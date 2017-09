Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ieslodzījumā 06.09.2017

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

Varētu domāt — kas nekait dzīvot dzīvoklī? Rūpes nosacīti beidzas vien četrās sienās, nav klapatu un darbu, ar ko regulāri jātiek galā, uzturot privātmāju. Bet tā gluži nav. Katrai dzīvesvietai ir savi plusi un mīnusi. Daži no daudzdzīvokļu māju mīnusiem — kaimiņu ballēšanās cauru nakti un remontdarbi, gāžot ārā nesošās sienas, kas var radīt dzīvības draudus visas mājas iemītniekiem.

Uzrunājot vairākus Talsu iedzīvotājus, rodas secinājums: ir mājas, kur kaimiņu līdzāspastāvēšana ir ļoti veiksmīga, bet ir arī gadījumi, kad talkā nākas saukt pašvaldības policijas darbiniekus. Arī par remontdarbiem ir dalītas jūtas — vieni saprot, ka dzīvesvietas iekārtošana ir pavisam saprotama, savukārt kādam ar kaimiņu remontdarbu apmēriem ir slikta pieredze. Katrā gadījumā — izvēloties dzīvot daudzdzīvokļu mājā, ir jārēķinās: katras ģimenes uzskati un dzīvesveids ir citādāks un cerēt uz pilnīgu klusumu nevar. Tajā pašā laikā daudzdzīvokļu māju iemītniekiem nepieciešams respektēt citam citu, kā arī ievērot noteikumus par trokšņošanas laiku, aizliegumu smēķēt uz balkoniem un nepieciešamību saskaņot sienu izgāšanu būvvaldē.

Sirdi plosošie remontdarbi

Talsenieks Jānis (vārds mainīts) ar sievu atrodas sava veida ieslodzījumā starp diviem dzīvokļiem, vienu virs, otru — zem viņiem. Te viņi mitinās jau 15 gadus. Sākotnēji kaimiņos dzīvoja veci ļaudis, kuri nu jau devušies tai saulē. Tiklīdz abus dzīvokļus iegādājās jauni īpašnieki, miera nav bijis. «Vispirms apakšējā dzīvoklī sākās lieli remonti, viņi gāza ārā sienas, lauza, sita, un pati drausmīgākā skaņa, kad sāk urbt dzelzsbetona stiegrotajās sienās… Šausmīgi. Tas ir sirdij neizturami. Savukārt vienā no kaimiņu kāpņu telpas esošajiem dzīvokļiem gāza ārā nesošās sienas. Tas taču ir aizliegts! Kā māja vēl turas kopā? Tā nav tikai mūsu ēkā, tas notiek visā pilsētā!» uzskata kungs.

Pa dienu remontdarbi uzņemot tādus apgriezienus, ka pāris brauc uz mežu, jo nevar izturēt troksni. «Ko visu dienu darīsi mežā? Vakarā tāpat jābrauc uz mājām, bet urbj vēl aizvien! Vienā dienā neizturēju un izsaucu darbiniekus no Talsu novada būvvaldes. Zināt, kas notika? Nekas nemainījās, pēcpusdienā visa elle turpinājās! Zvanīju viņiem vēlreiz un prasīju, vai kāds darbinieks bija atbraucis. Izrādās, jā, atbraukuši, bet tas bija tieši laikā, kad celtniekiem pusdienlaiks! Viņi paklausījās un konstatēja klusumu. Esmu pierakstījis, ko man sacīja no būvvaldes: «Mēs bijām, tur pilnīgs klusums. Mums bez jums darba diezgan, netraucējiet!» Neviens no kaimiņiem savus remontdarbus nesaskaņo ne ar mums, kaimiņiem, ne būvvaldi!» klāsta Jānis.

Talsu novada būvvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs Aivars Lācis skaidro, ka jebkuras sienas (nesošās vai nenesošās) nojaukšana ir jāsaskaņo būvvaldē. Situācijā, kad mājas iemītnieks zina, ka no kaimiņiem kāds savā dzīvoklī jauc kādu no sienām un tas nav saskaņots būvvaldē, cilvēkiem par to jāziņo. Attiecīgie speciālisti šādā gadījumā aptur darbus un pieņem lēmumu, kā rīkoties tālāk. «Nesošās sienas nedrīkst jaukt ārā. Tādā gadījumā jāveido pārbūves projekts, un tā vairs nav vienkāršota dokumentācija,» teic A. Lācis. Pretējā gadījumā tas var radīt draudus pārējo mājas iemītnieku drošībai. Būvvaldē nereti tiek saņemta informācija par nesaskaņotu nenesošo sienu izgāšanu, par nesošajām sienām ļoti reti.

