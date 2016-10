Cilvēki visvairāk iemīļojuši ķengurus un runājošo āzi 05.10.2016

Lībagu pagasta «Saulēs» atrodas mini zoo «Rančo», kas piedāvā apskatei dažādus dzīvniekus un putnus. Lai uzzinātu, kā radusies ideja šāda veida piedāvājumu attīstīt mūsu pusē, devāmies pie saimnieces Diānas Širokajas.

Viss sākts no nulles

Saimniece pastāsta, ka uzaugusi un mācījusies Talsos. Tad kāds dzīves posms pavadīts citā Latvijas pilsētā, bet pienācis brīdis, kad abi ar vīru domājuši, ka pašiem kaut kas ir jāattīsta. Pirms pāris gadiem noskatīts un iegādāts zemes gabals Lībagu pusē, kur soli pa solim top interesants piedāvājums, ko var apskatīt ikviens interesents.

«Esam vēl ceļa sākumā, lai gan tie, kuri pie mums bijuši, teic, ka izdarīts ir daudz. Nenoliegšu, ideju, ko un kā vēl vajadzētu darīt, mums ir. Tā kā šo vietu brauc apskatīt ģimenes, vairāk jāpiedomā pie atpūtas vietas izveides, kā arī apskatāmo dzīvnieku un putnu dažādības,» saka Diāna.

Pašlaik iespējams apskatīt valabi ķengurus. Šie dzīvnieki auguma ziņā nav tik lieli kā rudie sugas brāļi, taču ir ļoti mīlīgi un nav agresīvi. Tāpat kā lielajiem ķenguriem, arī šiem mazulīši dzīvo somiņā. Pašlaik saimniecībā ir trīs ķenguri — divas pieaugušas meitenes un viens jaunais puika. Saimniecības apmeklētājiem patīkot arī runājošais āzis, kurš māk savā mēlē pateikt «vēl». Dodot graudiņus, kas viņam ir konfekšu vietā, arī mēs ne reizi vien no āža sadzirdam: «vēl», «vēl», «vēl». Diāna atzīst, ka tas arī cilvēkiem visvairāk patīkot. Interesants ir arī dūkanbērais ēzelītis Maksis. Juzdams, ka arī viņam ir iespēja no saimnieces izdiedelēt kādu kārumu, par savu vēlmi viņš paziņo diezgan skaļi. Netālu ganībās manām arī poniju un savvaļas zirgu. Tāpat ir krāšņie pāvi, zelta fazāni, dažādu šķirņu vistiņas, dekoratīvie baloži, jenots, pundurkaziņas un pundurtruši. Diāna mazliet atklāj arī nākotnes ieceres. Drīzumā plānots iegādāties vēl vairākus iemītniekus, piemēram, dažādu šķirņu fazānus, dekoratīvos putniņus un citus. Šogad būs nūtrijas, ūdele, bet nākamajā gadā — burunduki, mazās Ķīnas paipaliņas, dažādas pīlītes, dimanta un smējējūbelītes. Plānots iegādāties arī emu, kas ir strausveidīgais putns, dambriežus, alpakas, vāveres un citus dzīvniekus.

No līdzšinējās prakses

Diāna novērojusi, ka bērniem vislabāk patīkot dzīvnieku barošana un samīļošana jeb tiešais kontakts ar dzīvniekiem. «Bērniem nav laika klausīties, viņi grib skriet, pabarot un pačubināt dzīvnieciņus. Tie mums pārsvarā ir pieradināti. Lai apmeklētāji varētu tos barot, dodam savu barību. Tad ir drošības izjūta, ka dzīvniekam netiks iedots kaut kas nepareizs un tie nebūs pārbaroti. Tā cenšamies novērst gadījumus, ka nepārdomātas cilvēku rīcības dēļ dzīvniekam pēc tam nākas ciest. Esam ļoti pateicīgi tiem cilvēkiem, kuri atrod iespēju ziedot dzīvniekiem barību, dažādus dārzeņus un augļus. Sevišķi skaļu «paldies» par burkāniem saka ēzelītis Maksis,» uzsver sieviete.

Diānas ģimenes veidoto lauku sētu šogad apmeklējuši arī viesi no Zviedrijas, Igaunijas un Krievijas. Cilvēkiem patīk redzētais un saimnieku attieksme, arī tas, ka par redzamo tiekot interesanti pastāstīts.

Tas nav bizness, kur gūt lielu peļņu

Pašlaik ar visiem darbiem ģimene tiek galā pati saviem spēkiem, lai gan darba esot daudz. Diāna studiju gados strādājusi līdzīgā vietā. Tad vairāk šai nodarbei redzēti plusi nekā mīnusi. Viņa saka: «Kad pašai ir šāds piedāvājums, redzi arī tos mīnusus. Biju gatava smagam darbam, taču dzīvnieki prasa vairāk, nekā biju iedomājusies. Katrs dzīvnieciņš prasa savu pieeju un aprūpi. Tāpēc mīļu paldies sakām visiem par atbalstu un palīdzību, sevišķi vecākiem, draugiem un mūsu jaukajai veterinārārstei Inetai Kiršteinai.»

Pienācīgi rūpēties par dzīvniekiem Diānai palīdz arī atbilstoša izglītība un pieredze. Viņa atzīst, ka ir daudz studējusi, sākot ar lauksaimniecību un beidzot ar medicīnu. Iegūtas divas augstākās izglītības, tomēr, neskatoties uz to, izvēlējusies dzīvi laukos. «Man vienmēr patikuši dzīvnieki. Jau bērnībā sapņoju par savu zirgu, taču pat iedomāties nespēju, ka man būs savs mini zoodārziņš, kur ir ķenguri, ēzeļi, jenoti, zirgi… Brīžiem neticu, ka tas viss jau ir!» priecājas Diāna.

Lai gan dzīvnieku apskate mini zoo «Rančo» pieejama nesen, no iedzīvotājiem saņemtas labas atsauksmes, ko viņi pauž arī sociālajos tīklos. Atbildot uz manu jautājumu par iespēju dzīvniekus apskatīt arī gada aukstākajos mēnešos, saimniece teic, ka par šo jautājumu vēl domā. Pārsvarā zoodārzos sezona ir no maija līdz oktobrim. «Pašlaik domājam, ka arī gada aukstākajā laikā būs iespēja apskatīt dzīvniekus, piemēram, brīvdienās. Vienīgais, ko ziemā retāk varēs apskatīt, ir ķenguri, jo tie ārā var uzturēties labos laika apstākļos.»

Lai gan arī citviet Latvijā un arī Talsu apkārtnē iedzīvotājiem lauku sētās ir iespēja apskatīt dažādus dzīvnieciņus un putnus, Diāna par to neuztraucas, jo uzskata, ka šādas vietas cita citu papildina. «Mēs sniedzam daudz prieka ne tikai bērniem, kuri ir sajūsmas pārpilni, bet arī pieaugušajiem, kuri var vērot interesantos, amizantos un draudzīgos dzīvnieciņus.

Mini zoo «Rančo» apmeklējums ir ne tikai interesants, bet arī izglītojošs — apmeklētāji mācās atpazīt dzīvniekus, saprast ko viņi ēd, vienlaikus gūstot prieku no kontaktēšanās ar tiem. Man šķiet, ka, īstenojot visu, ko esam iecerējuši, vajadzētu izdoties. Mēs šeit ieliekam savu sirdi, tāpēc citādāk nemaz nevar būt,» saka saimniece.

