Cīnās ar purva un meža ugunsgrēku Valdgales pagastā 24.07.2018

Otrdien, 17. jūlijā, 17.33 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma izsaukumu uz Talsu novada Valdgales pagastu, Lielsalām, kur izcēlās ugunsgrēks purvā. Kopš tā brīža notiek nemitīga cīņa ar uguni, piesaistot gan dažādu dienestu palīdzību, gan uzņēmuma darbiniekus. Cik ilgi tas turpināsies, ceturtdien nebija zināms, jo to ietekmē laikapstākļi. Vakar no rīta tika lēsts, ka izdedzis aptuveni 400 hektāri purva un meža.

Sākotnēji uguns bija izplatījusies purvā, bet vēlāk liesmas pārņēma arī mežu Ventspils virzienā. Ugunsgrēks virzās uz Puzes pagasta Stikliem, no kurienes trešdienas vakarā lielā sadūmojuma dēļ tika evakuēti iedzīvotāji. Puzes pagasta pārvaldes vadītāja Santa Šēniņa «Talsu Vēstīm» sacīja, ka uz Ances pagastu evakuēti Stiklu bērnunama iemītnieki, savukārt seniori no Stikliem — uz Puzes pamatskolas jauniešu brīvā laika pavadīšanas centru. No evakuēšanās atteikušies vien daži cilvēki, vairāki apdzīvoto vietu atstājuši paši. Pārvaldniece koordinē un palīdz, lai Puzes pamatskolā tiktu sagatavots ēdiens, ko nogādā Stiklos. Skolā iestiprinās ugunsgrēka dzēšanā iesaistītie. «Pagaidām (ceturtdien rīta pusē) vēl neesmu saņēmusi rīkojumu, ka cilvēki varētu atgriezties dzīvesvietā. Šodien runāju ar kundzēm, kuras izvietotas jauniešu centrā, un viņas sacīja, ka šodien jau jūtoties mierīgāk. Protams, visi uztraucas par mājām, bet, paldies Dievam un visiem eņģeļiem, ka uguns nav nonākusi līdz ciemam,» teic S. Šēniņa.

Liels sadūmojums un vējš

Lielā sausuma, kā arī mainīgā un diezgan stiprā vēja dēļ liesmas turpina izplatīties. Ugunsgrēku dzēš VUGD (vairāk nekā 50 ugunsdzēsēju glābēju no Latvijas), Valsts meža dienests, Zemessardze, kā arī iesaistīti SIA «Pindstrup Latvia» darbinieki un Nacionālo bruņoto spēku divi helikopteri ar ūdens maisiem. Trešdien palīgā ieradās Lietuvas bruņoto spēku helikopters. Valsts meža dienests ar valsts a/s «Latvijas Valsts meži» izzāģē drošības joslas, lai nepieļautu ugunsgrēka izcelšanos pāri ceļam un neapdraudētu blakus teritorijas.

Trešdien Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols sasauca ārkārtas sanāksmi, kurā aicināja piedalīties iesaistīto dienestu pārstāvjus un speciālistus, lai iepazītos ar radušos situāciju. Sēde sasaukta arī vakar no rīta. Domes priekšsēdētājs ar speciālistiem devās uz notikuma vietu, lai apzinātu risinājumus ugunsgrēka ātrākai lokalizēšanai. Būtisku apgrūtinājumu radīja ugunsgrēka izplatība mežā, kur tehnikai ir grūti piekļūt, tādēļ uguni mēģināja lokalizēt, sitot ar pletnēm.

Cieš glābēji

Spēcīgā vēja dēļ un, ņemot vērā ugunsdzēsēju glābēju drošību, ugunsgrēka dzēšana trešdien uz laiku tika apturēta, bet jau ap 16.20 atsākta. Naktī uz ceturtdienu glābēji turpināja dzēšanu, un ugunsgrēks vairākās vietās tika daļēji ierobežots, tomēr joprojām atsevišķās vietās liesmas izplatās. Naktīs gan dega ar atklātu liesmu un intensīvi, gan vietām gruzdēja. Ugunsdzēsēju glābēju tehnika ir izvietota apkārt perimetram, lai nepieļautu ugunsgrēka tālāko izplatību.

