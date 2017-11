Demogrāfiskā situācija nepriecē 24.11.2017

Patriotisms, demogrāfiskā situācija, aizbraucēji un palicēji, iespējamā Latvijas nākotne — tēmas, kas jo īpaši tiek apspriestas, esot uz Latvijas simtgades jubilejas sliekšņa. Diemžēl dati neliecina, ka mūsu valsts nākotnē būs «diženi, raženi» bērniem piepildīta.

Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs «Re:Baltica» vēsta, ka pēdējo gadu nelielo dzimstības augšupeju valstī nodrošinājis tieši otro, trešo un ceturto bērnu skaita pieaugums. Turpretim pirmdzimto skaits krītas, un šī tendence turpināsies. Katru gadu Latvijā par vairākiem tūkstošiem samazinās to sieviešu skaits, kam viņi varētu dzimt. Daļa ir aizbraukusi, bet otrs iemesls meklējams «dzimstības bedrē» 90. gados.

Eiropas Savienības Statistikas birojs «Eurostat» lēš, ka no 2017. līdz 2030. gadam sieviešu daudzums reproduktīvajā vecumā (15—49 gadi) būs samazinājies par 23 procentiem.

Jaundzimušo skaita kritums būs vēl lielāks — par vairāk nekā trešo daļu. Tas nozīmē, ka 2030. gadā Latvijā piedzims vairs tikai 14 tūkstoši bērnu (pērn — 21 968). Saskaņā ar «Euro­stat» scenāriju iedzīvotāju skaits nokritīsies līdz 1,6 miljoniem. Katrs ceturtais būs vecāks par 65 gadiem.

Mūsu pusē Rojas, Dundagas un Mērsraga novadā jaundzimušo skaits īpaši nav mainījies, ja salīdzina ar datiem pirms 20 gadiem. Turpretim Talsu novadā tas samazinājies par vairāk nekā simts bērniem (skatīt tabulā). Iedzīvotāju skaits turpina nepārtraukti kristies visos novados. Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati, pēc faktiskās dzīvesvietas 1990. gadā Talsu novadā bija 38 031, savukārt šogad — 28 425 iedzīvotāji. Rojas novadā tie bija 4671 cilvēks, šogad vairs tikai 3638. Arī Dundagas novads paliek aizvien tukšāks: 1990. gadā to apdzīvoja 5354, šogad vairs tikai 3846 personas. Mērsraga novadā pirms 27 gadiem bija 2048, savukārt šogad teritorijā palicis 1521 cilvēks.

«Lai nodrošinātu tautas ataudzi, svarīgi panākt, lai līdz 35 gadu vecuma sasniegšanai vairumam 1986.—1987. gadā dzimušajām sievietēm būtu vismaz divi bērni. Ja šī paaudze izies no aktīvā bērnu radīšanas vecuma ar vidēji nedaudz vairāk kā vienu bērnu uz sievieti, īsti vairs nebūs resursu tautas ataudzei, kas neatgriezeniski ietekmēs tālāko demogrāfisko situāciju valstī,» secināts 2013. gada pētījumā par tautas ataudzi, ko izstrādājuši sociālantropologi.

