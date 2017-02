Desmito reizi Pastendē notika Mazās draudzības spēles 24.02.2017

Ingrīda Avotiņa

ingrida.avotina@inbox.lv

63222048 63222048 Tweet

18. februārī Pastendes sporta centrā «Akmeņkaļi» jau desmito reizi pulcējās komandas no Talsu novada mazajiem pagastiem — no Ķūļciema, Strazdes, Valdgales, Balgales, Virbiem, Lubes un Tiņģeres —, lai kārtējo, nu jau desmito, reizi tiktos Mazajās draudzības spēlēs, kurās notiek sacensības gan tradicionālos, gan netradicionālos sporta veidos.

Kā jau jubilejas reizē,

viss tomēr bija citādāk nekā parasti. Vispirms komandas iesoļoja sieviešu vokālā ansambļa «Irbenājs», ko vada Juris Lasenbergs, dziesmas pavadījumā. Lai komandām jautrāks prāts, sievietes skanīgi dziedāja un radīja īstu svētku noskaņu. Dalībniekus uzrunāja Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītāja Kitija Vecmane, sveicot viesus savā pagastā. Jauku un sekmīgu dienu sportiskā noskaņojumā novēlēja Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra sporta speciālists Kārlis Pētersons, protams, savu sakāmo teica arī sacensību galvenais rīkotājs un tiesnesis Valdis Kalderauskis. Un komandas sveica viņu ar dāvanām, tā uzsverot, ka šī nav parasta, bet jau desmitā Mazo pagastu draudzības spēļu reize. Tās sākās pirms četrarpus gadiem, kad tika nolemts, ka Talsu sporta spēlēs mazie pagasti nevar konkurēt ar pilsētām un lielajiem pagastiem, tāpēc viņiem vajadzētu savu sportisko sarīkojumu, kur saviem spēkiem cīnītos līdzīgas komandas. Iecere izdevās un ir saglabājusies jau līdz desmitajai reizei, tradīcija turpinās.

«Talsu Vēstis»

aprunājās ar sacensību dalībniekiem no dažādiem pagastiem. Inga Dombrovska no Strazdes sacīja: «Mēs cerējām, ka būsim visi 12, bet atbraucām desmit. Tā sanāca. Speciāli neesam gatavojušies, bet cīnāmies tā, it kā būtu ieradušies visi 12. Strazde ir maza, bet sportiska. Tie, kam ir aktīvs dzīvesveids, arī piedalās Mazajās draudzības spēlēs. Ik pa laikam mums mājās notiek sportiskas aktivitātes. Vakar, piemēram, spēlējām zolīti, bija sapulcējušies ap 20 spēlētāju. Cīņas gāja visu nakti. Lielus pasākumus jau nevaram noorganizēt, tāpēc priecājamies, ka varam atbraukt uz Mazajām draudzības spēlēm, tikties ar citu pagastu pārstāvjiem, aprunāties, jauki pavadīt laiku. Mēs piedalāmies arī Talsu novada sporta spēlēs, bet tikai dažos sporta veidos. Mazajās draudzības spēlēs esam bijuši astoņas reizes no desmit. Šoreiz ceram apsteigt Ķūļciemu, visu laiku viņi mums ir par pussolīti priekšā.»

Jānis Grīnšteins no Ķūļciema:

«Mēs esam pilna komanda, kā vienmēr. Protams, esam sportisks pagasts, šais sacensībās lielākoties piedalās vieni un tie paši cilvēki. Paši labākie. Mūsu futbola komanda vasarā Talsu novada čempionātā futbolā izcīnīja 1. vietu, un tas ir milzīgs sasniegums. Parasti pats organizēju futbolistus, bet pērn pirmo reizi to darīja mans dēls Mārcis. Mazajās draudzības spēlēs ir interesanti, ceram uz uzvaru. Kopā ar savu komandu jūtos ļoti labi, katrā pagastā jau ir pa kādam lieliskam sportistam, tāpēc arī piedalāmies Talsu novada sporta spēlēs, kur ir liela konkurence.« Dāvis Alsbergs no Virbiem: «Šais sacensībās esmu pirmo reizi. Te ir interesanti. Man patīk sports, nodarbojos ar peldēšanu, triatlonu, kas nebūt nav viegli. Mana dzīve ir ļoti sportiska. Nevaru teikt, ka ar sportu esmu draugos no bērnības, tā pa īstam šo azartu izbaudu tikai tagad, lai cik dīvaini tas neskanētu. Cilvēkam ir jākustas, tas ir ļoti svarīgi. Ceru uz labiem rezultātiem, sevišķi šaušanā, jo esmu mednieks.»