Trešdien vakarā cieta viens ugunsdzēsējs glābējs. Viņš nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam un hospitalizēts tālākai apskatei. Iespējams, veselības problēmas saistītas ar pārkaršanu. Vēlāk pie mediķiem vērsās vēl pieci ugunsdzēsēji, kuriem tika sniegta pirmā palīdzība, un glābēji varēja turpināt darbu.

VUGD uzsver: iedzīvotāji aicināti brīvprātīgi neiesaistīties, jo tas var radīt draudus pašu veselībai un dzīvībai. «Tos iedzīvotājus, kuri jūt un redz dūmus, aicinām nesatraukties. Aicinām netuvoties ugunsgrēka vietai un arī neplānot pastaigas, piemēram, ogošanu un sēņošanu apkārtējos mežos, kur jūtams piedūmojums. Ja tas jūtams māju apkārtnē, jāaiztaisa logi un durvis,» mudina VUGD prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšnieka pienākumu izpildītāja Inta Palkavniece. Tā kā kūdrā uguns izplatās zem zemes, iedzīvotāji ir lūgti nedoties minētajā virzienā, lai neapdraudētu savu veselību un dzīvību.

Laika apstākļi ir labvēlīgi degšanai, tāpēc ir pāragri prognozēt, kad ugunsgrēks varētu tikt likvidēts pilnībā.

Vietējie pārdzīvo

Devāmies uz Lielsalām, lai dzirdētu, kā jūtas iedzīvotāji. Sastapām Viju un Indru, kuras bija satraukušās. Indra stāsta, ka dēls, kurš dzīvo Dobelē, nemitīgi zvana un satraucas par viņas drošību. «Noskaņojums ir bēdīgs. Labi, ka dūmi un uguns vēl nenāk uz mūsu pusi. Visu laiku skatāmies, vai kaut kas mainīsies. Neatceros, ka te būtu dedzis šādos apjomos. Traģiski,» pārdzīvo Indra. «Vēl jau nekas nav beidzies. Ja sagriezīsies vējš, kas zina, kā būs,» nopūšas Vija.

Satiekam vairākus SIA «Pindstrup Latvia» darbiniekus no Inčukalna filiāles. Visi saguruši, mazrunīgi. Viņiem atvēlētas divas telpas, kur pagulēt, tobrīd viņi gaidīja matračus. Vīri vakarā atkal brauks dzēst. Viņi teic, ka ugunsgrēkā notiekošais nav vārdiem aprakstāms. Uguni dzēsuši ar ūdeni un zariem. Ūdeni ņēmuši no purvā esošajiem krājumiem. Raķupe esot gandrīz tukša. «Brīdis, kad visiem vajadzēja evakuēties, bija ļoti nepatīkams. Bija pamatīgi dūmi, liesmas,» cits caur citu teic vīri. Spriežot par uguns izcelšanās iemeslu, tiek secināts, ka to diez vai kāds uzzinās. «Šādā karstumā var aizdegties pat no plastmasas ūdens pudeles, kam iedarbība kā palielināmajam stiklam,» prāto vīri.

Īsi pirms došanās atpakaļ uz uguns dzēšanas vietām sastopam vairākus uzņēmuma darbiniekus no Saldus novada filiāles. Viņi te dzēsa trešdien, pa nakti devās uz mājām Saldū, un no rīta atpakaļ. Kā tur, purvā? «Elle!» noskan skaidra atbilde. Cīņa notiek visos iespējamos veidos — ar lāpstām, spaiņiem, ūdeni, zariem, pletnēm… «Nodzēšana nebūs ātra. Kur nodzēš, tur pēc pusstundas deg atkal,» atklāj kāds no vīriem. Ar ūdeni esot bēdīgi, jo tehnika grimst, nevar visur piebraukt. Vīri šāda mēroga ugunsgrēkā piedalās pirmo reizi.

Par to, kā uzņēmums varēs turpināt darbu, nav zināms. No priekšniecības nevienu nesatiekam, jo visi ir purva vidū un cīnās ar uguni. Sastaptā darbiniece satraukti vien purina galvu un plāta rokas, sak’, nevar vēl zināt, cik daudz aizies postā. Darba var arī nebūt.

