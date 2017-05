Darbs ar cilvēkiem uzlādē 02.05.2017

Marta sākumā blakus Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo Talsos durvis vēra jauns veikals kafejnīca. Klientus tajā sagaida saimniece Ērika Busule. Sākot sarunu, nevaru ieslēgt diktofonu. Cik neveikli! Ātri vien secinu: mājās kāds mazs žiperītis tam izņēmis baterijas. Ērikas kundze vien nosmej: viņa kā piecu bērnu māmiņa un 11 mazbērnu omīte to ļoti labi saprot, veikala plauktā ātri vien atrodot nepieciešamo.

Astoņus gadus Busuļu ģimenei bijis veikaliņš Nogalē. Ērika Busule ik rītu ar autobusu devusies uz darbu turp un vakarā atpakaļ. Mērojamais ceļš ļoti nogurdinājis, it sevišķi sniegotos vakaros, kad bijis jāuztraucas, vai nākamajā rītā autobuss kursēs, kā ierasts. Ērika stāsta, ka veikaliņa klienti gadu laikā labi iepazīti, zināts, kurš pirks maizi un pienu, kurš no veikala neizies bez kāda saldumiņa.

«Uzzinot, ka tepat Talsos iznomā telpas, pāris mēnešus klusībā apsvēru iespēju atvērt veikaliņu šeit. Pārrunāju ideju ar bērniem un guvu atbalstu!» stāsta tā īpašniece. Nogales veikalu nācies slēgt, lai ar visu spēku varētu nodoties jaunās vietas labiekārtošanai un veikala atklāšanai, darbības nodrošināšanai. Neatsverama ir pieredze, nav jālauza galva, ar kuriem piegādātājiem sadarboties, kā noformēt pavadzīmes, kā strādāt ar kases aparātu — tas viss jau bijis zināms. Veikalniece atklāj, ka uz lauku veikaliņu atsevišķi preču piegādātāji atteikušies braukt — bijis jāmēro pārāk liels attālums un pasūtītais daudzums bijis neliels, šeit šādu problēmu nav. Piedāvājums ir līdzīgs kā iepriekšējā veikalā. Nozīmīga vieta ir vietējai produkcijai. «Ir Kaltenes zivju salāti, «Talsu piensaimnieka» produkti, «Lāsītes» konditoreja,» rāda Ē. Busule. Ir klienti, kuriem būtiska vietējo ražotāju atbalstīšana, tomēr daudziem nozīmīga ir cena, tikai tad ražotājs.

Mūsu sarunas laikā pāri veikala slieksnim darba kombinezonā tērpts vīrs iestumj saldējuma vitrīnu. Pamazām notiek gatavošanās vasaras sezonai. Telpā atvēlēta vieta diviem galdiņiem, pie kuriem malkot svaigi pagatavotu kafiju un panašķēties ar kādu konditorejas izstrādājumu. Vieta atļauj ārpusē izvietot papildu galdiņus. Sezonā plānots piedāvājumu papildināt ar piena vai saldējuma kokteiļiem. Ērika atklāj, ka veidot piedāvājumu palīdz mazbērni. Viņi izteikuši savas vēlmes, ko labprāt redzētu veikala plauktos. Mazbērnu ieteikumi saskan ar netālu esošās Talsu pamatskolas skolēnu vēlmēm — ja agrāk populāras bijušas bulciņas, pašlaik aktuālas ir košļājamās gumijas ar dažādām garšām.

Fonā skan mūziķa Intara Busuļa jaunākais albums «Nākamā pietura». Intara mamma atklāj, ka dēls labprāt iegriežas, lai iedzertu kafiju. Sienu rotā Intara plakāts, šeit nopērkami viņa diski un ražotāja «Sokki» zeķes, kuru jaunajā kolekcijā iekļauti pieci Intara Busuļa radīti zeķu modeļi. Dzīvespriecīgo krāsu zeķes pircēji iemīļojuši saiņot dāvanu maisiņos un dāvāt sev tuvajiem. Ērika viennozīmīgi ir viena no sava dēla lielākajām fanēm, atbalstot viņa radošās izpausmes. Savukārt dēls neaizmirst palepoties ar mammas sasniegumiem un veikala piedāvājumu sociālajos tīklos.

Veikala saimniece atklāj, ka varētu arī baudīt vecumdienas nestrādājot, taču tālāk par šādu domu netiekot, jo tik patīkami esot atnākt uz veikalu un tikties ar klientiem!

