Uzmanības lokā joprojām Eiropas Savienības nestabilitāte attiecībās ar Krieviju un Eiropas Savienības drošība. Par to sarunā ar Eiropas Parlamenta deputātu Andreju Mamikinu, «Talsu Vēstīm» tiekoties ar viņu Strasbūrā, Eiropas Parlamentā.

— Kā jūs komentētu Latvijas austrumu robežas drošību?

— Uzskatu, ka ārējais drauds ir nevis Eiropas Savienības (ES) jeb Latvijas, Baltkrievijas vai Krievijas robeža, galvenais drauds ir terorisms un cilvēki, kas varētu būt iesaistīti teroristiskās organizācijās. Viņi jau ir Eiropas iekšienē. Iemeslu ir ļoti daudz: radikalizācija (radikāls — krass, iedarbīgs; galējs; tāds, kas pauž stingrus, galējus uzskatus — svešv. vārdn.), ksenofobijas (dziļa nepatika pret ārzemniekiem, svešiniekiem — svešv. vārdn.) vilnis. Ja atceramies teroraktus Parīzē, tos gatavoja cilvēki no Beļģijas, viņi nav migranti, kuri Eiropas Savienībā ieradās vakar. Viņi jau ir otrā, trešā paaudze, kas šeit dzīvo, kuri ir integrējušies, pārvalda valodu, ir Beļģijas vai Francijas pilsoņi. Jautājums, kāpēc šie cilvēki mēģina mainīt esošo Eiropas iekārtu tik radikālā ceļā, pat nogalinot cilvēkus?

Ir divas iespējas, kā atrisināt šo problēmu. Mūsu, sociālistu un demokrātu grupas (Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa), viedoklis: vajag stiprināt speciālos dienestus, dot lielākas pilnvaras. Eiropas Savienība — 28 dalībvalstis, katrā dalībvalstī daudz speciālo dienestu. Piemēram, mazajā Latvijā — trīs: pretizlūkošanas militārais dienests, Satversmes aizsardzības birojs un Drošības policija; Francijā — vairāk, Vācijā — vēl vairāk. Cik daudz specdienestu tagad sadarbojas, apmainās ar informāciju? Pieci. No visām ES dalībvalstīm! Nezinu, kāds tam iemesls, varbūt savstarpēja nenovīdība, nedodot saviem konkurentiem informāciju? Par to mēs, eiropieši, maksājam ar savu dzīvību. Francūži zināja, ka terorakts Francijā, Beļģijā tiek gatavots, un beļģu kolēģiem neteica nevienu vārdu, un otrādi. No vienas puses, būtu vairāk pilnvaru, koordinācijas, būtu ideāli Eiropas mērogā izveidot vienotu speciālo dienestu, kas rūpētos par ES drošību, bet, no otras puses, balstoties uz Latvijas pieredzi, kādreiz speciālie dienesti savas pilnvaras izmanto pret sabiedrības interesēm (Ilzes Naglas lieta, Neo lieta).

Es gribētu atbalstīt šādu veidojumu, bet man ir jautājums, kas kontrolēs speciālo dienestu, jo gandrīz visās ES valstīs ir parlamentārā kontrole, bet ar to nepietiek, jo neviens deputāts Saeimā vai Eiropas Parlamentā nevar izkontrolēt katra pulkveža darbu. Mūsu grupas nostāja: esam gatavi sniegt vairāk pilnvaru speciālajiem dienestiem, ja tikai neciestu privātums.

