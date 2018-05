Dejas baciļa skartie negrib atlabt jau 35 gadus 09.05.2018

28. aprīlī Pastendes kultūras nama zālē tika atzīmēta vidējās paaudzes deju kolektīva «Spriganis» 35. pastāvēšanas gadadiena. Svētku reizē nebija ne vienas kūkas ar 35 svecītēm, ne 35 kūku ar vienu svecīti, toties daudz netrūka, lai kopā ar draugu deju kolektīviem divarpus stundu ilgajā koncertprogrammā tiktu izdejotas 35 tautas dejas.

«Viss sākās ar brīnišķīgiem dejotājiem, jaunu kolektīvu, cerību piedalīties Dziesmu un deju svētkos. Nekas jau nemainās — Zeme ir apaļa!» secināja Pastendes kultūras nama vadītāja Jolanta Ozola, «Sprigaņa» pirmā vadītāja, atsaucot atmiņā 1983. gada notikumus.

No 1993. līdz 1998. gadam kolektīvu vadīja Ņina Neimane. «Laikam jau te, Pastendē, tas dejas bacilis ir iesēts,» viņa smējās, atceroties, kā pārmaiņu laikā pat aukstums telpās nebija iemesls, lai pārtrauktu dejošanu.

Pēdējos 20 gadus «Sprigaņa» vadītāja ir Iveta Kālberga. Ciemiņi sprieda, ka viņas dēļ «Sprigaņa» dejotāji jau kļuvuši par miljonāriem pat bez veiksmīgas piedalīšanās loterijā.

Svētku koncertā gaviļniekiem pievienojās deju kolektīvi «Bandava», «Cīpars», «Baloži», «Virpulis», «Austris», «Dzalksti», kā arī deju kolektīvs «Ance», ar kuru draudzība mērāma jau vairāk nekā divos gadu desmitos. Šis kolektīvs apgalvoja, ka «Spriganis» viņiem savulaik iedevis nenovērtējamu dāvanu — pašapziņu. Izrādās — kad «Ances» dejotāji uz Pastendes kultūras nama skatuves kāpuši, piedaloties savā pirmajā skatē, «Sprigaņa» dejotāji pēc dejas aplaudējuši tik skaļi, ka arī žūrijai kļuvis skaidrs: vērtējumam jābūt labam.

No draugiem un labvēļiem

«Sprigaņa» saime saņēma arī daudz dāvanu. Minēšu vien dažas. Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis pasniedza kolektīvam pateicību par ilggadēju ieguldījumu Talsu novada kultūras dzīves bagātināšanā un latvisko tradīciju stiprināšanā. Vieni dāvāja lietusmētelīšus, kuru ņemšana līdzi uz Deju svētkiem esot kā labu laika apstākļu garants, citi — spoguli, kurā katram Spriganim sevi no galvas līdz kājām apskatīt pirms uzstāšanās. Bija arī «prieka grozs» un dāvanu karte no Spāres muižas, kas ietvēra tādus pakalpojumus kā satikšanās, saskandināšana, sabučošanās, stratēģiskā plānošana, darba lauka sadale, antistresa izlāde, garīgā atslodze (vai pārpūle…), superlaba komunikācija, drošs plecs, gandarījums un senā kulinārā mantojuma baudīšana. «Jūsu briedums un profesionalitāte atbilst 35 gadiem, bet jūsu draiskums, spriganums un prieks atbilst trīsgadīgam un piecgadīgam bērnam,» vērtēja Spāres tautas nama vadītāja Tabita Kalniņa.

Pastendes pamatskolas deju kolektīvs «Jumalēni», izmantojot mūsdienu medicīnas sasniegumus, gaviļniekiem dāvāja vairākus unikālus dzērienus, kas palīdzēs līdz Deju svētkiem sa­sniegt to, ko žūrija vēlējās redzēt deju skatē, proti — ļaus deju emocijām tikt pāri skatuves un Daugavas stadiona deju plača malai, kā arī allaž nolīdzinās dejotāju brunču apakšmalu.

Atpūšoties no dejošanas, «Sprigaņa» dalībniekiem nāksies zemē likt daudzos stādus, ko viņi saņēma dāvanā no saviem priekštečiem — divreiz vecākā Pastendes kultūras nama jauniešu deju kolektīva «Austris». Jaunieši bija sagatavojuši asprātīgu apsveikumu, izstāstot mazu pasaku par «Sprigaņa» izcelšanos. «Sen senos laikos dzīvoja Spriganis un arī otrs Spriganis. Kur ir divi Sprigaņi, tur ir arī trešais. Trīs Sprigaņi — labi Sprigaņi, bet ceturtais — no sirds! Opsā-rillā-abi-gali-pillā, piektais Spriganis kabatā! Seši mazi Spriganīši lec pa zāli dungodami. Septītais Spriganis ir tas labākais Spriganis, jo tas vairs netic Zobu fejai un Lieldienu zaķim. Vadītājiem ļoti patīk astotais Spriganis, jo tas var dejot līdz pirmajiem gaiļiem bez dzerampauzes,» viņi apgalvoja. Neizpalika pat muzikāls apsveikums — savdabīga dziesmas «Ai, jel manu vieglu prātu» versija, kas vēstīja, ka jauniešu deju kolektīvā ne gadiņa neizdodas nodejot, kad jau «Spriganis» sola dejotājus ņemt pie sevis. «Austra» dejotāji tad atbildot: «Vai es viens(i) dejotājs?» un norādot, ka vēl dažai vadītājai ir deviņi citi dejotāji, kuri varot savas kājas dejā cilināt.

«Jūs esat rota mūsu pagastam!

Jūs esat ļoti skaista, spoža zvaigznīte visā tajā zvaigznājā — amatierkolektīvu vidū, kādi ir mūsu pagastā,» gaviļniekiem apliecināja Jolanta Ozola.

«Šī jau ir vēsture. Varam pierakstīt, ka ir 2018. gads, 28. aprīlis. Dimd Pastende!» pirms svētku koncertprogrammas pēdējās dejas «Ir 1873. gads, dimd Rīga» sacīja I. Kālberga.

