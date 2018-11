Dari tāpat — kļūsti par brīnišķīgu dāvanu bāreņiem! 06.11.2018

27. oktobrī Talsu tautas namā jau astoto reizi notika Lūgšanu brokastis. Ik reizi tajās izvēlētā tēma klātesošajos kaut ko būtisku sakustina, bet šoreiz, šķiet, pār vaigiem ritēja sevišķi daudz skumju un prieka asaru, jo tika runāts par bāreņiem un audžuģimenēm.

Par šī gada Lūgšanu brokastu moto bija izvēlēts pamudinājums: «Dari tāpat!», ko Jēzus sacīja klausītājiem, izklāstījis līdzību par žēlsirdīgo samarieti, kurš cilvēkam parādīja žēlastību, kad tā bija ļoti nepieciešama. Kandavas iecirkņa prāvests Mārcis Zeiferts sprieda, ka Jēzus aicinājums ir visvienkāršākais un vienlaikus visgrūtākais — mīlēt cilvēkus. «Dari tāpat! Ļauj mīlestības plūsmai darboties caur tevi! Mēs redzam, cik šī pasaule ir izsalkusi pēc mīlestības, tāpēc ir tik svarīgi atvērt durvis tiem bērniem, kuriem nav māju. Ja, domājot par Latvijas simtgadi un nākotni, mēs, izrunājot vārdu «Latvija», vienlaikus domātu «mājas», tas iegūtu vēl dziļāku nozīmi un kļūtu par siltu, mīļu un cilvēcīgu vārdu,» viņš pauda.

Todien savos stāstos dalījās divas Talsu novada audžuģimenes, bet vēl pirms tam M. Zeifers atzina — griboties noliekt galvu šādu ģimeņu priekšā. «Jūsu vārdā netiek nosauktas ielas, jums par godu neizdod markas vai monētas, bet tieši jūs darāt vislielākās lietas,» viņš apliecināja.

Ar atbalstu un lielu centību

Larisa un Normunds Bērziņi pēc savu bērnu palaišanas pieaugušu cilvēku dzīvē kļuvuši par audžuvecākiem trim bērniem. Viss sācies ar to, ka pazīstams pāris pieņēmis audžubērnus. Pamazām kļuvis manāms, ka no šīs ģimenes plūst īpašs starojums. «Kaut kas sāka sirdī un prātā mainīties. Ļoti daudzus gadus pazīstu bāriņtiesas darbinieci Tatjanu Nolendorfu, un viņa man ar tādu degsmi mēdza stāstīt par bērniņiem, kuriem nav vecāku. Viņa arī teica: «Jūs būtu brīnišķīga dāvana bērniem.» Sākām par to domāt,» Larisa atklāja.

Viņi domājuši vairākus gadus, līdz uzaicināti apciemot Talsu novada krīžu centru, lai parotaļātos ar bērniem. Pēc šī notikuma viņi sprieduši, ka vienu bērnu varētu uzņemt pie sevis, bet mājās pārveduši divus. Sak’, nav taču lielas atšķirības — viens vai divi! Kad četratā jau pietiekami saraduši, audžumeitas sākušas rosināt: «Mammu, vajag brālīti!» Larisa neslēpa: «Protams, pirms pieņēmām bērniņus, bija bail. Daudzreiz domājām par to, vai mums sanāks. Visu laiku lūdzām: «Dievs, dod mums tādus bērnus, kuriem mēs būsim vislabākie vecāki!»»

Kad Bērziņi jau pieņēmuši lēmumu atvērt savu māju durvis trešajam bērniņam, pienācis uzaicinājums uz pasākumu Rīgā, Kapseļu ielas bērnu aprūpes centrā. «Tur bija bērni ar īpašām vajadzībām. Stāvējām maliņā, direktore aicināja pievienoties rotaļām, bet mēs bijām pilnīgi kā sastinguši. Tad pienāca viens puisītis un rādīja zīmulīti. Es uz viņu paskatījos, paglaudīju galviņu. Kad viņš aizgāja, ar acīm viņam sekoju… Tomēr bija sajūta, ka jābrauc ātrāk prom. Bet ceļā manī bija nemiers. Skaļi domāju: «Jā, jā, audžuvecāki… Redz, kā nu ir — visiem jau gribas skaistus, gudrus bērnus paņemt aiz rociņas un vest mājās… Kristieši! Kā tad…» Vīrs uz mani paskatījās un jautāja: «Tu domā to pašu, ko es?» Viņš grieza mašīnu pretējā virzienā, un mēs braucām atpakaļ. Bija sajūta, ka mēs kaut ko varētu nokavēt!» atceras Larisa. Kapseļu ielas pasākumā viņi atgriezušies burtiski skriešus, jau saucot: «Kur viņš ir? Viņš ir mūsu!»