Juris Pumpiņš no Balgales:

«Šajās sacensībās piedalos otro reizi. Man patīk novuss, te viss ir pavisam citādāks, tāpēc ir interesanti. Mans sports īstenībā ir lauku māja, un tur darāmā vienmēr pietiek. Šodien no Balgales atbraukušas divas komandas. Par to paldies jāsaka pagasta sporta organizatoram Aivaram Eņģelim.» Dace Brauna no Anužu un Lubes apvienotās komandas: «Te jūtos ļoti labi, esmu sportiska, un Pastendē man ļoti patīk. Mans sporta veids ir basketbols. Žēl gan, ka mums šoreiz neizdevās savākt pilnu komandu. Pati Mazajās draudzības spēlēs esmu piedalījusies septiņas reizes. Vienmēr patīk te atbraukt, jo atmosfēra ir ļoti laba. Vismaz divreiz gadā satieku kādu pazīstamu no cita pagasta, ar ko aprunāties. Vienmēr dabūju kādu diplomu, jo cīnāmies sparīgi.» Irēna Ozoliņa no Valdgales: «Šajās spēlēs piedalos otro reizi. Pirmā ļoti patika, tāpēc nolēmu, ka startēšu atkal. Komanda mums nav pilna, nevarējām sapulcēties. Galvenais, manuprāt, ir piedalīties. Sacensību veidi ir interesanti un izpildāmi, kaut neesam speciāli gatavojušies. Pagājušajā reizē man bija medaļas pāra bumbiņu mešanā un minigolfā, šoreiz arī ceru uz labu novērtējumu. Nevarētu teikt, ka sportoju. Izkustēties iznāk vasarā, kad strādāju kūdras purvā. Ceturtdienās piedalos veselības vingrošanas nodarbībās.»

Valdis Kalderauskis

kopā ar savu komandu organizēja sacensības desmito reizi: «Jūtos labi un priecīgi, gandarīts, jo šīs bija visapmeklētākās Mazās draudzības spēles. Kopā ar kultūras, sporta un atpūtas centru ir panākts, ka arī Talsu novada sporta spēlēs šīs mazās pašvaldības tiks vērtētas un apbalvotas atsevišķi. Tas ir ļoti pareizi, jo mazie pagasti nekādi nevar sacensties ar lielajiem un pilsētām, taču piedalīties grib. Otrais moments aktivitātei ir šāds, ka šoreiz piedāvājām šaušanu ar pneimatisko ieroci. Sacensību veidi, kā vienmēr, tika izvēlēti kopsapulcē. Un viss notika.»

Un nu rezultāti.

Minigolfa pirmajā laukumā uzvarēja Liene Fridrihsone no Īves un Lubes, sekoja Līva Jansone no Virbiem un Krista Eņģele no Balgales, starp vīriem labākais bija Vladislavs Savins no Valdgales, sekoja Guntis Ošis no Virbiem un Dāvis Otmanis no Ķūļciema, minigolfa otrajā laukumā labākās sievietes bija Ance Valdmane no Strazdes, Ligita Sūna no Balgales un Baiba Zēle no Vald­gales, labākie — Guntis Ošis no Virbiem, Aigars Skudre no Ķūļciema un Dāvis Otmanis no Ķūļciema. Šaušanā ar pneimatisko šauteni 1. vietā ierindojās Santa Roze no Virbiem, 2. vietā — Ligita Sūna no Balgales, 3. vietā — Sandra Bērziņa no Īves un Lubes, kā arī 1. vietā tika Aigars Skudra no Ķūļciema, 2. vietā — Māris Alsbergs no Virbiem, 3. vietā — Dainis Krievāns no Virbiem. Pāra bumbiņas mešanā uz horizontāliem mērķiem visprecīzākā bija Ņina Ivanova no Valdgales, sekoja Ginta Ozoliņa no Ķūļciema un Silvija Niķe no Strazdes, labākie vīri — Aigars Otmanis no Ķūļciema, Mihails Kedešs no Ķūļciema un Aleons Valdmanis no Strazdes. Šautriņu mešanā precīzākie — Helēna Ulmane no Ķūļciema, Dace Brauna no Īves un Lubes, Sarmīte Miezīte no Ķūļciema, kā arī Guntis Ošis no Virbiem, Guntis Freibergs no Balgales un Dainis Krievāns no Virbiem. Rotaļu automašīnas vilkšanā vislabāk veicās Līvai Jansonei no Virbiem, Ingai Kadiķei-Skadiņai no Ķūļciema, Silvijai Niķei no Strazdes, kā arī Alfonam Feldmanim no Strazdes, Mārim Alsbergam no Virbiem un Guntaram Niķim no Strazdes. Kombinētajā stafetē komandas ierindojās šādi: Virbi, Ķūļciems, Strazde, Balgale, Valdgale, Īve un Lube. Tautas bumbā — Ķūļciems, Virbi, Īve un Lube, Strazde, Balgale, Valdgale. Kopvērtējumā 1. vietā ierindojās Ķūļciems, 2. vietā — Strazde, 3. vietā — Virbi, 4. vietā — Balgale, 5. vietā — Īve un Lube, 6. vietā — Valdgale. Sacensību noslēgumā bija skaista apbalvošana un pārsteigums, par kuru pastāstīja Ķūļciema pagasta pārvaldes vadītāja Inga Kadiķe-Skadiņa: «Mēs uzvarējām, un par to ir milzīgs prieks, jo centāmies. Jūtamies uzvaru pelnījuši, varu savējos uzslavēt gan par sacensībām individuāli, gan — kolektīvi. Mūs nobeigumā pārsteidza uguņošana un astoņas milzīgas jubilejas tortes, kas tika katrai komandai un tiesnešiem. Tas bija ļoti skaisti. Paldies organizatoriem par precizitāti, organizētību un pārsteigumu!»

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi sports

Komentāri