Ideja par kopīgu ES speciālo dienestu izveidošanu nav slikta. No Latvijas kolēģiem to izteica arī Sandra Kalniete. Baidos, ka mana politiskā grupa varētu iebilst, jo jāgarantē bilance starp privātumu un speciālo dienestu pilnvarām. Privātums ir mūsu stūrakmens, bet citādi nevar. Man kā bijušajam žurnālistam gribas ticēt, ka tomēr drošības dienesti daudz ko kontrolē. Piemērs: Beļģijā likumdošana — viens no Rietumvalstu pasaules paraugiem, relatīvi nesen spēkā bija karaļa dekrēts, ka policijai nav atļauts laika posmā no 23.00 līdz 5.00 ieiet privātīpašumā — dzīvokļos. Man Briseles policisti neoficiāli stāstīja, ka viņi zinot: dzīvoklī ir teroristi, bet 5.00 neviena terorista tur vairs nebija. Kā viņus ķert, kā viņus kontrolēt? Jā, viņu sarunas noklausās, izseko, bet privātums ierobežo rīcību, tā ir otra galējība.

— Vai mums Latvijā Krievija ir jāuzskata par agresoru?

— Nē. Tāpēc, ka labējām partijām un politiskajām grupām ir izdevīgi radīt tādu tēlu. Tāpēc, ka šeit daudz cilvēku, arī deputātu vidū, nemāk komunicēt ar Krieviju. Būdams etnisks krievs un žurnālists, nebaidos runāt ne ar vienu no kolēģiem, sākot ar V. Žirinovski un beidzot ar V. Putina administrācijas cilvēkiem. Mums vienmēr būs kopīga robeža, patīk vai nepatīk. Vienmēr ir kaimiņi. Krievija ir milzīgs tirgus. Var nemīlēt V. Putinu, bet vajag mīlēt savu māti un budžetu. Pirms sankcijām 2014. gadā tirdzniecības apjoms ar Krieviju bija viens miljards eiro dienā. Tā ir cena, ko arī mēs kā Latvija maksājam par to, ka mums ar Krieviju ir sliktas attiecības un sankcijas. Labāk runāt un tikties, mēģināt atrisināt problēmas, kuras varam atrisināt tagad, — tirdzniecībā, atomenerģētikā, gāzes piegādē un citur. Mums darba ir ļoti daudz, un jāatliek malā to problēmu risināšana, kas politiski vēl nav sagatavotas.

— Pret Krieviju vajadzētu atcelt sankcijas?

— Mans viedoklis — jā. Sankcijas nenostrādāja, jo politiskās nozīmes nav. Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome ar sankcijām cerēja, ka V. Putina režīms sabruks pusgada laikā, bet V. Putinam tagad reitings ir 90 procenti. Parasti, kad izdara spiedienu uz valsti no ārpuses, kā Irānā, Ziemeļkorejā, Kubā 50 gadu ASV sankciju laiks, iedzīvotāji apvienojas ap savu līderi. Patīk vai nepatīk V. Putins, bet viņš ir reāls līderis, nākamais aiz viņa ir G. Zjuganovs, V. Žirinovskis ar 16 procentiem. Tā ir reālā politika. Mēs varam ignorēt un maksāt, tai skaitā savu nodokļu naudu, un mēs varam mēģināt uzlabot attiecības.

Paļaujos uz oficiāliem paziņojumiem: ja ES atcels savas sankcijas pret Krieviju, Krievijas Ārlietu ministrija gatavojas runāt ar V. Putinu, lai kotramērus atceltu pietiekami ātri.

— Vai domājat, ka ES atcels sankcijas, ir kādas pazīmes, ka tā varētu notikt?

— Sankciju galvenais iedvesmotājs bija Eiropas Savienības Padome, nevis Eiropas Parlaments, kas faktiski akceptēja šo lēmumu, kaut gan tam ir tikai padomdevēja loma šajā jautājumā. Labi, ka vairāku valstu līderi un deputāti šeit jau domā par to, ka varbūt jāsāk dialogs, lai cik tas nebūtu grūts. Es visu saprotu, zinu, kas notiek Krievijā, lasu ziņas, man viss ir skaidrs, tomēr mana nostāja — uzsākt dialogu.

— Jūs ticat šīm ziņām?