Bijuši gadījumi, kad arī pašvaldības policijas darbinieki izsaukti remontdarbu trokšņu dēļ. «Nakts laikā remontdarbus nedrīkst veikt. Ir bijušas reizes, kad tiek veikta nesaskaņota sienu izgāšana. Par to informējam būvvaldi. Likums neaizliedz veikt remontdarbus nedēļas nogalēs, bet to saskaņošana ar kaimiņiem tomēr ir labā prakse,» teic Talsu novada pašvaldības policijas priekšnieka vietniece Sigita Amstere.

Ballītes līdz rīta gaismai neļauj gulēt

Kādā jūlija naktī, kad vienā no kaimiņu dzīvokļiem notikusi kārtējā ballēšanās, pēc 1.00 Jānis izsauca pašvaldības policiju. Kad viņi ieradās, atpūtnieki bija izgājuši ārā uz balkona smēķēt, durvis uz istabu aizvērtas ciet, tāpēc kāpņu telpā nekas neesot bijis dzirdams. «Kad pēc 3.00 uzdzīve turpinājās un gulēt joprojām nebija iespējams, atkārtoti zvanīju uz pašvaldības policiju, lūdzot trokšņotājus nomierināt. Es saņēmu atbildi: «Mēs jūs sauksim pie atbildības par viltus izsaukumu!» Ballēšanās turpinājās līdz 6.00,» teic talsenieks.

«Kad saņemam izsaukumus no iedzīvotājiem par to, ka kaimiņi traucē naktsmieru, dodamies uz norādīto adresi. Ja fakts par trokšņošanu apstiprinās, vispirms veicam pārrunas un izsakām mutisku aizrādījumu. Ja dzīvoklis jau ir mūsu redzeslokā un izsaukums ir atkārtots, tiek uzsākta lietvedība un trokšņotājiem sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols. Komisija šo lietu pēc tam izskata un piemēro sodu. Tas, protams, nav patīkami, ka cilvēks datu bāzē parādās kā administratīvi sodīts, kā arī personai jādodas uz komisiju un jāskaidro radusies situācija.

Izteiktas sezonas, kad būtu vairāk izsaukumu, nav. Ziemā to ir vairāk uz dzīvokļiem, vasarās uz privātmājām,» skaidro S. Amstere. Mēdzot būt gadījumi, kad darbinieki aizbrauc uz izsaukto adresi, bet kāpņu telpā ir klusums, jo trokšņotāji devušies izklaidēties kur citur.

Mēdzot būt arī gadījumi, kad izcēlies konflikts starp diviem kaimiņiem, un tad pašvaldības policijas darbiniekus izsauc par katru sīkumu. Lai izslēgtu divu kaimiņu konflikta faktoru, tiek apjautāti arī pārējie kaimiņi, lai pārliecinātos, vai izsaukumam ir pamatots iemesls. «Ja trokšņošana ir patiesi liela, tad skaņa iet gan uz sāniem, gan uz augšu un leju, gan arī uz kāpņu telpu. Attiecīgajā gadījumā kungam varbūt traucē tikai skaļākas sadzīviskas sarunas, kas viņam traucē, bet citiem kaimiņiem ne,» spriež S. Amstere.

Jānis gan uzskata citādāk. «Kad pašvaldības policija, lai apstiprinātu sūdzību par kaimiņu traucēšanu, apvaicā citu dzīvokļu iemītniekus, jāņem vērā, ka cilvēki taču baidās kaut ko teikt, jo negrib pret sevi vērstas sankcijas. Kā arī — jāņem vērā mājas uzbūve, skatoties, kur ir biezas dzelzs­betona sienas un kur skaņas caurlaidīgas. Mūsu gadījumā trokšņotāji ir augšā un apakšā, kur ir plānas sienas. Runāju ar vēl vienu kaimiņu, prasīju, vai viņam troksnis netraucē, bet viņam esot ļoti dziļa miega, tāds, ka traktoru nedzirdētu blakus braucam. Bet ko darīt tiem, kuriem nav tik dziļš miegs?» vaicā kungs. Pensionāru pāris gan priecīgs, ka vienā no dzīvokļiem kaimiņi pēc atkārtota pašvaldības policijas aizrādījuma pieklusuši. «Varbūt viņi saprata. Bet otri kaimiņi turpina, tur policija vēl neko nav panākusi,» stāsta kungs.

