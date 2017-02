Cilvēktirdzniecības sākums — šķietami labi piedāvājumi, no kuriem grūti atteikties 06.02.2017

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

63291188 63291188 Tweet

1. februārī Talsu centrā uz dažām stundām bija piestājis īpašs treileris. Nē, tajā netirgoja gaļu vai citus produktus, bet gan ar spilgtiem vizuālajiem materiāliem vēstīja par cilvēktirdzniecību — tēmu, par kuru daudzi no mums ikdienā neaizdomājas, lai gan tā, īpaši sieviešu tirdzniecība, pasaulē tiek uzskatīta par otro ienesīgāko kriminālo biznesu pēc narkotiku tirdzniecības.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2016. gada ziņojumu par progresu cilvēku tirdzniecības apkarošanā laika posmā no 2013. gada līdz 2014. gadam vien Eiropas Savienībā identificēti 15 846 cilvēku tirdzniecības upuri. No tiem 21 procents ticis pakļauts darba ekspluatācijai (74 procenti no darbaspēka ekspluatācijai pakļautajiem upuriem esot vīrieši). Pēc ANO aprēķiniem, katru gadu pasaulē vairāk nekā 4 000 000 cilvēku tiek pārvietoti uz ārzemēm ar nolūku izmantot viņus piespiedu darbā. Šīs nelikumīgās darbības gadā nodrošinot noziedzniekiem prātam neaptveramu peļņu. Cilvēku tirdzniecībai ir dažādas sejas — prostitūcija un cita veida seksuālā ekspluatācija, piespiedu darbs vai pakalpojumi, verdzība, orgānu izņemšana.

Lieki ir domāt, ka Latvijā šī tēma nav aktuāla. Pēc piemēra tālu nav jāmeklē — pirms dažām dienām tika ziņots, ka Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde pabeigusi izmeklēšanu kriminālprocesā, kurā tika aizturēta septiņu personu organizēta grupa aizdomās par personu nolaupīšanu, cilvēktirdzniecību, izspiešanu, personu turēšanu nebrīvē, nelikumīgu kredītkaršu izmantošanu un vairākiem citiem smagiem un sevišķi smagiem noziegumiem. Šo cilvēku dēļ Jelgavas novadā cietuši desmitiem cilvēku, un daži no viņiem tikuši paverdzināti fiziskā darbā. Vietējie iedzīvotāji par šī grupējuma darbībām zinājuši gadiem ilgi un žurnālistiem apgalvo, ka brīvībā palikušie bandas locekļi turpina aplaupīt un iekaustīt vientuļos cilvēkus…

Jau desmito gadu

Informatīvo kampaņu ar mērķi informēt sabiedrību un brīdināt, lai citi nekļūtu par upuriem, Talsos un citās Latvijas pilsētās īsteno biedrība «Patvērums «Drošā māja»». Pie treilera, kurā izvietota izstāde, kas bal­stīta cilvēktirdzniecības upuru piedzīvotajā, sastapu Reini Grāvīti, kurš biedrībā jau vairākus gadus veic jauniešu izglītošanu, un biedrības juristi un cilvēktirdzniecības mazināšanai paredzētā diennakts Uzticības tālruņa operatori Gitu Miruškinu. Biedrība «Patvērums «Drošā māja»» kopš 2007. gada strādā ar cilvēktirdzniecībā cietušām personām un sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Būdama juriste, G. Miruškina cietušajiem palīdz arī kriminālprocesos un civilprocesos. 2015. gadā viņa bija viena no astoņiem cilvēkiem pasaulē, ko ASV valsts sekretārs Džons Kerijs godināja kā Varoņa balvas ieguvējus, atverot tā gada ziņojumu «Par cilvēktirdzniecības novēršanu».

Darbs ar cietušajiem esot bēdīgā stāsta pēdējais posms, bet, lai mazinātu iespēju šādiem gadījumiem rasties, biedrība veic preventīvo darbu, kas salīdzinoši ir vienkāršāks, lētāks un patīkamāks — runāt ar veseliem cilvēkiem, viņus informēt un brīdināt, kā sevi pasargāt Latvijā un ārzemēs. Veicot šo darbu, biedrības pārstāvji apmeklējuši daudz skolu, viesojušies dažādās pilsētās, tikušies ar sociālo dienestu darbiniekiem un citiem cilvēkiem, kuriem ir svarīgi būt informētiem.

Treileris kā simbols

Sarunājāmies informatīvā treilera iekšpusē. Tajā izvietotā ekspozīcija no ielas ienākušu garāmgājēju šokē ar skaudrumu un nepārprotami norāda uz galvenajām cilvēktirdzniecības formām, no kurām arī latviešiem visvairāk vajag uzmanīties un izvērtēt visus riskus, ja iecerēts doties uz ārzemēm. «Noskaidrot, kur tieši tu dosies un kas tevi tur sagaida, nevis balstīties uz to, ka Pēteris ieteica un apgalvoja, ka varēs daudz nopelnīt. Aicinām kritiskāk pieiet katram piedāvājumam un rūpīgi izvērtēt, vai tas ir ticams,» skaidroja R. Grāvītis.

Šī esot jau otrā ekspozīcija — pirmajā tikuši atspoguļoti briesmīgie apstākļi, kādos nākas eksistēt cilvēktirdzniecības upuriem. Arī pats treileris nav nejauša izvēle — tieši tajos nereti nākas dzīvot darba un seksuālajā ekspluatācijā savervētajiem.

