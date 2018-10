Darba dienu rīti pārtapuši jau desmit grāmatās 04.10.2018

Dienasgaismu ieraudzījusi Talsu mūzikas skolas ilggadējās pedagoģes, teorētisko priekšmetu metodiskās komisijas vadītājas Intas Udodovas desmitais mācību izdevums «Solfedžo», kas ir teorijas un darba burtnīca 5. klasei solfedžo apguvei.

Inta joko, ka drīz jau aptrūkšoties krāsu grāmatu vāciņiem, jo sarkana, zila, zaļa un dzeltena jau bijusi, bet jaunākā ir koši oranža. Pirmā — mūzikas literatūras grāmatiņa 4. klasei — pēc pasniedzējas Ilmas Grauzdiņas ieteikuma tapusi jau kā diplomdarbs, beidzot Latvijas konservatoriju. Vēlāk bijusi iespēja sadarboties ar dažādām izdevniecībām, tostarp trīs grāmatas tapa izdevniecībā «Zvaigzne ABC», bet pēdējās piecas — izdevniecībā «Musica Baltica». «Četras grāmatas bija sērijā «Mūzikas ābece» jaunākām klasēm, bet «Solfedžo» ir kā turpinājums šim ciklam,» atklāj I. Udodova.

Viņa atzīst, ka grāmatas nav tapušas ne mēneša, ne gada laikā. «Tas bijis ilgs posms. Ir jāredz ne tikai konkrētā klase, bet viss mācību process kopumā, saprotot, ko tu vari katru gadu paveikt. Tāpēc tas ir ilgstošs darbs ar daudziem meklējumiem, labojumiem, nežēlīgi metot ārā to, kas neder. Tagad jau esmu sapratusi, ko gribu paveikt šajā mācību priekšmetā un ko ir iespējams izdarīt,» apliecina pedagoģe.

Jaunākajā izdevumā ir drusciņa teorijas un ir uzdevumi, iemaņu vingrinājumi un radošie darbiņi. Ir arī viela praktiskai muzicēšanai — dziesmas ar akordiem, lai skolēns var pavingrināties savam priekam, un solfedžo nav tikai teorija. Šāda mācību līdzekļa izmantošana ievērojami atvieglo darbu klasē, jo metodiski pakāpeniski sabalansēts pamats jau ir sagatavots pilnam mācību gadam.

«Tā vienmēr bijusi mana iniciatīva.

Neviens nav ne prasījis, ne lūdzis, ne licis, lai veidoju grāmatas, bet, ja redzu, ka tas ir vajadzīgs, tad daru tālāk. Sākumā jau biju domājusi, ka mans darbs noderēs tikai man un mūsu skolai, bet tagad zinu, ka arī citi skolotāji, kuri izmanto šos izdevumus, gaida katru nākamo,» priecājas I. Udodova. Viņas grāmatas izrādījušās noderīgas ne vien citās mūzikas skolās, bet arī vispārizglītojošās skolās, mūzikas vidusskolās un pat augstskolās.

Sajūta, saņemot katru jauno nodrukāto grāmatiņu, esot ļoti patīkama, lai gan Inta neslēpj — tas ir arī brīdis, kad allaž nākas pamanīt kaut ko uzlabojamu. «Tādi sīkumiņi, kas citiem droši vien nešķiet uzkrītoši, bet es jau visu pamanu. Katrs centimetrs un milimetrs jāizrēķina, lai materiāls vizuāli labi izskatītos, lai būtu viegli visu vajadzīgo atrast un lai galvenais būtu izcelts!» smalko norisi ieskicē pedagoģe. Viņa veidojusi maģistra darbu tieši par mācību līdzekļu izdošanu, tāpēc šīs lietas ir teorētiski apguvusi un nu var praktiski likt lietā.

Ejot līdzi mūslaiku prasībām,

pirmās četras grāmatiņas šajā ciklā — «Rūķu skola», «Sprīdīša skola», «Pūka skola» un «Pepijas skola» — jau ir arī digitalizētas un pieejamas Latvijas Nacionālā kultūras centra interneta mājaslapā, paverot jaunas iespējas solfedžo apmācībā un muzikālās dzirdes attīstīšanā. «Ļoti veiksmīgi veidojās sadarbība ar Datorzinību centru Rīgā. Pirmajā brīdī gan atteicos, jo nebija saprašanas, kas tas vispār ir. Bet tad mani iedrošināja, pamēģinājām, un ar nākamajām jau pati zināju, ko no materiāla var dabūt ārā. Tā bija pilnīgi jauna pasaule, ko iepazinu, un bērniem šīs digitālās versijas noder lietošanai mājās, tās ir visiem pieejamas. Ja darba burtnīcās audzēknis nevar patstāvīgi vingrināt dzirdi, tad digitālās versijas paver šo iespēju — var klausīties diktātus, intervālus, akordus, dažādu spēļu veidā to piedzīvot,» novērtē I. Udodova. Par savu veikumu viņa pērn saņēma prestižo balvu «Platīna pele 2017» kā labākā e-skolotāja.

Kad uz mūzikas skolu ciemos

atnāk kāds agrākais audzēknis, Inta mēdzot pajautāt, ko viņš no šīs ie­stādes paņēmis līdzi tālākajā dzīvē. Nerunājot nemaz par to, ka darbošanās mūzikas jomā attīsta jebkuru cilvēkbērnu, daudzi atbildot, ka mūzikas skolas apmeklēšana iemācījusi sadalīt un plānot laiku. «Ļoti svarīga lieta! Ja to iemācās jau bērnībā, tad dzīvē daudz ko var izdarīt,» uzskata pedagoģe.

Arī viņa pati zina, kā savu laiku pilnvērtīgi izmantot. «Tie ir visi mani darba dienu rīti,» smaidot saka I. Udodova, runājot par savām grāmatām. Viņai jau padomā nākamais mērķis — mācību līdzeklis 6. klasei.

