejā redzams, ka viņš pieder laimīgajiem — mātes dēliem. Izturēšanās liecina par pašapziņu vajadzīgajā devā, izdarīgumu (uzcēlis divstāvu ģimenes māju Jelgavā), tādi vīrieši patīk sievietēm.

Skatāmies albumus,

runājam par tagadnes dzīvi un pagājušajiem laikiem. Jā, viņa dzīve izrādās gan paraugs, gan piemērs. «Simboliskais» pilsētnieks, mācījies mūzikas skolā, spēlējis trombonu «Sprīdīšos», arī ar talseniekiem raksturīgo sportiskumu nav problēmu. Kad par Kaspara krusttēvu izraudzītais tēta darbabiedrs Jānis Sakne svinēja 50 gadus, bet pašam viņam bija tikko pāri 30, jubilārs palepojies, ka noskrējis maratonu. Tas krustdēlam bija liels izaicinājums. Viņš sāka skriet, pamazām, pamazām, kamēr «Lattelecom» maratonā pieveiktas garākas distances. Skriešanas «gēnu» un interesi par mūziku pārmantojusi astoņus gadus vecā meita Dārta. Tēvs trīs bērniem — tas arī ir pamats lepnumam. Bijušais talsenieks nepiemin, varbūt baidās žēlošanas, bet zinu, ka vecākais dēls ir ar īpašām vajadzībām.

Sarunājoties Kaspars atklāj, ka ar sievu iepazinies Šveicē. Klausos interesantu stāstu par satikšanos. Pēc vidusskolas viņš nonācis tolaik vēl obligātajā dienestā jaunajā Latvijas armijā. Tad trīs gadi Laidzes tehnikumā, lai mācētu prasmīgāk apsaimniekot atgūto zemi. Pēc tam studijas Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātes kokapstrādes tehnoloģiju nodaļā. Viņam kā jaunam cilvēkam gribējās ātrāk tikt pie naudas labai mašīnai un vai maz kam vēl citam. Jaunajiem lauksaimniekiem netrūka piedāvājumu praktizēties ārvalstīs. Tā Kaspars nonāca Austrijā, tad sierotavā Šveicē. Tur no jauno zemnieku kluba bija vairāki latvieši, arī Dace. Viņa pēc sarakstiem meklējusi tuvāk dzīvojošo tautieti, lai kopā pavadītu brīvdienas. Tas bija Kaspars. Svešatne satuvināja, «biedrošanās» pārauga pavisam nopietnās attiecībās. Vaicāts par darba meklēšanu ārpus dzimtenes, viņš atbild bez pārdomāšanas, acīmredzot to pārcilājis iepriekš. Nē, citur meklēt darbu viņš nevēlas. Kaspars vairāk nekā 15 gadu strādā koka logu un durvju ražošanas uzņēmumā «Flora» Jelgavā, izveidojis arī savu diezgan unikālu biznesu. Darba darīšanās sanākot doties uz Vāciju, Krieviju un citur. Karjeru viņš sācis no vienkāršākajiem darbiem, tagad uzņēmumā jau vada un organizē pārdošanu.

Fotogrāfiju albums atkal aizved tālākā pagātnē. Te Kaspars pie bērnudārza eglītes, te rūķa cepurē, te bērnudārza grupiņa pastaigā pa Talsu ielām. Netrūkst arī foto ar mazo trombonistu koncertā, un, protams, bērnudārza, pamatskolas un vidusskolas izlaidumu bildes. Fotogrāfijās visi izskatās laimīgi, ir tikai jaukas vīzijas par nākotni, nav vēl dzīves skarbā bružājuma. Kad albums aizvērts, apskatām vēl dažus dokumentus.

