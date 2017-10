Ciemos pie bārdainās agāmas 12.10.2017

Ierodoties Marcinkeviču ģimenes mājoklī, pirmais mūs sagaida septiņgadīgais Lūkass, kurš, laiku lieki netērējot, ar aizrautību acīs steidz stāstīt par neparasto mājas iemītnieku — bārdaino agā­mu vārdā Geko. Ģimenē mīt arī kaķis un savulaik tikuši audzēti pat prusaki.

Bārdainā agāma Marcinkeviču mājās ieradās pirms aptuveni diviem gadiem. Tolaik tā bija septiņus mēnešus veca un salīdzinoši neliela. Edgars smejas, ka zināmā mērā agāmas iegādē vainojams viņa brālis, kuram toreiz tuvojās dzimšanas diena. «Atbildot uz jautājumu: «Ko tu vēlies saņemt dzimšanas dienā?», brālis man parādīja bārdaino agāmu. Drīz vien sāku skatīties video, kā tās kopt un uzturēt. Uzzināju, ka agāmas ir vienas no komunikablākajām ķirzakām un reizēm tās pat atsaucas uz savu vārdu,» atceras Edgars. Noskatoties video, viņš izlēma pirkt divas ķirzakas — vienu brālim un vienu sev. Agā­mu cena svārstās no 20 līdz 100 eiro, un tās iespējams nopirkt arī zooloģiskajā dārzā, taču pirms kāda laika tās aizliedza izvest no Austrālijas, tāpēc agāmu skaits Latvijā ir ierobežots.

Vienā telpā ar prusakiem

Iegādājies ķirzakas, Edgars uzzīmēja skici un aizgāja pie stiklinieka, kurš izgatavoja terāriju. Tā abas agā­mas zināmu laiku dzīvoja Marcinkeviču ģimenē, taču drīz vien Edgara brālim zuda interese, un tika pieņemts lēmums vienu no tām pārdot. Mātīte nemitīgi dēja olas, tādēļ viņai tika atrasti jauni saimnieki. Laikā, kad blakus atradās mātīte, Geko vēlējās dominēt, un līdz ar to vairāk ēda, bija aktīvāks un lielāks, savukārt brīdī, kad palika viens, kļuva pasīvāks.

Edgars uzsver, ka kopumā agāma ir ļoti pateicīgs mājdzīvnieks — tā neprasa daudz laika, iet gulēt ap 18.00, ir mierīga, netrokšņo, nekož, negrauž mēbeles, nemet spalvu un nav alerģiska. «Geko varētu būt vegāns — viņš labprāt ēd augļus un dārzeņus un viņam ļoti garšo rukola. Finansiāli tas ir diezgan izdevīgi, jo šos produktus ikdienā lietojam paši. Vislielākās izmaksas sastāda elektrība. Ja tiek pirkti prusaki vai miltu tārpi, tas sanāk dārgi, bet tos var audzēt arī pats. Agrāk turējām prusakus, bet radās aizdomas, ka jaunākajam dēlam ir alerģija, tāpēc aiznesām tos pie sievas mātes. Sākumā ņēmu tos rokās ar bailēm, taču brīdī, kad tie nokrita zemē un taisījās parāpot zem sekcijas, ķēru rokās un drīz vien pieradu. Barot ķirzaku ar prusakiem ir vieglāk — ja tev nav laika, paņem to no kastes, iemet terārijā un skrien tālāk. Citreiz Geko neapēda prusakus un kāds no tiem mēdza izlīst ārā. Tad gan sieva nebija priecīga,» smejas Edgars.

Pielāgojoties apkārtnei

Šobrīd eksotiskajam mīlulim nesanāk veltīt tik daudz laika, cik gribētos, taču agrāk Edgars agāmu bieži ņēma ārā no terārija un ļāva staigāt pa dzīvokli. Dažkārt Geko pamanījās nozust bez pēdām vai ielīst kādā stūrī, un reizē, kad uz terārija bija atstāti drēbju pakaramie, ķirzaka pati no tā izrāpās, taču galu galā viss beidzās veiksmīgi. Atkarībā no apstākļiem un vides, kādā tā atrodas, agāma mēdz mainīt ādas toni, lai pielāgotos apkārtējai videi. Sākotnēji, kad terārijā atradās smiltis, Geko pieskaņojās smilšu krāsai, savukārt, kad tika iebērti akmeņi — kļuva tumšāks. Kad agāma sajūt briesmas, tā ieņem aizsardzības pozu un tās āda kļūst cieta, līdz ar to ir iespējams sadurties.

