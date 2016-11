«Darbā vienmēr esmu bijusi mērķtiecīga». Jāņa Lielmaņa balvu saņem miežu selekcionāre Sofija Kaļiņina 02.11.2016

28. oktobra pēcpusdienā Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centrā notika svinīgs pasākums, kurā pasniedza Jāņa Lielmaņa prēmiju. To reizi trijos gados piešķir par izciliem sasniegumiem laukaugu selekcijā un sēklkopībā, un šogad to saņēma miežu selekcionāre Sofija Kaļiņina.

Atzīmējot Stendes selekcijas stacijas ilggadējā vadītāja, ievērojamā selekcionāra un agronoma Jāņa Lielmaņa 100. dzimšanas dienu, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Skrīveru zinātnes centrs un Stendes selekcijas un izmēģinājumu stacija 1995. gadā iedibināja agronoma J. Lielmaņa prēmijas konkursu, ko izsludina reizi trīs gados, lai godinātu lauku kultūru selekcijā un sēklkopībā strādājošos Latvijas zinātniekus vai to grupas, specializētās zemnieku saimniecības, sēklkopības uzņēmumus vai speciālistus par to sasniegumiem lauka kultūru selekcijā, sēklkopībā un šī darba popularizēšanu.

Sanākušos uzrunāja Agroresursu un ekonomikas institūta vadītājs Roberts Stafeckis: «Lai gan J. Lielmaņa dibinātā stacija ir vairākkārt mainījusi nosaukumu, Stendes zinātnieki vienmēr savā darbā saglabājuši Stendes stacijas dibinātāja J. Lielmaņa ideālus. J. Lielmanis ir teicis, ka zinātniekam var atņemt zināmas sadzīviskas ērtības, taču nekad nevar piespiest atteikties no savas zinātniskās pārliecības.

Šāds bija Lielmaņa kungs, un šādus cilvēkus katru reizi meklē arī žūrijas komisija, izvēloties balvas laureātus. Izmantojot izdevību, gribu vēlēt, lai arī pēc sešiem gadiem, kad Stende svinēs 100 gadu jubileju, būtu šādi zinātnieki ar tādiem ideāliem un pārliecību.»

J. Lielmaņa prēmija līdz šim pasniegta

vairākiem Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta zinātniekiem, piemēram, kviešu selekcionārei Vijai Strazdiņai, auzu selekcionārei Mārai Gruntiņai, LLU Augkopības katedras profesorei Inai Belickai. Šogad tā pienākas miežu selekcionārei Sofijai Kaļiņinai.

Par sevi laureāte teic, ka uz Stendi pārcēlusies 1975. gada vasarā, kad pabeigtas studijas Jelgavā. Toreizējais institūta vadītājs Mārtiņš Belickis noskatījis topošo speciālisti un uzaicinājis viņu darboties Stendē. Stāstot par mūsu pusē pavadīto laiku, viņa atzina, ka sākumā bijis grūti, bet ar mērķtiecīgu darbu, soli pa solim, sasniegts daudz. Par savu lielāko skolotāju un piemēru, no kā mācīties, viņa sauc selekcionāri Genovefu Timuli, kura šogad septembra sākumā nosvinēja apaļu dzīves jubileju. No viņas iemācītas daudzas lietas, arī selekcionāra acu vērīgums, kas tik ļoti nepieciešams, veidojot jaunās šķirnes.

Sofijas kundze Stendē aizvadījusi 27 ražīgus darba gadus, kuros pievērsusies miežu selekcijai. Grūtā un apzinīgā darbā radītas astoņas miežu šķirnes: 1985. gadā — ’Imula’, 1991. gadā — ’Rasa’, 1994. gadā — ’Klinta’ un ’Sencis’, 1995. gadā ’Ansis’, kas ir īsstiebraina, veldres izturīga un augstražīga šķirne. 1999. gadā radīta miežu šķirne ’Druvis’, 2002. gadā — ’Kristaps’. Viena no pēdējām šķirnēm, kur Sofijas kundze devusi savu ieguldījumu, — 2009. gadā radīts ’Austris’. Pēdējās četras un šķirne ’Rasa’ joprojām atrodamas Latvijas augu šķirņu katalogā un ir audzētāju iecienītas. Klausoties, ar kādu rūpību selekcionāre stāsta par izveidotajām miežu šķirnēm un pavadīto laiku Stendē, jaušams, ka viņa grūto selekcijas darbu ļoti mīlējusi. «Darbā vienmēr esmu bijusi mērķtiecīga. Skatoties uz miežiem, kā var neiemīlēties tajos!» viņa nosaka un piebilst, ka šķirnes ne tikai jāizveido, bet arī jāpopularizē, jo Latvijā radītās ir konkurētspējīgas ar ievestajām.

2002. gadā dzīvē notikušas pārmaiņas, un S. Kaļiņina atgriezusies Rīgā, darbu uzsākot Valsts augu aizsardzības dienestā. Arī tur viņa ļoti precīzi pildījusi pienākumus. Saņemot J. Lielmaņa prēmiju, zinātniece pauda lielu prieku, ka viņas darbs miežu selekcijā ir tik augstu novērtēts. «Man ir gandarījums, ka, aizejot pelnītā atpūtā, mans darbs vēl dzīvo un dzīvos ilgus gadus. Paldies kolektīvam, ka novērtējāt manu devumu!», pateicās S. Kaļiņina.

