Cīņa ar vējdzirnavām jeb centieni uzturēt ceļus 06.09.2017

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

Valsts iespēju robežās cenšas pārbūvēt autoceļus. Ar to gan nepietiek, tāpat kā daudzās citās nozarēs. Liels atbalsts ceļu sakārtošanai ir Eiropas Savienības (ES) finansējums, taču arī tas nav bezgalīgs, jo 2020 gadā noslēgsies ES fondu plānošanas periods. Pašvaldība ar esošajiem līdzekļiem var vien censties uzturēt ceļus esošajā stāvoklī, pa kāda posma pārbūvei piesaistot ES naudu.

Pašvaldība vien mazs zobratiņš

Talsu novada pašvaldība katru gadu sadala finansējumu autoceļu uzturēšanai katrai pārvaldei. Tās vadītājs izlemj — ko, cik bieži un kā uzturēt. Talsu novada pašvaldības izpilddirektors Modris Jaunvalks saka: iztikt ar piešķirtajiem līdzekļiem var, vajag vien plānot. Iztikt šajā gadījumā nozīmē — uzturēt esošajā stāvoklī un censties neļaut tiem pasliktināties. «Ilgtermiņā ar nelieliem līdzekļiem ceļi pamazām brūk kopā, vienalga, vai tas ir grantēts vai asfaltēts. Pašlaik, lai sakārtotu ceļus, ir nepieciešami ārkārtīgi lieli finanšu līdzekļi. Tiklīdz iespējams, ceļu pārbūvei nepieciešams piesaistīt Eiropas Savienības līdzekļus. Kad tos vairs nevarēsim apgūt, nezinu, kas notiks… Tā ir valsts politika, un pašvaldība ir tikai mazs zobratiņš. Ne velti tik ilgi runā par ceļu fonda atjaunošanu, kas ir tikai un vienīgi politisks lēmums valsts līmenī,» teic izpilddirektors.

Pašvaldība saņem sūdzības gan par ceļu stāvokli, gan atsevišķu pārvaldnieku darbu. «Pārvaldnieks ir pirmais cilvēks, kurš iedzīvotājam pārstāv pašvaldību. Viņi rada attiecīgas asociācijas. Šajā amatā nedrīkst būt ne augstprātības, ne aizbildinājuma, ka nav laika, jo par to pārvaldniekam maksā algu. Viņiem jābūt iedzīvotājiem vienmēr pieejamiem,» uzskata M. Jaunvalks. Viņš arī novērojis, ka daudzi darbinieki nemāk uzklausīt kritiku, asi reaģējot. Tā esot ne tikai Talsu novadā, bet arī citviet. «Uzsākot strādāt šajā amatā, esmu pamanījis, ka cilvēki nemāk klausīties un neļauj otram izteikties, pabeigt domu. Nesaprotu, kāpēc!» pārdomās dalās izpilddirektors.

Līdz gada beigām pietiks līdzekļu?

Ja pārvaldnieks gada sākumā zina, cik viņam piešķirti līdzekļi un nav ārkārtas situāciju, nepieciešams plānot darbus tā, lai pietiek līdz gada beigām. To, ka nauda visam nepietiks, esot skaidrs.

Kopš pavasara paveikti nepieciešamākie darbi, proti, «salāpītas» bedres, greiderēti ceļi. Greiderēšana turpinās arī tagad. Atlikušie līdzekļi pārvaldēm līdz gada beigām vēl paredzēti nelieliem ceļu remontiem un sniega tīrīšanai. To, kur un cik bieži, piemēram, greiderēt ceļus, nosaka attiecīgās pārvaldes vadītājs, jo konkrētu noteikumu, cik bieži veikt šādus darbus, nav. Tādus izstrādāt arī nebūtu loģiski, jo situācijas, kas ietekmē, piemēram, ceļu noslogojums vai laika apstākļi, mēdz būt dažādi. Tāpat jāņem vērā, ka piešķirtie līdzekļi katrai pārvaldei atšķiras, kas atkarīgs no kilometru garuma un iedzīvotāju daudzuma. Ir formula, kas līdz šim izstrādāta, un tajā ņemta vērā smagā tehnika (zemnieku), kas iet cauri attiecīgajai teritorijai.

Šogad vislielākais finansējums ceļu uzturēšanai piešķirts Ģibuļu pagasta pārvaldei (pēc Talsu pilsētas pārvaldes), proti, 108 834 eiro, kam seko Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde ar 96 646 eiro un Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde (72 774 eiro). Ar vismazāko finansējumu jāiztiek Strazdes pagastam (17 064 eiro), Ķūļciema pagastam (18 459 eiro) un Īves pagastam (18 927 eiro).

