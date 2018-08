«Daudzos jautājumos politiķi nerunā pēc būtības» 16.08.2018

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

SIA «Krauzers» līdzīpašnieks, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Kurzemes reģionālās padomes vadītājs Andis Araks atzīst — aizvadītajos četros gados valdības un Saeimas darbā vērojamas gan pozitīvas, gan negatīvas tendences. Bet darāmā, lai situāciju uzlabotu, vēl daudz.

Meža nozares uzņēmums SIA «Krauzers» strādā kopš 2003. gada, savu darbības jomu laika gaitā paplašinot ar dažādām darbības nozarēm, piemēram, industriālajiem pakalpojumiem, kravu automašīnu remontiem, automazgātuvi u.c. Pašlaik uzņēmums nodarbina aptuveni 150 cilvēkus.

— Ko Saeimas un valdības darbā aizvadītajos četros gados vērtējat kā pozitīvu?

— Šajā periodā ļoti iezīmējās tas, ka valdība uzdevusi ministrijām, institūcijām sadarboties ar uzņēmēju organizācijām, saglabājot norunu, ka likumi un noteikumi ir jāsaskaņo. Protams, jautājums ir, kas pēc diskusijām vai viedokļu uzklausīšanas valdībā tiek pieņemts Saeimā…

Valdība, veicot nodokļu reformu, tās tapšanā iesaistīja uzņēmēju sabiedriskās organizācijas. Darba procesā tika iestrādātas vairākas svarīgas normas, bet tikai dažas, kas tika pieņemtas Saeimā, vērtējamas pozitīvi. Lielākais panākums, manuprāt, ir reinvestētās peļņas nodoklis, kas iepriekšējā periodā, gribētos teikt, bija mafijas nodoklis no valdības puses. Par jebkuru nopelnīto eiro uzņēmējam bija jāmaksā nodeva valstij. Šobrīd tas ir loģiski sakārtots, ļaujot uzņēmumam nemaksāt nodokli par peļņu, kas tiek ieguldīta uzņēmumā, lai tas attīstītos.

Vairākās nozarēs sakārtota reversā PVN piemērošana, kas tirgū izskauž negodīgu biznesu attīstīšanu. Tomēr kopumā apstiprinātā nodokļu reforma ir vērtējama ar negatīvu bilanci, jo pārāk daudz kopīgi izstrādāto priekšlikumu tika noraidīti.

Vēsturiski nozīmīgs atbalsts Talsu novada uzņēmējiem būs Raiņa un Celtnieku ielas pārbūve un Jaunās Celtnieku ielas izbūve. Liels atbalsts šim projektam bijis no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas puses.

— Ko Saeimas un valdības darbā aizvadītajos četros gados vērtējat kā neizdevušos?

— Pirms iepriekšējām vēlēšanām ļoti skaļi runāja par mikrouzņēmuma nodokli. Četru gadu laikā šis stāsts tika dažādi virpināts. Manuprāt, sliktākais ir tas, ka politiski tiek runāts par cipariem, kas reizēm politiķim neizsaka neko, un viedoklis tiek virzīts bez pamatojuma. Daudzos jautājumos, tāpat kā šajā, politiķi nerunā pēc būtības. Šodienas biznesa vide prasa kardināli pārskatīt mikrouzņēmuma noteikumus. Kad to pieņēma, tas bija nepieciešams tādā veidā, kā tika izstrādāts, bet jau vairākus gadus ir vajadzīgas kardinālas izmaiņas. Šobrīd mikrouzņēmuma nodoklis vairākās nozarēs un pakalpojumu veidos bojā godīga biznesa principus.

Mūsu valstī joprojām ir augsti darbaspēka nodokļi, un arī nodokļu reformas rezultātā nekas nav panākts, lai tie būtu mazāki. Ar pēdējo reformu uz mūsu, uzņēmēju, pleciem uzlikta sarežģīta administrēšana, lai veiktu iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķinus (saistībā ar progresīvo likmi). Valsts institūciju pusē tas nav sakārtots ar iespēju vajadzīgo informāciju saņemt elektroniski. Grāmatvežiem ar to jācīnās katru mēnesi.

