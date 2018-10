Daudzpusīga personība un zelta rokas neļauj apstāties 23.10.2018

Mārīte Raks-Lasmane

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Vīna darītavas «Vējkalnietis» saimniekam Varim Baņģierim rit 72. dzīves gads. Laucienieks savā mūžā veicis ļoti dažādus darbus, tomēr pamatā vienmēr bijis kārtīgs darbs un mērķis, uz ko tiekties. Vienalga, vai tas būtu mājas kapitālais remonts vai dienliliju audzēšana, vai vīnu darināšana. Lai arī aiz muguras ļoti piesātināti un piepildīti gadi, viņš atzīst, ka nepatīkot trakot. Labāk lēnāk, bet pamatīgāk.

V. Baņģiera dzimtā puse ir Laidze,

kur aizritēja viņa jaunības dienas. Tētis Kārlis bija galvenais grāmatvedis, savukārt mamma Irma strādājusi dažādos amatos, piemēram, par mājturības skolotāju, sekretāri, kasieri un citos darbos. Tā kā brālis Aldis ir deviņus gadus vecāks, kopā būšana rotaļās un citās bērnības aktivitātēs izpalika. Brālis nu jau devies viņsaulē, savukārt māsiņa pameta šo zemi agrā bērnībā.

«Bērnībā dikti dauzīties nesanāca. Lai nesastrādātu blēņas, vecāki mani lika pie darba. Vasarās strādāju dārzniecībā. Vecāki bija stingri, sevišķi tētis, lai gan ar audzināšanu vairāk nodarbojās mamma. Kad biju sastrādājis kādas lielākas blēņas, mamma sauca tēti, lai dod man pērienu, bet viņš teica: ja pats nav bijis klāt, kā tad lai per? Lai to darītu, vajag būt dusmīgam. Tā ka pēriens bieži vien izpalika. Joprojām atminos, ka par kādu no blēņām mamma man lika atnest žagarus. Saplūcu jasmīna atvases, no kurām, protams, pēc pirmā pēriena nekas nepaliktu pāri. Mamma sāka smieties, un tā arī palika,» pašam smejoties par bērnības fragmentiem, atminas V. Baņģieris. Skolas laikā reti bijusi tāda nedēļa, kad par kārtību nav saņemts divnieks. Prātā gan vairs neesot palicis, kādi nedarbi veikti. «Neatminos, ka man īpaši būtu paticis mācīties. Kas bija jādara, to darīju. Pamatskolā vienīgā atzīme «5» bija fizkultūrā.»

Pēc Laidzes pamatskolas un Laidzes tehnikuma

(iegūta agronoma specialitāte) absolvēšanas trīs gadi aizvadīti armijā Murmanskas apgabalā, Severonovskā, aiz polārā loka. «Tādu dabu, kā tur redzēju, savā dzīvē vairs neesmu redzējis un droši vien vairs neredzēšu. Mūs tur aizveda jūlijā. Gājām pa ielām un nesapratām, kāpēc nav neviena cilvēka, kur visi palikuši? Izrādās, pulkstenis rādīja aptuveni trīs četri naktī, bet bija tik gaišs kā dienā. Polārā diena un nakts. Latvijā cilvēki ir sajūsmā, kad nedaudz pie apmales redz ziemeļblāzmu. Tur viss debesu jums bija kā krāsains aizkars, kas lokās un mainās. Arī dabas veltes bija pamatīgas. Piemēram, tundrā apsēdies, un visriņķī viens milzīgs ogu paklājs ar brūklenēm un lācenēm. Upītē uz mušas varēja ķert foreles. Dienests man nebija grūts. Divus gadus strādāju siltumnīcās. Savā ziņā varēju brīvi darboties. Vienīgais, ko nedrīkstēja — dzert šņabi —, jo tad momentā meta ārā. Savukārt pēdējā gadā strādāju virtuvē,» atminas V. Baņģieris.

Atgriezies dzimtenē,

jaunais vīrietis devās uz Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju, lai turpinātu apgūt agronoma profesiju. Četri ar pusi gadi Jelgavā paskrēja ātri. Te aktīvi turpināta Laidzes laikā aizsāktā mīlestība — dejošana tautiskajās dejās. Ar kolektīvu «Kalve» no Jelgavas izbraukātas tuvas un tālas zemes, piemēram, Vācija, Dienvidslāvija, būts arī Maskavā un citur. Runājot par studiju laiku, visgrūtāk esot bijis pirmajos gados, bet pēdējos jau krietni vieglāk, jo tad galvenokārt bijuši specializācijas priekšmeti, kam Laidzes tehnikumā ielikti ļoti labi pamati. Uz lekcijām varējis neiet, vien uz laboratorijas darbiem, un dabūjis atzīmi «4» bez problēmām.