— Jā un nē. Mājās skatos gan televīzijas kanālu «Dožģ», gan Krievijas televīzijas pirmo kanālu, klausos «Eho Moskvi», klausījos Voroņežas radio, jo tur tika runāts par Latviju. Tās ir mūsu profesionālās iemaņas. Kā V. Pozners saka žurnālistiem: neticiet nevienam, bet krājiet informāciju no visiem avotiem. Neesmu baznīcā, lai ticētu Dievam. Man šeit ir izdevība lasīt dažādus analītiskus ziņojumus no Eiropas Komisijas un savu redzējumu pilnveidot.

— Kā jūs komentētu dezinformāciju, troļļošanu informatīvajā telpā Latvijā, lai destabilizētu situāciju?

— Tāds process noticis vienmēr un visur, varbūt pēdējā laikā ir vairāk un labāk redzams. Tas ir jautājums par — ticēt vai neticēt. Mēs dzīvojam milzīgā informācijas plūsmā. Kāpēc mums nav savas labā nozīmē kontr­propagandas? Kāpēc mums nav par valsts līdzekļiem dotēta kanāla, kas mācītu latviešu valodu krieviem, kurš vairotu kontentu Latvijas informatīvajā telpā, jo daži krievu tautības cilvēki, ja runājam par Latvijas pilsoņiem vai Latvijas iedzīvotājiem, viņi labāk zina, kas notiek Vladivostokā, bet maz sajēdz, kas notiek Bauskā. Tas ir nepareizi. Sešus gadus nostrādāju televīzijas kanālā «TV 5», kas bija Latvijas komerckanāls, tomēr tur bija ziņas par Latviju. Patika vai nepatika Mamikina seja, bet 95 procentu gadījumā mēs diskutējām par situāciju Latvijas politikā, ekonomikā, kultūrā utt. Kur tagad ir kaut viens līdzīgs kanāls? Drīzumā slēgs «LTV 7» krievu redakciju.

— Jūs teicāt, ka lielākais drauds ir terorisms, vai mums Latvijā par to vajadzētu uztraukties?

— Jā un nē. Jā, jo esam ES un NATO dalībvalsts un nesen «Daesh» paziņoja, ka arī Latvija un Lietuva ir viņu mērķu sarakstā. No otras puses, esam tālu no notikumu centra — Berlīnes, Briseles un Londonas —,­ negribu aizvainot savu valsti, bet esam nabadzīgi, ar nelielu cilvēku skaitu, tādēļ mēs neesam galvenais mērķis, jo teroristu rīcība gan Parīzē, gan Briselē bija arī simboliska — ievainot ES pašā sirdī. Treškārt, zinu, ka Latvijas robežsardze ļoti labi sadarbojas ar baltkrieviem. Esmu šīs sadarbības delegācijas Eiropas Parlamentā priekšsēdētaja vietnieks. Starp mūsu valstīm ir laba informācijas apmaiņa. Pēc notikumiem ar Ukrainu 2014. gadā Baltkrievijas prezidenta A. Lukašenko lēmums bija dibināt speciālu informācijas apmaiņas kanālu ar Latviju un Lietuvu. Jūs varat iedomāties, Baltkrievija it kā Krievijas stratēģiskais partneris, ar kuru būvē kopīgu savienības valsti, tajā pašā laikā dibina informācijas apmaiņas kanālu ar divām NATO dalībvalstīm! Cik esmu informēts, šis kanāls strādā.

Dažreiz Krievijas puses robežsargi piever acis, bija daži gadījumi, kad cilvēkiem ļāva šķērsot Latvijas robežu, un tad mūsu robežsargi viņus noķēra jau pie Bauskas — 30 vjetnamiešus, pirms tam irākiešus. Tā ir cena, ko mēs maksājam kā valsts par sankcijām pret Krieviju politisko attiecību dēļ. Vienmēr 20 gadu laikā sadarbība ar Krievijas robežsargiem mums, Latvijai, bija ļoti laba. Paldies Dievam, mūsu robežsargi, neskatoties uz tik mazām dotācijām, kas būtu pelnītas no Latvijas valsts budžeta, turpina godam pildīt savu galveno uzdevumu — sargāt ES ārējo robežu.