Vajadzīgo iedrošinājumu snieguši tuvākie cilvēki, uzsverot: «Kurš tad, ja ne jūs!» Arī tad, kad runa jau bijusi par bērnu ar īpašām vajadzībām, no apkārtējiem saņemts tik būtiskais apliecinājums: «Protams, ka jūs to varēsiet!» Larisa uzsvēra, ka atbalsts no ģimenes, speciālistiem un izglītības iestādēm ir ļoti svarīgs, pie tam — nevis kaut kad, bet tūlīt. Tāpat nepieciešama sapratne darba vietā, jo ir jārēķinās ar to, ka sākotnēji bērniem būs vajadzīgi dažādi medicīnas un rehabilitācijas pakalpojumi.

Normunds nenoliedza — kopš audžubērnu ienākšanas ģimenē piedzīvoti visdažādākie posmi, mijoties grūtībām, dusmām, neizpratnei, apjukumam un lielai laimes izjūtai. Vajadzējis vien mīlēt bērnus, lai mainītos viņi un lai mainītos paši. Ģimenē spriests, ka garšīga ēdiena radīšanā vārdi «gatavots ar mīlestību» nozīmē gatavot, ieguldot centību, un līdzīgi varot sacīt arī par audžuvecāku lomu: ir jācenšas, un tad arī izdodas labi.

«Ja kādam ir sirdī šis aicinājums, nevajag tam pretoties. Vajag darīt un dot. Darīt kā mēs, darīt labāk par mums!» iedrošināja Larisa. «Šādus bērnus uzņemot ģimenē, mēs uzņemam eņģeļus. Tā tiešām ir taisnība,» sprieda Normunds. Par to liecinot kaut vai fakts, ka pēc Denisa ienākšanas Bērziņu mājās pat vislielākajā izsalkumā nav iedomājama maltīte bez pateicības lūgšanas, jo puisēns pirmais izstiepj rociņas uz abām pusēm, mudinot sadoties rokās, un ir gatavs arī būt tas, kurš pārējos vada lūgšanā.

«Tikai nemūciet prom!»

Valsts sociālā aprūpes centra «Rīga» filiāles «Rīga» jeb Kapseļu ielas bērnu aprūpes centra vadītāja Ilze Dzene pastāstīja, ka viņas vadītajā iestādē dzīvo bērni vecumā no četriem līdz 18 gadiem ar īpašām vajadzībām. Šajā namā dzīvoja arī Bērziņu ģimenē mājas guvušais Deniss. Zīmīgi, ka viņš nesen apciemojis šo aprūpes centru, kurā nodzīvojis sešus gadus, un darbinieki puisēnu nav pazinuši. «Viņi nepazina šo saules apmirdzēto puiku, kurš pirms tam bija pelēks, pamests, vientuļš… Pāris mēnešu laikā viņš bija kļuvis neatpazīstams — mīlestības iekļauts, pieņemts. Bet Kapseļu ielā ir vēl citi šādi bērni. 40 bērni,» uzsvēra I. Dzene. Piemēram, tur mīt arī meitenīte, kura ir uzaugusi kopā ar Denisu un šobrīd piedzīvo dziļas skumjas, ilgojoties pēc tā, ko viņa pat neapjauš, jo nekad nav dzīvojusi ģimenē. Viņai ļoti vajadzīgas mājas.

«Bērni ar funkcionāliem traucējumiem, bērni ratiņkrēslos it kā izskatās citādāk, bet viņi ir tādi paši kā jebkurš cits bērns, kuram nav šo īpašo vajadzību,» atgādināja aprūpes centra vadītāja. Tieši to viņa arī sakot pasākumu viesiem, kas bikli mīņājas maliņā: «Tikai nebaidieties! Šie ir bērni, un viņiem vajag ģimeni. Tikai nemūciet prom! Esiet atvērtāki un pieņemošāki!»