Diemžēl abu dzīvokļu balkonos kaimiņi arī regulāri smēķē. No augšējā dzīvokļa iemītniekiem pensionāru pāra balkonā iekritušas gan šķiltavas, gan cigarešu paka, kā arī gandrīz noticis nelaimes gadījums. Kādā dienā, pārim atgriežoties mājās, konstatēts, ka uz balkona izdedzis paklājiņš. «Cik tur vajadzēja līdz traģēdijai!?» ir sašutis pāris.

Likums «Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu» aizliedz smēķēt ne tikai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpās un gaiteņos, bet arī uz balkoniem un lodžijām, ja kādam no mājas iedzīvotājiem ir pamatoti iebildumi.

Cieš arī bērni

Pensionāru pāris dzirdējis, kā vienā no ballītēm aptuveni 3.00 bērns pieaugušajiem teic, ka grib gulēt, jo nāk miegs, bet trokšņa dēļ tas nav iespējams. «Bērnam taču nākamajā dienā jāiet uz skolu, jāizguļas, bet vecāki vienaldzīgi turpina savas izklaides! Man pat bijusi doma aiziet uz skolu, kur mācās bērns, pastāstīt audzinātājai, kādos apstākļos bērns dzīvo,» ir sašutis Jānis. Savukārt otrā dzīvoklī dzirdot, ka vīrs vardarbīgā veidā fiziski iespaido sievu, lai arī ģimenē aug divi mazi bērni.

Talsu novada sociālā dienesta vadītāja Dace Zeļģe saka: kungam ar šāda veida informāciju vispirms ir jāvēršas sociālajā dienestā. «Viņš droši var man zvanīt pa telefonu vai atsūtīt e-pastu. Es to pieņemšu kā konfidenciālu, anonīmu informāciju un nosūtīšu darbinieku apsekot šo dzīvesvietu. Protams, viņš var vērsties arī ar oficiālu iesniegumu. Ja viņš domājis par vēršanos skolā, kur mācās bērns, pareizāk tomēr būtu griezties pie mums. Skolotāji vairs neapseko bērnus mājās, kā tas notika agrāk,» skaidro D. Zeļģe. Viņa gan vērš uzmanību, ka šāda situāciju risināšana norit sadarbībā starp vairākām iestādēm, tajā skaitā pašvaldības policiju, mācību iestādēm un bāriņtiesu.

«Ja notiek alkohola lietošana ģimenē, kurā ir bērni, pašvaldības policijas darbinieki noskaidro, kura persona nelieto grādīgos dzērienus un atbild par mazajiem. Ja šādas personas nav, bērns tiek aizvests pie kāda no radiniekiem vai uz krīžu centru. Šādi gadījumi ir bijuši,» atklāj S. Amstere.

Talsu novada bāriņtiesas priekšsēdētājs Mareks Freimanis uzsver, ka vienota scenārija, kā šādos gadījumos rīkoties, nav. «Vispirms jāpārliecinās, vai bērns patiešām atrodas dzīvībai un veselībai bīstamos apstākļos. Bāriņtiesa ir pēdējā iestāde, kas pieņem galējo lēmumu. Ja nav citu variantu, ir jāpārtrauc vecāku aizgādības tiesības par bērnu. Kad tās pārtrauktas, bērnu ievieto krīžu centrā, audžuģimenē vai tiek iecelts aizbildnis. Mums ir jārūpējas par to, lai bērns atrastos pēc iespējas ģimeniskākos apstākļos.

