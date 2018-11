Deputāti sper pirmos izlēmīgos soļus sporta kompleksa virzienā 07.11.2018

Mārīte Raks-Lasmane

«Talsu Vēstis» jau vairākkārt informējušas par ieceri Talsos izveidot multifunkcionālu sporta kompleksu, kurā būtu iekļauts peldbaseins un hokeja halle. Sporta entuziasti, atbalstītāji un jauno sportistu vecāki pērn vērsās pašvaldībā un par to aktīvi runāja, kā rezultātā tika izveidota darba grupa, kas strādāja pie attiecīgā jautājuma. Tagad pienācis brīdis, kad novada dome oficiāli spērusi pirmos soļus, lai rastos pārliecība — jā, Talsos patiesi varētu būt sporta komplekss!

Darba grupa, kas tika izveidota pērn oktobrī, jau veikusi pamatīgu «mājasdarbu», tiekoties ar dažādiem speciālistiem un apzinot pieredzi līdzīgu būvju izveidē gan Latvijā, gan Somijā, veikta pašvaldības un citu zemes īpašumu apzināšana Talsu pilsētā atbilstoši multifunkcionālas būves vajadzībām, vērtēta šo vietu atbilstība no pilsētplānošanas viedokļa, pieejamības un citiem aspektiem, kā arī notikušas konsultācijas ar speciālistiem par šādas būves novietojuma ietekmi uz pilsētas attīstību, tajā skaitā uzņēmējdarbības attīstību, izmaksām utt., daļēji izvērtēti finansēšanas modeļi un citi aspekti.

Neskatoties uz jau paveikto, līdz kompleksa realizācijai vēl ejams tāls ceļš. Lai nonāktu līdz rezultātam, 25. oktobra Talsu novada domes sēdē deputāti nolēma vienbalsīgi atbalstīt vairākus lēmumus, kas saistīti ar nepieciešamo priekšdarbu veikšanu. Proti, tika nolemts sporta kompleksa būvniecību iekļaut Talsu novada attīstības programmas investīciju plānā un veikt tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi vismaz divām iespējamajām objekta atrašanās vietām, iekļaujot novietnes variantu izvērtējumu. Savukārt līdz nākamā gada 30. aprīlim darba grupai jāinformē Talsu novada domes deputāti par piemērotākajām objekta atrašanās vietām un jāsagatavo lēmumprojekts apstiprināšanai domē. Tiklīdz būs pieņemts lēmums par sporta kompleksa iespējamo būvniecības vietu, tiks uzsākta arhitektoniskā metu konkursa un tehniskās dokumentācijas sagatavošana.

Lemjot par augstākminēto priekšdarbu veikšanu, deputātiem gan nebija zināms, cik šāds multifunkcionāls sporta komplekss varētu izmaksāt un no kurienes varētu iegūt līdzekļus tā būvniecībai, bet plusi, ko šāda būve sniegtu novadam un tā attīstībai, bija skaidri. Kā norādīts lēmumprojektā, «tiek prognozēts, ka Talsu pilsētā, uzbūvējot multifunkcionālu sporta kompleksu ar peldbaseinu un ledus halli, varētu uzlaboties ekonomiskā aktivitāte pilsētā, tiktu nodrošināti apstākļi iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšanai, tajā skaitā bērnu peldēt apmācībai, kā arī senioru veselības profilakses pasākumiem. Vēl vairāk tiktu nostiprinātas hokeja tradīcijas Talsos, tajā skaitā, veicot regulāru un kvalitatīvu jauno hokejistu audzināšanu. Sporta komplekss nākotnē ļautu piesaistīt profesionālā sporta treniņnometnes, kā arī rīkot nacionāla un reģionāla līmeņa sacensības.» Par konkrētu lokācijas vietu netika runāts, jo tiekot apsvērti vairāki varianti, un neviens no tiem vēl netiek izslēgts.

Talsu novada būvvaldes arhitektūras daļas vadītāja Nellija Dziedātāja-Osallivana pēc domes vienbalsīgā lēmuma atbalstīt augstākminētos darbu soļus pateicās deputātiem: «Līdz ar šo lēmumu uzsākam reālu virzību, tas ir būtisks «avanss» profesionāļu komandai. Domāju, ka mēs visi kopā varēsim ļoti labi realizēt šo projektu!»