Edgars savu mīluli ir ņēmis līdzi arī uz jūru — Geko patīk peldēt, bet viņš jūtas labi tikai 28—30 grādu temperatūrā. Pa nakti temperatūra nedrīkst noslīdēt zem 25 grādiem. Ja temperatūra ir pārāk zema, agāmai var apstāties sirds. Šī iemesla dēļ terārijā atrodas apsildāmais paklājiņš un lampa ar apsildāmo keramisko elementu. Patlaban Edgars apsver iespēju nopirkt termostatu, lai varētu iestatīt laiku, kad gaisma pati ieslēdzas un izslēdzas. «Agrāk diezgan bieži liku Geko bļodā vai vannā, kur viņš peldēja. Reiz biju jūrā, palaidu Geko papeldēt, taču viņš man visu laiku ķērās klāt pie kājas. Atkāpos aizvien tālāk, līdz viņš pēkšņi lielā ātrumā sāka skriet prom. Tajā brīdī nesapratu, vai man gaidīt vai skriet pakaļ. Drīz vien sāku skriet un noķēru viņu tieši pirms meža. Viņš no kaut kā nobijās un, visticamāk, būtu ieskrējis mežā un noslēpies. Kad iznesu Geko ārā, viņš vienmēr vēro debesis. Tā kā viņa dabiskie ienaidnieki ir putni, iespējams, tieši tas bija izbīļa iemesls,» skaidro Edgars.

Ķirzaka ar aktiera talantu

Agāmu vidējais dzīves ilgums ir no septiņiem līdz deviņiem gadiem, un savvaļā tas ir ievērojami lielāks nekā nebrīvē. Tā kā agāmas ir tuksneša dzīvnieki, tās var neēst pat divas nedēļas. Geko ir piedalījies arī kristīgajā teātra izrādē «Daniela noslēpumi», kas pirms divām nedēļām tika izrādīta Latvijā, un viņa vārds bija ierakstīts aktieru sarakstā. «Geko ir tuksneša dzīvnieks, un tūrē visu nedēļu neēda, bet jutās normāli. Ir tādi miltu tārpi — ļoti trekni un neveselīgi, bet viņam garšo. Kad iedodu vienu no šiem tārpiem, viņš neko citu negrib un var neēst līdz pat divām nedēļām. Līdz ar to ēšana ir nosacīta,» norāda Edgars.

Ģimenē mīt arī divus gadus vecs kaķis vārdā Maikijs, kuram ar Geko ir visai savdabīgas attiecības — brīdī, kad Edgars vēlējās, lai abi sadraudzējas, Geko iekoda kaķim mugurā, un tas, skaļi bļaudams, metās prom. Šobrīd Maikijs no Geko turas pa gabalu.

BĀRDAINĀ AGĀMA

Ķermeņa garums (ieskaitot asti) — 40 līdz 60 cm.

Dzimumu atšķirības — tēviņiem aste pamatnē ir izteikti paplatināta. Kāzu laikā pieaugušu tēviņu kakls (bārda) ir tumši zilā vai melnā krāsā, mātītēm oranžā vai bēšā.

Turēšana — agāmu turēšanai nepieciešams horizontālā tipa terārijs. Terārijam jābūt divreiz garākam par tā platumu. Svarīgi, lai tas būtu apsildāms virzienā no augšas uz leju. Terārijs jānovieto virs zemes, lai dzīvnieki baudītu nosacītu drošības izjūtu. Slēptuves var veidot pēc brīvas izvēles: mājiņas, plauktiņi, akmeņu kaudzītes, u.c. Grīdas pārklājums — rupja grants. Terārijs obligāti jāaprīko ar dzirdināmo trauku. Reizi dienā terārijā jāizsmidzina silts ūdens.

Barošana — dabā barojas ar dažādiem bezmugurkaulniekiem un sīkiem mugurkaulniekiem. Barībā izmanto lapas un sulīgus augu dzinumus, ziedus un mīkstus augļus. Terārija apstākļos agāmas baro ar circeņiem, tarakāniem, miltu tārpiem, gigantiskā miltu tārpa kūniņām un citiem kukaiņiem. Tās labprāt ēd gliemjus, putnu olas. No augu valsts barības dod rīvētus augļus un dārzeņus, salātu lapas, pienenes, sagrieztus banānus, tomātus, gurķus, kā arī ogas un svaigas pupas. Augu valsts barība jāizvieto barotnēs: zemās, platās mēģenēs vai silītēs, kuras izvieto terārijā, un dienas laikā, kad barība izēsta, ņem ārā. Barībai jāpievieno dažādas minerālvielu piedevas, kalcijs. Dzirdināmajā traukā var pievienot minerālūdeni (negāzētu).