Biedrības pārstāvji atzinīgi vērtē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes policijas biroja prevencijas nodaļas darbiniekus, kuri uzskatījuši par vajadzīgu ar cilvēktirdzniecības novēršanā būtisko informāciju nodrošināt Kurzemes iedzīvotājus. Arī Talsu centru par treilerī izveidotajai ekspozīcijai piemērotu vietu ieteikusi Valsts policija. Specifiskas informācijas sniegšanai nestandarta vietas un neikdienišķs pasniegšanas veids ļaujot labāk sasniegt mērķi.

Trešdienas rītā R. Grāvītis un G. Miruškina priecājās par talsenieku lielo interesi. «Nezinu, varbūt tāpēc, ka mūsu treileris atgādina tirdzniecības vietu?» cilvēku atsaucības iemeslus minēja Gita. Talsu ļaudis esot labprāt dalījušies pieredzē, stāstot par saviem tuviniekiem, kuri atrodas ārzemēs.

Vienkāršā ledus laušana

Tiem, kuriem šī tēma Latvijas kontekstā joprojām nešķiet gana aktuāla, R. Grāvītis un G. Miruškina piekrīt tikai tādā aspektā, ka gluži no ielas nevienu automašīnā neierauj un kā laupījumu uz ārzemēm neaizved. «Bet ievilināšana notiek daudz rafinētākā, nemanāmākā veidā, piemēram, sociālajos tīklos. Runa mēdz būt par šķietami labiem darba piedāvājumiem. Neviens jau nedod kā ar bomi pa pieri: «Tagad es tevi aizvedīšu uz Vāciju, tu tur nodarbosies ar prostitūciju, bet es ar to nopelnīšu!» Un otrs neatbild: «O, es jau visu laiku to gaidīju!» Protams, ka tā nav! Tā vietā ir labi apmaksāta darba piedāvājumi, piemēram, apkopējas darbs frizētavā par 4000 eiro mēnesī. Kas tad tas par darbu — nav taču kautuvē par apkopēju jāstrādā! Dažus nobirušus matiņus saslaucīt, dvielīti apmainīt? Kurš tad to nevar! Okei, es braucu!

Un internetā tik daudz kas tiek pateikts priekšā… Mēs maz domājam par informāciju, kuru ievietojam publiskajā telpā. Viens ieraksta: «Mani pameta draugs, man ir skumji…» Un atrodas kāds, kurš grib iepriecināt vai piebalsot: «Jā, mani arī pameta… Varbūt satiekamies?» Cilvēks tajā brīdī ir viegli ievainojams. Viņam ir krīze, kaut vai neliela, un vervētāji tieši tādus meklē,» norāda G. Miruškina. «Vai arī — džeks ielicis pāris bildes, kurās šausmīgi sajūsmināts drifto, bet pēc tam ir bēdīgs, jo autiņam kaut kas ir noplīsis, naudas nav ne degvielai, ne detaļas nomaiņai… Re, ir vajadzība! Cilvēkam vajag risinājumu šeit un tagad, tāpēc viņš ir ļoti vienkārši uzrunājams,» piekrīt R. Grāvītis. Šādi gadījumi patiešām notiekot tepat, Latvijā.

Arī gūt otra uzticēšanos, kā pieredze rāda, neesot grūti. «Ja ir rakstīts, kurā skolā esi mācījies, otrs var atrakstīt: «O, tu mācījies Talsu 2. vidusskolā? Es arī tur mācījos!» Paskatās vēl skolotāju sarakstu, nosauc kādu konkrētu, lai izrādās, ka viņa abiem it kā ir latviešu valodu mācījusi… Ledus laušana notiek ļoti vienkārši. Protams, visi tiek brīdināti, ka internetā ir briesmas, un tu nezini, kas sēž otrpus ekrānam, bet ir situācijas, kurās tās briesmas pat nepamani,» uzsver G. Miruškina. «Kas tad tas par svešu cilvēku, ja esat vienā skolā un pie viena skolotāja mācījušies?!» piekrīt R. Grāvītis.

Pēcpusdienā pēc piestāšanas Talsos biedrības treileris devās tālāk uz Ventspili.

Daži no gadījumiem, kad Latvijas pilsoņi tikuši maldināti, apkrāpti un pakļauti ekspluatācijai:

2013. gadā latvieši ekspluatēti lauksaimniecības darbos Lielbritānijā — puravu novākšanā, maksāts niecīgs atalgojums, bijuši parādi darba devējam par dzīvesvietas īri un transportēšanu uz lauku, atņemtas pases, darbs 12 stundas dienā;

2014. gadā latviete 14 mēnešus turēta ieslēgta mājas bēniņos Lielbritānijā, piespiesta stāties fiktīvās laulībās un kalpot saviem izmantotājiem, lai gan tikai vēlējusies nopelnīt naudu savai Latvijā palikušajai ģimenei;

2016. gadā apkrāpti darbi meklētāji no Latvijas — viņi veikuši mazkvalificētu darbu Nīderlandē, bet atalgojumu nav saņēmuši.

(Informācija no www.cilvektirdznieciba.lv)

Zvanot uz diennakts Uzticības tālruni cilvēku tirdzniecības mazināšanai 28612120, ikviens var saņemt informāciju par nepieciešamo rīcību konkrētajā situācijā un izmantot to kā vienu no resursiem, ja nepieciešama palīdzība cilvēku tirdzniecības gadījumos Latvijā vai ārvalstīs.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi sabiedrība

Komentāri