I. Dzene arī sevišķi mudināja sniegt visu iespējamo atbalstu vecākiem, kuriem ir bērni ar īpašām vajadzībām, lai viņi psiholoģiski nesalūztu un neievietotu savu bērnu aprūpes iestādē. Viņa uzrunāja novada vadību, lūdzot gādāt, lai atbalsta sniegšanai būtu arī politisks atbalsts. «Nonākot aprūpes centrā, šis bērns būs zaudēts. Viņš visu mūžu būs aprūpējams. Šī aprūpe var būt profesionāla, bet tajā pietrūkst mīlestības. Būs tikai rūpes par to, lai bērns ir sakopts, apģērbts, pabarots. Institucionālā vidē nav iespējams nodrošināt to, ko var dot vienīgi ģimene,» brīdināja aprūpes centra vadītāja.

Viņas iniciatīva, stājoties amatā, ir atvērto pasākumu rīkošana bērnu aprūpes centrā. Katrs šāds pasākums esot nesis augļus — ne tikai Deniss ir devies uz mājām, bet arī citi bērni. Nākamais pasākums būs jau piektdien, 2. novembrī, 16.00 Rīgā, Kapseļu ielā 31. «Jūs katrs esat aicināts un gaidīts. Ne jau mēs, pieaugušie, jūs gaidām. Bērni jūs gaida!» atgādināja I. Dzene. «Bērns ir mazs ļoti īsu laiku, un ieguldītā mīlestība nāks atpakaļ ar milzīgu atdevi. To novēlu katram izbaudīt, jo nekur citur tādu atdevi nesaņemsiet, kā vien, rūpējoties par šiem bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības. Viņi arī īpaši jums pieķersies un īpaši jūs mīlēs,» papildināja viņas kolēģe, sociālās aprūpes sektora vadītāja Lelde Brīvere.

Bērni gaida, kad mēs izaugsim

Lai gan ne reizi vien dzirdēts, domājams, arī šoreiz nevienu neatstāja vienaldzīgu Bārbalu ģimenes stāsts par to, kā pirms četriem gadiem Zanes un Agra ģimenē uz palikšanu ienāca četras meitiņas — divi dvīņu pāri. Līdz šim brīdim viņi gāja garu ceļu 17 gadu garumā. «Tā ir taisnība, ka bērni ir eņģeļi, un 17 gadu laikā es ļoti daudz lūdzu, lai mūsu eņģeļi nonāk pie mums. Kad atnāca, sapratu, ka lūgšanas jau agrāk bija uzklausītas, mūsu eņģeļi jau bija nokāpuši lejā un gaidīja, kamēr mēs būsim gatavi! Vispirms vajadzēja pārkāpt pāri savam ego,» Zane vērtēja.

Kamēr sabiedrība tik bieži lauza galvu par to, vai spētu iemīlēt «svešus» bērnus, viņa atzina — ceļā uz pirmo satikšanos ar tagadējām meitiņām bijušas tikai vienas raizes: vai viņas pieņems šādus vecākus un spēs viņus mīlēt. Pēc visa piedzīvotā Zane atzīst — ja savulaik daudz lūgusi Dievu, tad tagad sarunās ar Viņu esot daudz pateicības par to, kā viss nokārtojies. «Mēs esam laimīgi! Cik mums būs atvēlēts dzīvot, tik mēs dzīvosim laimīgi, jo mums ir šie bērni. Kad izvēlējāmies pieņemt uzreiz četras meitas, daudzi jautāja, vai tas nav bezatbildīgi. Nē! Kara laikā taču arī izaudzināja, pabaroja, izskoloja bērnus; kāpēc lai mēs nevarētu? Mēs šo dāvanu ļoti gaidījām, lai gan nebijām domājuši, ka tā būs tik liela. Tomēr sajutām, ka tie ir mūsu bērni, pat viņas neredzot un nezinot, kā viņas sauc. Zinājām tikai, ka ir četri bērni, kuri, visticamāk, tiks adoptēti uz ārzemēm, jo Latvijā nav neviena, kurš būtu gatavs pieņemt uzreiz četras māsas, vienu vecāku bērnus, kurus nedrīkstēja šķirt. Sapratām, ka mums viņas ir jāņem. Kā mēs uz Ameriku dosim Latvijas bērnus?!» toreizējās pārdomās dalījās Zane.

