Lai izaugtu par sportistu ar labiem sasniegumiem, nepieciešams ieguldīt lielu darbu. Tas ietver pašdisciplīnu, trenera darbu, infrastruktūras pieejamību, ekipējumu un citus aspektus. Tomēr, ja nav atbalsta ģimenē, ar iepriekš minētajiem faktoriem vien nepietiek. Valdemārpilniekiem Ragovsku ģimenei ir ko piedomāt, trīs dēlus, sportistus, audzinot.

Viens vienīgs florbols

Lai cik ļoti jaunieši no rīta negribētu celties, nav variantu. Ragovsku ģimenes trīs dēlus jau gaida uzklāts brokastu galds. Priekšā gara diena: skola, pēc tam treniņi, kādā brīdī jāpaspēj izpildīt mājas darbus. Nedēļas nogales sacensību dēļ reti tiek pavadītas mājās.

Mammai Velgai Ragovskai jāparūpējas, lai vienmēr būtu izmazgāta veļa, jāuztur kārtībā dzīvoklis. Katru dienu nākas lauzīt galvu, ko gatavot ēst. Augošiem organismiem, turklāt sportistiem, būtiski kārtīgi paēst. Pēcpusdienā mājās ierodas jaunākais dēls Egīls, tad vidējais — Roberts. Abi mācās Valdemārpils vidusskolā: 2. un 8. klasē. Egīls šogad uzsācis mācības arī Valdemārpils mūzikas skolas akordeona klasē. Zēni nedaudz ievelk elpu, un pēc brīža mamma abus ved uz treniņiem Talsos. Trešais dēls Jānis uz Talsiem dodas jau no rīta, jo mācās Talsu 2. vidusskolā 11. klasē. Brāļi trenējas Talsu novada sporta skolas florbola nodaļā, spēlē florbola klubā «Talsi». Jānis spēlē arī vīriešu izlasē U—19 grupā.

Mamma apdomājas un saka: «Mūsu ģimenes dzīve piepildīta ar aktīvo atpūtu. Šomēnes nav nevienas brīvas sestdienas, svētdienas. Ir gan izbraukumu spēles, gan tepat, Talsos. Protams, ļoti jūtu līdzi dēliem. It sevišķi, ja kāds pagrūž. Sirds uz brīdi apstājas, jo traumas mēdz būt dažādas. Ļoti jāpārdzīvo, kad komandām rezultāts ir līdzīgs, punkts punktā.»

Vecākajiem brāļiem treniņi ir katru dienu, jaunākajam — trīs, četras reizes nedēļā. Robertam nedaudz apnicis braukāt uz Talsiem, bet mamma noteic: «Nav izvēles, jādara.» Kad brīva kāda svētdiena, ģimene atpūšas un guļ līdz pusdienlaikam. Citām nodarbēm laika neatliek. Tad vienīgi jāgaida vasaras brīvlaiks, kad ģimene dodas izbraukumos pie kādas ūdenstilpes, nakšņo teltīs vai kempingos. Ragovskiem arī patīk sekot līdzi sporta spēlēm televīzijā.

Mīlestība pret florbolu ģimenē aizsākās Jānim, kurš ar to aizrāvās, vēl Valdemārpils vidusskolā mācoties. «Nolēmu pamēģināt nopietnāk un 2010. gadā sāku trenēties,» stāsta jaunietis. Arī vidējais brālis sāka spēlēt tajā pašā gadā. Mazākais teic, ka pievērsās florbolam, jo to dara abi brāļi. Egīlam ir skaidra atbilde par mīļāko brīdi spēlē: «Tad, kad iemet golu!» Jānim gan vairāk patīk brīdis, kad komanda gūst uzvaru, savukārt Roberts izbauda komandas spēli. Visgrūtākais esot bumbiņas pārvaldīšana, tāpēc nākas trenēt koordināciju. Izrādās, arī mamma jaunībā nodarbojusies ar sportu, jo sevišķi vieglatlētiku. Ģimenes galva savukārt šad un tad uzspēlē florbolu.

