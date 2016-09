Dakteris Klauns — iemesls pasmaidīt pat brīdī, kad veselība sašķobījusies 30.09.2016

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

63291188 63291188 Tweet

Otrdien, 27. septembrī, Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiālē norisinājās informācijas diena. Tās laikā lielu un mazu pacientu sejās smaidu izvilināt prata ļoti īpaši ciemiņi — dakteri Klauni Pepī un Toto.

Dakteri Klauni slimnīcas Talsu filiālē ikdienā nav sastopami, jo tajā nav diennakts bērnu nodaļas. Tomēr arī Talsos abi klauniņi izrādījās noderīgi, lai kādu uzmundrinātu slimībā, bet citam palīdzētu sagaidīt savu kārtu doties pie daktera. Pepī un Toto Talsos bija pirmo reizi un vispār savā arodā ir jauniņie.

Viņi atzina, ka šai vietā tiekot uztverti ļoti labvēlīgi, un arī paši redzējām, ka visās slimnīcas nodaļās cilvēki, priecīgi pārsteigti, klaunus sagaidīja ar smaidu.

Latvijā pagaidām ir ierasts, ka šāds neparasts un košs slimnīcas personāls iepriecina tieši bērnus. Tiem, kuriem gaidāmas nopietnas operācijas, šie palīgi ļauj ar daudz drošākām izjūtām laisties narkozes izraisītajā miegā un pēc operācijas arī priecīgi pamosties, sev līdzās atkal ieraugot klauna dzīvespriecīgo seju. «Pēc apmācībām trīs mēnešus ejot praksē slimnīcās Rīgā un Liepājā, pārliecinājāmies par to, ka šāds pakalpojums ir ļoti nepieciešams,» atzīst Pepī.

Citviet pasaulē pašsaprotami ir, ka dakteri Klauni regulāri apciemo arī gados krietni vecākus pacientus. «Īstenībā vecākiem cilvēkiem to pat vairāk vajag. Piemēram, infekcijas slimnīcā, četrās sienās atrodoties, ir tik labi, ja kāds ienāk kaut vai parunāties,» uzskata klauniņš Toto. Arī Talsos tas apstiprinājās — visvairāk klaunu klātbūtni novērtēja 92 gadus veca kundze iekšķīgo slimību nodaļā!

Zem klaunu košā apģērba un grima slēpjas divas uzņēmīgas sievietes — Jeļena Aleksandrova un Rudīte Ābola. «Kaut kur par to bija lasīts, dzirdēts… Gribas taču dzīvē kaut ko vairāk, palīdzēt kādam. Mums visiem ir ko citiem dot! Redzēt bērnu smaidiņus — tas ir daudz,» vērtē Jeļena. Abas klaunītes piekrīt, ka ir iesaistījušās zināmā misijā, kas katram nebūtu pa spēkam. To rāda tas, cik daudz cilvēku arī Latvijā nolemj pamēģināt kļūt par dakteri Klaunu, bet cik maz no viņiem patiešām to paveic. Tagadējo klaunu vidū esot ļoti dažādu profesiju pārstāvji. Pepī savā ikdienā ir pirmsskolas izglītības skolotāja, bet Toto — fizikas un matemātikas skolotāja. Arī skolotāja darbs sniedzot gandarījumu, tomēr, no slimnīcas braucot, esot pavisam citāda iekšēja pacilātība. «Jūties tā, ka tiešām esi paveicis kaut ko, kas cilvēkiem ir vajadzīgs,» atzīst Jeļena. Īpaši to varot just, apciemojot bērnus, kuriem slimnīcā nākas pavadīt ilgu laiku. Šie mazie pacienti klaunus gaida ar lielu nepacietību. «Kur jūs bijāt? Mēs jau no rīta jūs gaidījām!» bērni sakot. «Bet mums klaunu būšana jāsavieno ar savu darbu,» skaidro Jeļena. «Šis vairāk ir vaļasprieks,» papildina Rudīte.

Biedrība «Dr. Klauns» kā sabiedriska labdarības organizācija darbojas kopš 2012. gada. Tagad jau 25 profesionāli medicīnas klauni dodas uz dažādām slimnīcām Latvijā, lai psiholoģiski palīdzētu bērniem un atvieglotu mazo pacientu ikdienu, kamēr nākas uzturēties slimnīcā.

Pēc vakardienas labās pieredzes jau sāktas sarunas par to, ka pavasarī slimnīcas Talsu filiāle atkal varētu uzņemt neparastos ciemiņus.

Komentāri