Daudzās ģimenēs kādā atvilktnē būs atrodami tautiska stila grāmatas lieluma ādas vāciņi, kur tolaik bija ļoti «modīgi» ielikt dažādus apbalvojuma rakstus. Kasparam tādi ir divi. Talsu rajona centrālās slimnīcas pavēle Nr. 123, 17. decembrī: «Par Talsu pilsētas 10 000. iedzīvotāja zīdaiņa Zihmaņa Kaspara ambulatoro medicīnisko apkalpošanu. [..] Pavēlu Talsu bērnu konsultācijas 2. iecirkņa ārstei Pūcei Valdai un medicīnas māsai Mandelbergai Ārijai nodrošināt profilaktisko un ambulatoro medicīniskās palīdzības sniegšanu ārpus kārtas. [..] Kontroli par minētās pavēles izpildi uzlikt bērnu nodaļas un bērnu konsultācijas ārstei Cipelei L. Galv. ārsts J. Bebris.»

Otros vākos ar liela izmēra uzrakstu 10 000 pilsētas izpildkomitejas un kultūras un izglītības komisijas sveiciens. «Novēlam labu veselību un izaugt par īstu mūsu pilsētas dzīves turpinātāju!» Tas datēts ar 21. decembri. Iespējams, šajā dienā notika svinības par godu mazulim kultūras namā. Mielasts, koncerts ar Vilmas Cīrules klavierpavadījumu dziedātājai Verai Davidonei, pēc tam balle. Galvenais «vaininieks» bija atstāts auklītes uzraudzībā turpat netālu, jo jaunā ģimene dzīvoja nelielā jumtistabiņā Fabrikas ielā Nr. 8.

Kaspara mamma atceras,

kā ūdeni autiņu mazgāšanai vajadzēja nest no sūkņa ielas galā vai pat no ezera. Joprojām nav dzisušas emocijas par Talsu pilsētas pašvaldības sagatavoto lielo dāvanu. To pasniedza 15. decembrī ar lēmumu Nr. 118. «Izpildu komiteja nolemj: Piešķirt pils. Zihmaņu ģimenei divistabu dzīvokli jaunceļamā dzīvojamā mājā Talsos, Darba ielā Nr. 15 dzīvoklis Nr. 21 (pēc mājas nodošanas ekspluatācijā).» Jauno ģimeni sveica arī ar Žaņa Sūniņa gleznu, kur redzama viņu pirmā mītne Fabrikas ielā. Jau trīs mēnešus pēc dēla piedzimšanas mammai bija jāatsāk strādāt. Tomēr Adīna atceras, ka uz bērnudārzu rindā nebija jāgaida, sāka kursēt pirmie pilsētas autobusi, ar ko puikas varēja no rīta aizvest uz pilsētas otru galu. Viņa nav aizmirsusi arī problēmas ar pārtiku, garās rindas. Lai iegādātos bērnu drēbītes, bija jābrauc uz Igauniju. Nebija radinieku, kuri varētu palīdzēt. Adīnas mamma nomira, kad meitene vēl bija maziņa, tēvu par viņa naidu pret vāciešiem, «savāca» kara beigās, viņš pazudis bez vēsts. Savukārt Kaspara vectēvs no tēva puses bija šucmanis, kuru represēja tūlīt pēc kara par Jaunpagasta tilta apsargāšanu.

Jautāju viesim, vai viņš nenožēlo, ka atstājis Talsus. Viņš secina: viss notiek, kā jānotiek. Dzīve ir aizvedusi tur, kur viņš jūtas iederīgs. Kaspars enerģiski nosaka: «Talsu dzīvē, Latvijas dzīvē ir vajadzīgi veiksmīgi biznesi, lai darbojas uzņēmēji ārpus Rīgas. Vienalga, vai Jelgava vai Talsi, ir vajadzīgs, lai īpašnieki var labi nopelnīt, maksāt labas algas, lai dotu kaut kādu attīstību. Tad cilvēki vairs neskries uz dāņu zemenēm, bet pieturēsies šeit.»

Tāds ir «simboliskais» talsenieks:

uzņēmējs, krietns trīs bērnu ģimenes galva, gādīgs pret vecākiem, sportisks un muzikāls. Un jā, interesējas par vēsturi. Pēc īpaša vēlējuma pilsētai nejautāju, tomēr, vaicāts par izjūtām, Kaspars Zihmanis ļoti nopietni atzīst: «Man viss te patīk, gribas, lai nav mazāk [iedzīvotāju] par 10 000.»

