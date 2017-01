Dārgie Talsu iedzīvotāji un visi, kas sevi uzskata par Talsu un Talsu novada patriotiem! 17.01.2017

Apsveicu visus Talsu vārda dienā, 17. janvārī!

Ir pagājis ļoti ilgs laiks, kopš 1231. gadā Talsu vārds pirmoreiz fiksēts rakstītā dokumentā. Laika, vēstures vētru un vienkāršu notikumu atstātās pēdas joprojām ietekmē mūsu dzīvi un Talsu izskatu. Ir bijis daudz nopietnu pārbaudījumu un to sāpes rimušas. Bet ir daudz priecīgu dienu un vērtīga mantojuma.

Man prātā kāds Talsu miesta vecākais, baltvācietis Vilhelms Rode, kura valdīšanas vai kalpošanas laikā Talsi ieguva pilsētas tiesības. Tie bija skarbie Pirmā pasaules kara gadi un neatkarības cīņu laiks, bet šis vīrs uzturēja ziedu un augu tirdzniecības vietu, kā arī rūpējās par to, lai Talsos būtu puķu dobes, akmensdārzi un pilsēta tiktu apzaļumota. Tagad varam domāt, kā gribam, — vai tā bija bēgšana no kara laika dzīves realitātes, bizness, ideālisma pilns sapņa par ziedošu pilsētu piepildīšana —, bet tas ir atstājis savas vislabākās un neizdzēšamas zīmes Talsos. Vienalga, kāda vara un ekonomiskā formācija, karš vai miera gadi, bet Talsos zied un zaļo akmensdārzi, mūs priecē Talsu novada muzeja košumdārzs ar Talsu saulīti un dendroloģiskais parks, namus izdaiļo puķu kastes ar sezonas ziediem un zaļajā zonā patīkami izceļas vienmēr mainīgās ziedu un krāšņumaugu dobes.

Esam pateicīgi Intai Metuzālei par viņas mūža devumu un mīlestību, kas vienmēr paliks Talsu pakalnu rotās. Lepojamies arī ar «Kurzemes sēklām», kas ir talsenieku uzņēmums un Talsu skaistuma standartu «eksportē» un izplata visā Latvijā un aiz mūsu valsts robežām. Tomēr sākumu, Vilhelmu Rodi, līdz šim Talsos zināja tikai labi ja ducis talsenieku. Var tikt piemirsts kādas personības vārds, bet ne viņa darbs. Vēl svarīgāk ir, lai iedvesmotais darbs turpinātos un kļūtu par pozitīvu mūsu dzīves un ikdienas sastāvdaļu.

Pats galvenais un neaizmirstamais vārds mums visiem ir Talsi.

17. janvārī apsveiksim savus mīļos, tuvākos, draugus, kaimiņus un vienkārši līdzcilvēkus ar uzrunu: «Mīļu un svētīgu Talsu vārda dienu!» Lai mums visiem izdodas savus sapņus un darbus iedzīvināt Talsos un novadā!

Ar lepnumu par mūsu pilsētu un novadu —

Aivars Lācarus,

Talsu novada domes priekšsēdētājs