Pašlaik lielāko daļu līdzekļu pārvaldes jau iztērējušas. Procentuāli vismazāk naudas līdz gada beigām atlicis Stendes pilsētai (31. augusta Talsu novada domes sēdē deputāti Stendes pilsētas pārvaldei piešķīra ceļu uzturēšanai papildu 5000 eiro), Valdemārpils pilsētai, Ārlavas pagastam un Laucienes pagastam. Pārvalžu vadītāji gan norādījuši, ka ar atlikušo finansējumu līdz jaunajam gadam pietiks.

Procentuāli vismazāk ceļu uzturēšanas līdzekļu šobrīd iztērējis Balgales pagasts (19,38%), Īves pagasts (39,36%) un Ģibuļu pagasts (43,28%).

Kas darāms turpmāk?

M. Jaunvalks norāda, ka Talsu novada pašvaldībai būs ļoti nopietni jāstrādā ar ceļu reģistru, jo viens ceļa posms var būt nosacīti sadalīts vairākos gabalos. Proti, daļa pieder pašvaldībai, nākamā daļa a/s «Latvijas valsts ceļi», bet vēl nākamā — a/s «Latvijas valsts meži». Katru gabalu nepieciešams precīzi reģistrēt, jo ceļu uzturēšanā ir jāiegulda nauda, bet par to arī tiek saņemta nauda. «Tikko, piemēram, saņēmām no «Latvijas valsts mežiem» iesniegumu, ka viņi gribētu dažus ceļa posmus atdot pašvaldībai, līdz ar to pašvaldība no valsts ceļa fonda par to saņemtu līdzekļus. Tāpat ir posmi, kurus «Latvijas valsts meži» gribētu no pašvaldības pārņemt, jo viņiem tas ir stratēģiski svarīgi, skatoties no biznesa viedokļa,» teic M. Jaunvalks.

Šī gada laikā tikšot arī aktualizēta formula, kā tiek aprēķināts finansējuma apjoms katrai pārvaldei. Noteikti tikšot ņemtas vērā tranzīta ielas. Izpilddirektors uzskata, ka, veicot aprēķinus, jāvērtē kopējā transportlīdzekļu caurplūsma.

«Tas ir jāaktualizē, nevis jāatstāj kā akmenī iecirsts, jo dzīve iet uz priekšu — mainās materiāli, segumi, transportlīdzekļu plūsma un tā tālāk. Nevar būt, ka vienu formulu izmanto daudzu gadu garumā. Pirms nākamā gada budžeta šo jautājumu nepieciešams izskatīt,» pauž M. Jaunvalks.

Viņš vērš uzmanību, ka pārvaldniekiem būtiski arī apzināt caurteku stāvokli, ko daži jau sākuši darīt. To nozīmīgi paveikt pirms rudens lietavām un pavasara sniega kušanas.

Uzsākta ievērojama grants ceļu pārbūve

Vienīgā iespēja, kur pašlaik iegūt ievērojama apmēra naudas līdzekļus autoceļu pārveidei, ir ES, kas kopā ar valsti izsludinājusi pasākumu «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos». Pašlaik tiek realizēts projekts «Grants ceļu pārbūve Talsu novadā, 1. kārta», kas tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam ietvaros. Projekta mērķis ir pārbūvēt grants ceļus Talsu novadā, atjaunot grants segumu, grāvjus, ūdens novades sistēmas, izzāģēt krūmus un atsevišķus kokus un likvidēt apaugumu, tādējādi padarot iespējamu lietus ūdeņu un sniega kušanas ūdeņu novadi no ceļa brauktuves, atvieglojot kustību ceļa lietotājiem.

Talsu novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļa informē, ka uzsākta pārbūve ceļa posmā «Līdumnieki — Strazde» (Strazdes pagastā). Šogad plānots atjaunot arī posmu «Ausekļa iela — Rinkule» (Abavas pagastā). Trešais ceļa posms, kam apstiprināts projekts, ir «Braslas — Ezerciems» (Virbu pagasts), kam pārbūves darbi sāksies šajā vai nākamajā gadā, kas ir atkarīgs no laika apstākļiem. Kopējais ceļu garums — 6,365 kilometri. Šo trīs ceļu posmu kopējās pārbūves izmaksas sastāda 358 161,67 eiro, no kā ES finansējums ir 276 625,78 eiro, savukārt pašvaldības finansējums — 81 535,89 eiro.

Nākamos trīs ceļu posmus plānots pārbūvēt Laidzes pagastā («Grieznes — Miegūze — Bedrītes»), Vandzenes pagastā («Āpeņi — Bakuži — Sīmaņi») un Ģibuļu pagastā («Skujas — Oši»).