Kopmītnēs dzīvojot, pārmērīgas ballītes vai alkohola lietošana neesot piedzīvota, jo kopš bērna kājas Varim vecāki kalpoja par piemēru. Savu tēvu viņš nekad neesot redzējis piedzērušos. «Arī es tā cenšos. Protams, šad un tad kādās svinībās var iedzert, bet visam jābūt ar mēru,» uzskata Varis Baņģieris.

Pēc studijām jaunā speciālista pirmā darbavieta

bija Lubezerē, padomju saimniecībā, kur gadu nostrādājis par iecirkņa priekšnieku. Pēc tam pārnācis uz Okti, kur ieņemti dažādi amati, tajā skaitā — galvenā agronoma un citi. Kopš tā laika dzīve pagājusi Laucienes pusē. Kad sākās zemes reformas, Varis trīs četrus gadus nostrādāja par zemes ierīkotāju Laucienes pagastā. Cilvēki gadījušies dažādi… Putra bijusi diezgan liela. Visam pa vidu aptuveni piecus gadus viņš darbojies arī Zemessardzē. Piemēram, būvniecības laikā sargājis rūpnīcas. «Talsu rajonā Zemessardze bija diezgan stipra. Reketieri te nelīda, jo zināja, ka joki būs mazi,» teic laucienieks. Strādājot par zemes ierīkotāju, viņš iepazinies ar zviedru uzņēmuma «Ruda» īpašniekiem, kas nodarbojās ar mežu uzpirkšanu. Varis dabūja māklera vietu un viņam nācās apbraukāt mežu teritorijas Kurzemē, meklējot īpašumus. «Citi teic, ka Latvijas zemi izpārdeva, bet uzskatu, ka šādā veidā īpašumiem vismaz bija saimnieki. Ko mūsu bāleliņi bija pa tīro nocirtuši, to viņi nopirka un pēc tam apstādīja, kopa un deva cilvēkiem darbu. Ja īpašumam nav saimnieka, tas ir skumji… To varam redzēt, piemēram, ar daudzām pamestām muižām, kas iet postā,» atzīst mans sarunu biedrs.

Labs saimnieks savās mājās «Mierkalni» pie pašas Laucienes robežas Varis ir jau 31 gadu. Viņš īpašumu iegādājies tieši savā dzimšanas dienā. Mājai ir veikts kapitālais remonts, pārsvarā viss darīts paša spēkiem. «Vislabākais laiks remontiem ir pa ziemu, jo tad ir vaļa un lēnā garā var izremontēt pa vienai istabai. Nekur neesmu mācījies remontdarbus, kā māku, tā mauju,» viņš smejot teic. «Protams, ir specifiskas lietas, kam tiek pieaicināti speciālisti, piemēram, elektriķi. Kad iegādājos māju, sapirku būvmateriālus arī saimniecības ēkai. Naudas vairs nebija, bet sākās juku laiki, tāpēc priecājos, ka līdzekļi bija labi ieguldīti.»

Nākamais dzīves posms

sākās ar dienlilijām. Pēc vairākiem darba gadiem meža nozarē laucienieks kādu laiku paņēma pauzi, līdz nonāca pie idejas par dienliliju dārza izveidi. Pašlaik rit 12. gads, kopš ģimene ar to nodarbojas. Aptuveni pirms sešiem gadiem galvenā pārraudzība un ziedu stafete nodota meitai Intai.

«Kā radās ideja par šāda dārza izveidi? Man visu mūžu ir patikušas puķes. Gribēju atrast kaut ko tādu, kā nav visiem. Skujeņi un rozes, piemēram, ir ļoti daudziem. Par dienlilijām biju kaut ko lasījis un kādā reizē tirgū Talsos sastapu vienu onkuli, kurš tirgojās ar dienlilijām. Pavaicāju, lai viņš parāda, kā šīs puķes aug viņa dārzā. Kad redzēju, bija skaidrs, ka man tas patīk. Daļu augu dabūju tepat, Latvijā, pārējos pasūtīju no Amerikas. Tobrīd pašas labākās un skaistākās šķirnes. Sāku krustot amerikāņus ar latviešiem! Dažas pa ziemu izsala, bet lielākā daļa izturēja un aug joprojām. Vienā brīdī te bija ap 1000 dažādu veidu. Tagad gan vairs nav tik daudz, ap 800. Ja selekcionārs nevar izmest ārā puķi, tad viņš šo darbu nevar darīt, jo ir jābrāķē bez žēlastības. Dienlilija ir pateicīga puķe, jo to no maija līdz septembra beigām var rakt ārā un pārstādīt, un tā par to nemaz neapvainojas. Cilvēki var braukt, skatīties un iegādāties, kas patīk,» pauž dienliliju dārza saimnieks.