Pēc aizgādības tiesību pārtraukšanas notiek sociālā dienesta darbs ar vecākiem, lai novērstu iemeslu, kādēļ bērns tika šķirts no ģimenes. Tas prasa aptuveni gadu. Pēc tam bāriņtiesa lietu izskata atkārtoti, un, ja vecāku tiesības nav atjaunotas, bāriņtiesa lemj, vai atjaunot šīs aizgādības tiesības vai sniegt prasību tiesā. Gadījumi mēdz būt dažādi. Ir vecāki, kuriem aizgādības tiesības atjauno, bet ir gadījumi, kad vecāki par saviem bērniem neliekas ne zinis un nemainās,» skaudro realitāti atklāj M. Freimanis.

Galvenie iemesli, kāpēc vecākiem tiek pārtrauktas aizgādības tiesības, ir alkohols un vecāku veselības problēmas, kuru dēļ viņi nesaprot, kā audzināt bērnus. Sastopama arī vecāku neziņa, kā labāk audzināt bērnus. Daudzi uzskata, ka sodīšana, sišana un pēršana ir pieļaujama prakse, bet tā ir vardarbība.

Dažādi uzskati un nepietiekams darbinieku skaits

Pašvaldības policijas darbinieki apkalpo visa novada teritoriju. Ja vienlaicīgi tiek saņemti divi izsaukumi, nākas izvērtēt, uz kuru doties vispirms. Tāpēc kādam var šķist, ka policijas darbinieki atbraukuši par vēlu. Ja cita izsaukuma nav, darbinieki brauc nekavējoties.

«Ja kāds traucē, ir jāzvana nekavējoties, lai faktu var konstatēt. Bijuši gadījumi, kad kaimiņš naktī uzdzīvojis un traucējis, bet cietējs pie mums vēršas tikai nākamajā dienā. Ja citi kaimiņi nevēlas par to sniegt informāciju, notikušais paliek bez rezultāta, jo mums ir par maz pierādījumu,» stāsta S. Amstere.

Pašlaik novadu apkalpo viena ekipāža, vēlamais būtu divas (nedēļas nogalēs) — viena Talsos, otra pārējā novada teritorijā. Papildu ekipāžas strādā, piemēram, kādu pasākumu laikā vai aizvadītajā nedēļas nogalē, jo uzsācies jaunais mācību gads.

«Jāsaprot, ka cilvēkiem ir arī dažādi uzskati par to, kas ir trokšņošana. Ja kaimiņš naktī iet dušā, kādam tas var traucēt, citam ne. Vēl kādam traucē bērnu raudas. Skaņu uztveršanu ietekmē arī katra indivīda nervu sistēmas stāvoklis. Ir daudz sadzīvisku trokšņu, ar kuriem daudzdzīvokļu māju iemītniekiem jārēķinās. Lielā daļā daudzdzīvokļu māju ir arī diezgan plānas sienas, kur var traucēt pat kaimiņš ar skaļāku balsi,» pauž pašvaldības policijas pārstāve.

Uz piedzīvotajām situācijām no kaimiņu puses Jānis skatās plašāk. Viņš uzskata, ka sabiedrība ir kā norāvusies no ķēdes. «Tas, kas notiek valstī, ir visatļautība! Paskatieties kādā vakarā raidījumu «Degpunktā». Viņiem ir, ko rādīt katru dienu! Nereti, tāpat kā mūsu gadījumā, vainīgs paliek cietējs, nevis tas, kurš dara pāri,» ir pārliecināts Jānis.

TALSU NOVADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Par remontdarbu veikšanu, dažādu mehānismu darbināšanu, klaigāšanu, dziedāšanu, skaļu muzicēšanu vai mūzikas atskaņošanu un tamlīdzīgām darbībām, kas traucē iedzīvotāju naktsmieru laikā no 23.00 līdz 7.00, vainīgajai personai uzliek naudas sodu līdz 70 eiro. Ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 70 līdz 140 eiro.

Par sistemātisku alkoholisko dzērienu lietošanu dzīvojamās telpās — žūpību (žūpība — sistemātiska, pārmērīga alkoholisko dzērienu lietošana, kas kaitīgi ietekmē cilvēka veselību, sadzīvi un sabiedriskās intereses) — un, ja tas traucē apkārtējiem iedzīvotājiem, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 35 līdz 70 eiro. Ja tas konstatēts atkārtoti gada laikā, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 70 līdz 210 eiro.