Protams, pēdējā gada skaļā tēma ir OIK, kas ir liela sadārdzinājuma sadaļa elektrības cenā. Daudzās nozarēs Latvijā tā ir ļoti būtiska izmaksu sastāvdaļa, un tas liedz uzņēmumiem būt konkurētspējīgiem eksporta tirgos. Tas būtiski ietekmē arī SIA «Krauzers», jo mums ir pārstrādes nozare, zāģētava un elektrības patēriņi ir ļoti būtiski. Jāpiebilst, ka pirms vairākiem gadiem tika sniegts atbalsts elektrības un tās pievadu infrastruktūras izbūvei, bet šobrīd tāda atbalsta nav. Šāda attīstība netiek veicināta. Tie ir ļoti lieli izdevumi, lai iegūtu lielākas elektrības jaudas.

— Vai piekrītat apgalvojumam, ka uzņēmējam ikdiena aizrit kā cīņa ar vējdzirnavām? Ar vienu roku kaut kas tiek iedots, bet ar otru — atņemts…

— Absolūti akūta problēma ir darbaspēks. Daudzās nozarēs. Domāju, ka šī problēma būs vēl krietnu laiku. Šis zināmā mērā ir nokavēts process. Diemžēl jāsaka, ka politiķiem ir sava veida mīnuss, jo sākotnēji, kad jautājumu vajadzēja operatīvi risināt, viņi diskutēja caur politisko prizmu, aizstāvot latviskumu, mūsu nāciju, nedomājot par biznesa nepieciešamību. Netika pārskatīts laukums saistībā ar esošo darbaspēku, kas saņem pabalstus. Cilvēkiem, kuri nevēlas atgriezties darba tirgū tikai tāpēc, ka var zaudēt pabalstu. Piemēram, runājot par jauno vecāku pabalstiem — daudzi ir gatavi atgriezties darba tirgū, bet to nedara, jo zaudētu pabalstu. Otrs jautājums ir par bezdarbnieku pabalstiem, kur jau vairākus gadus nav kardināli pārskatīti esošie noteikumi. Mēs, uzņēmēji, esam pārliecināti, ka tas tiek izmantots ļaunprātīgi, valsts nauda tiek izkrāpta.

Liels mīnuss mūsu valstī ir vēlēšanu periodi. Daudzi lēmumi un vajadzības, kas ir svarīgi katram iedzīvotājam, tiek atcelti tikai politisko aktivitāšu dēļ, kas traucē politiķiem spert soļus un pieņemt lēmumus. Tiek noklusēta reģionālā reforma, izglītības reforma, tās tiek slāpētas pirmsvēlēšanu laikā, un ar šo informāciju tiek manipulēts, veidojot nepareizu priekšstatu par procesiem. Bet tie ir ļoti nepieciešami!

— Darbojaties uzņēmējdarbībā jau 15 gadus. Vai ir brīži, kad nolaižas rokas un gribas visu mest pie malas?

— Līdz šim uzņēmums ir nemitīgi audzis, un nepārtraukti tiek izvirzīti jauni mērķi, kas jāsasniedz. Kādā mācību seminārā tika sacīts: kamēr uzņēmējam būs alkas pēc sasniedzama mērķa, tikmēr viņš nebūs gatavs nolaist rokas. Mēs esam tik nopietns spēlētājs biznesa un darbaspēka tirgū, ka nedrīkstam pazaudēt šīs alkas.

— Mēdz sacīt, ka vēlētājam ir īsa atmiņa. Uz ko mudinātu iedzīvotājus, tuvojoties Saeimas vēlēšanām?

— Uzskatu, ka tā mūsu sabiedrībā ir zināma problēma — atsevišķas iedzīvotāju grupas domā ļoti šauri, tikai par savām vajadzībām, neskatoties uz to, kas notiek blakus. Viegli ietekmējamās iedzīvotāju grupas ir tās, uz kurām spēlē politiķi, jo sevišķi populisti. Diemžēl politiķi paši to ir veicinājuši, kā rezultātā daudzi grib norobežoties no politikas un pat neiet uz vēlēšanām. Es tomēr aicinātu visus būt atbildīgiem pilsoņiem. Mums ir neatkarīga valsts, un mums jāspēj iekšienē tikt galā ar savām problēmām.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi uzņēmējdarbība

Komentāri