Tā kā puķu pārdošanas sezona ir vien daži mēneši gadā, apsviedīgais kungs uzsāka gatavot mājas vīnus. Kopš Varis sevi atceras, jau no bērnības mājas pieliekamajā vienmēr bija tēva mājās darinātais vīns. Prasme pārņemta no paaudzes paaudzē, un Varis mājas vīnu darina jau aptuveni 40 gadu, bet licence, lai tas nonāktu līdz plašākai publikai, iegūta 2010. gadā. V. Baņģiera vīna darītavas «Vējkalnietis» mājaslapā sacīts: «Vīnu sortiments daudzveidīgs, kurā daudz nelielas (25—200 litru) partijas, kopējais apjoms gadā ap 2500 litru. Mūsu dzērieniem netiek pievienoti mūsdienās plaši lietotie sulfīti vai citi ķīmiski stabilizatori, dzidrinātāji vai garšas uzlabotāji. Augļu un ogu audzēšanā neizmanto ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus. Paplašinot sortimentu, jau piekto gadu no vīna ražojam ar dažādu stiprumu oriģinālus dzērienus — brandavīnu. Tāds ir «Nurmes niknais», «Mārrutku brand­avīns», «Stiprinieks» u. c. Tiek gatavoti arī liķieri. Katru gadu sortimentā ir 20—25 dažādi vīni. Nedaudz sausie un pussausie vīni, bet lielākā daļa ir pussaldie un saldie. Kā izejvielas izmēģinātas un tiek izmantotas gandrīz visas Latvijā augošās dārza un meža ogas un augļi, rabarberi, ķirbji. Ļoti iecienīti, vīna darītavas vizītkarte, ir eksotisko ziedu vīni. Tādi ir vairāku Latvijas vīnu konkursu eksotisko vīnu grupas uzvarētāji — «Melnā plūškoka ziedu», «Balto ceriņu ziedu», «Mežrozīšu ziedu» u. c.»

Varis teic, ka eksperimentēšana šajā procesā esot pats interesantākais. Izrādās, grāmatnīcā «Zvaigzne ABC» iespējams iegādāties V. Baņģiera sarakstītu grāmatu «Ekoloģisks mājas vīns».

«Pa tirgiem braukāt man vairs nepatīk. Pašvaldības iedomājas, ka šis ir ļoti izdevīgs bizness, nepārtraukti palielinot maksu par tirgošanās vietu. Un, tā kā palielinās mājās ražotu vīnu tirgotāju skaits, arī pieprasījums sarūk,» skarbo realitāti atklāj vīna darītavas «Vējkalnietis» saimnieks.

Ar sievu Astrīdu Varis sadancojās

Laucienē. Kādu brīdi viņš Laucienē bija arī deju kolektīva vadītājs, četrām dejām izveidota horeogrāfija. Tā kā arī sieva dejoja tautiskajās dejās, abi pavisam loģiski un dabiski sadancojušies. Nu jau kopā aizvadīti vairāk nekā 25 gadi. Astrīda darba gadus aizvadījusi bērnudārzā par audzinātāju. Tā kā Varim šīs ir otrās laulības, no pirmajām attiecībām viņam ir meita Asnate, kura strādā žurnālistikā, savukārt dēls Viesturs ir robežsargs. Mazbērni ir vesels pulks: viens puika Viesturam un trīs puikas Intai (Astrīdas meita).

Kā tiek aizvadīta ikdiena? Tā esot salīdzinoši mierīga. Vasarā māja pilna ar bērniem un mazbērniem, tumšais gada laiks — krietni klusāks. «Man nepatīk trakot,» Varis teic. «Kad ciemos brauc atpūtnieku grupas vai kādam veikalam jāsagatavo pasūtījums, ir vairāk darāmā. Znots ar meitu ziemā dodas uz Doma laukuma tirdziņu, arī tad ir vairāk darāmā. Februāris un marts ir klusie mēneši, kad palasu avīzes, papētu informāciju internetā, kādreiz dodamies kādā ekskursijā.»

Pārrunājam arī aizvadīto 13. Saeimas vēlēšanu rezultātus. Laucienieks nav apmierināts ar tiem, jo īpaši par to, ka Artuss Kaimiņš no partijas «KPV LV» ieguvis tik daudz balsu. «Viņš ir ļoti rupjš un netaktisks. Nezinu… Tas man ir pilnībā nepieņemami. Protams, ja iekulies kādā nelaimē, padomā, vai nevarēja būt vēl sliktāk. Es ceru, ka jaunie politiskie spēki, kas tikuši pie varas, mani tieši neietekmēs. Man ir pietiekami daudz gadu, lai ļoti daudz uz priekšu nedomātu. Galvenais, lai turas veselība un ir prieks par to, ko daru. Jāiet tik uz priekšu!»

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Nedēļas viesis

Komentāri