Atbildīgā lēmuma pieņemšanā viņi ar Agri tūlīt saņēmuši tuvinieku atbalstu. Zanes mamma sacījusi: «Ņemiet šos bērnus! Es strādāšu, cik ilgi varēšu, un atbalstīšu jūs, kā vien varēšu! Jūs to varat!» «Ja kāds jums līdzās kaut nedaudz aizdomājas, ka varētu paņemt kādu bērnu no bērnunama, esiet viņiem par atbalstu, sakiet, kur var dabūt informāciju, pie kā var smelties drosmi. Pie mums noteikti var smelties drosmi! Nožēloju tikai to, ka pagāja šie garie 17 gadi, — šajā laikā es jau būtu varējusi kādu izaudzināt, bet acīmredzot mums pašiem bija jāizaug līdz tam,» secināja Zane.

Draudzes ģimene — noslēgta?

Pieņemt bērnus draudzē kā ģimenē mudināja talseniece Vita Dreijere, kura vada kalpošanu bāreņiem Rīgas Svētās Vecās Ģertrūdes draudzē. Šīs draudzes ļaudis regulāri dodas uz diviem bērnunamiem, pavada laiku ar bērniem, kopā apmeklē dažādas vietas, kā arī uzņem bērnus aktivitātēs savā baznīcā. Apciemojot bērnus, līdzi nekad netiekot ņemtas dāvanas. «Ne tāpēc, ka mēs būtu skopi, bet jau sākumā pamanījām, ka viņi ir pieraduši pie «vienreizējiem» ciemiņiem, kuri ierodas, uzdāvina dāvanas un nekad vairs neatgriežas,» uz skaudro patiesību norādīja Vita. Bērni arī ļoti esot mierā ar to, ka šie regulārie viesi nav ne apdāvinātāji, ne izbraukuma cirks un pat ne izbraukuma svētdienas skola. «Uz svētdienas skolu viņi brauc pie mums,» skaidroja Vita.

Bērniem ļoti patīkot baznīcā. «Droši vien ne jau liturģijas un dievkalpojuma dēļ. Viņiem patīk satikt pazīstamos cilvēkus, kurus viņi varēs apskaut,» Vita uzsvēra. Draudze esot pieņēmusi to, ka gaisotne, pateicoties šiem bērniem, ir dzīvelīga, kas liecina par to, ka viņi jūtas kā mājās un atļaujas būt īsti. «Ja draudze sevi sauc par ģimeni, tad arī esam kā ģimene! Mēģinām to iedzīvināt un pārkāpt pāri tai pašpietiekamībai, ka mums ir labi savā šaurajā ģimenes lokā, kurā viss ir labi, visi ir veseli… Šie bērni mūsu draudzē ir ienesuši kaut ko ļoti, ļoti skaistu,» vērtēja Vita.

Protams, draudzes cilvēki tiek mudināti veidot arī ciešākas attiecības ar kādiem no bērniem, kas palikuši bez vecāku mīlestības, kļūstot vismaz par viesģimenēm. «Šiem bērniem ļoti vajadzīgs laiks, ko veltām tieši viņiem,» pārliecinājusies Vita. Viņa pati kļuvusi par viesģimeni 13 gadus veciem dvīņu puikām. «Strazdes bērnunamā šobrīd dzīvo vairs tikai kādi pieci bērni! Kas gan tas ir? Skatos, cik daudz cilvēku ir šajā telpā, bet tur ir tikai pieci bērni, starp citu — ļoti forši bērni,» izaicināja Vita.

Viņa lika aizdomāties, ka mēs, kas esam auguši ģimenēs un kas veidojam paši savas ģimenes, nespējam pat iedomāties, kādi jautājumi nomoka aprūpes institūcijās mītošo bērnu prātus. Piemēram, Vitai nesen kāda meitene jautājusi, kas notiks, kad viņa nomirs. Vai kāds pēc viņas skums?…