Dzīvē jātiecas uz kaut ko

Tētis Jānis jau vairākus gadus strādā ārzemēs, lai varētu atbalstīt ģimeni, tāpēc mammai nākas ar visu tikt galā vienai. «Vai tas ir grūti? Nezinu, vienkārši daru, kas man jādara. Kas vispār ir grūti, ja tā padomā? Neesmu domājusi, kas ir grūtākais. Man galvenais ir, lai dēliem būtu laba nākotne. Darīšu visu iespējamo, lai viņiem palīdzētu, bet viņiem pašiem arī jāgrib kaut ko sasniegt. Neko neuzspiežu, jo tā ir viņu dzīve. Ko sasniegs, tas arī būs,» saka mamma. Jānim vēl nav īstas pārliecības, ko darīt nākotnē. Sapnis — spēlēt florbolu ārzemēs, protams, jo īpaši florbola lielvalstī Zviedrijā. Jaunākie brāļi par tik tālu nākotni vēl nedomā.

Ar tēti ģimene sazinās katru dienu ar interneta palīdzību. Puiši teic, ka, protams, gribētu, lai tētis biežāk ir mājās, tomēr nosaka: kā ir, tā ir. Var redzēt — brāļi pieņēmuši skaudro realitāti un nav raduši gausties, bet iet un darīt. «Ir jātiek galā, citādāk nevar būt! Dzīvē uz kaut ko jātiecas. Viņi jau nepaliek mazāki, bet lielāki,» spriež Velga. Jānis saka: mamma nav stingra, bet ir lietas, kas jāievēro. «No kurienes tāda apziņa? Tā ir mana nākotne. Visu daru sevis paša labā,» saprot Jānis. Vecāki par to stāsta, tāpēc arī izpratne par dzīves kārtību. «Kādreiz darbu varēja dabūt jebkurš un jebkur. Tagad tas nav tik vienkārši,» vērtē Velga.

Ikdienā puišiem galvenais ir uzturēt kārtībā savu istabu un censties neradīt haosu viesistabā. Jātiek galā ar mācībām. Mājas darbus viņi cenšas izpildīt pirms treniņiem, tomēr nereti to nākas darīt arī vēlākās vakara stundās, pat līdz pusnaktij. Puiši saka: viņiem atzīmes skolā ir pieņemamas. Mamma uzticas un paļaujas, ka dēli būs visu izdarījuši.

«Sports ļauj lietderīgi pavadīt brīvo laiku, gūt atslodzi no skolas. Tas arī iemāca būt patstāvīgiem un plānot laiku. Prāts nenesas uz kaitīgiem ieradumiem. Kāpēc bojāt savu organismu, ķermeni? Tas nav vajadzīgs,» teic Jānis. Kā izrādās, neskaitāmie puiša panākumi «sanākuši paši no sevis», jo viņam padodas jebkurš sporta veids. Abiem vecākajiem brāļiem ļoti dauz medaļu, kausu, atzinības rakstu. Ģimenes mājvieta nedaudz atgādina muzeju: kur skaties, tur trofejas! Ne velti puiši saka lielu paldies tētim un treneriem par atbalstu.

«Man ir milzīgs gandarījums par dēliem. Jūtos par viņiem ļoti lepna. Fiziskās aktivitātes ir būtiskas, jo tās ne tikai uztur labā fiziskā stāvoklī, bet arī ļauj lietderīgi pavadīt laiku. Bērni vismaz neklaiņo apkārt vai nenīkst pie datora. Iesaku citiem vecākiem interesēties par saviem bērniem, viņu vēlmēm, ieklausīties un atbalstīt! Protams, šādas aktivitātes prasa daudz laika, bet tie ir mani bērni! Darīšu visu, lai manējiem būtu labi. Neatkarīgi no tā, vai esmu vai neesmu nogurusi,» saka mamma Velga Ragovska.

