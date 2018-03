Četras skolas kļūs ergonomiski un tehnoloģiski attīstītākas 27.02.2018

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Talsu novada pašvaldībā norit aktīvs darbs pie projekta par vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanu. Darbs sākās jau 2015. gadā, un šogad plānoti pirmie būvdarbi. Par nepilniem pieciem miljoniem eiro tiks uzlabota mācību vide četrās Talsu novada skolās.

Ministru kabinets (MK) noteicis konkrētus kritērijus, kādas skolas šajā projektā var piedalīties. Talsu novadā attiecīgajiem kritērijiem atbilst četras skolas: Talsu Valsts ģimnāzija, Talsu 2. vidusskola, Talsu pamatskola un Sabiles pamatskola. «Sabiles pamatskola atbilda, jo tajā laikā tā vēl bija vidusskola, un bija pieņemts Talsu novada domes lēmums par tās reorganizāciju. Un tās skolas, kuras plānots reorganizēt, atbilda MK noteiktajiem kritērijiem,» skaidro Talsu novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas vadītāja vietniece Aiva Dimante.

MK arī noteicis konkrētas kvotas katrai pašvaldībai. Pirmajā kārtā varēja pieteikties deviņas lielās Latvijas pilsētas, 2. kārtā 21 reģionālās attīstības centrs (tajā skaitā Talsu novads) un 3. kārtā atlikušie 89 novadi, kas cīnās atklātā konkursā. Talsiem par cīņu pēc naudas nav jāuztraucas, jo tā jau iezīmēta, proti, apmērs jau noteikts. «Kurzemē esam pirmie, kas uzsākuši šo projektu!» atklāj A. Dimante. Šī gada 18. janvārī parakstīts līgums par projekta īstenošanu.

No Eiropas Savienības fondiem projektam paredzēti 3,67 miljoni eiro, projekta kopējās izmaksas: 4,49 miljoni eiro. Starpību jeb 820 tūkstošus eiro sedz pašvaldība, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. Projektu plānots realizēt līdz 2022. gada beigām. «Skolām būs jādomā, kā organizēt mācību procesu, kad, piemēram, tiks remontētas klases. Tāpēc plānojam visu darīt pakāpeniski,» teic A. Dimante.

Tika apzinātas skolu vajadzības un vēlmes

atbilstoši MK noteikumiem. Iepriekš minētajās četrās skolās tiks nomainītas mēbeles uz ergonomiskām. «Talsu pamatskolā tiks atjaunots dabaszinību bloks, fizikas, ķīmijas kabinets ar modernu aprīkojumu. Talsu 2. vidusskolā tiks izveidota svešvalodu klase, kas būs pilnībā datorizēta valodu apguvei, arī robotikas klase. Remontdarbi visās klasēs tiks veikti Talsu Valsts ģimnāzijā un daļēji arī Talsu 2. vidusskolā. Talsu pamatskolai un Sabiles pamatskolai — ergonomiskas mēbeles un modernas, jaunas tehnoloģiskās ierīces,» stāsta A. Dimante.

Lai pie kādas no skolām varētu atjaunot stadionu, MK kritēriji noteica, ka tas jāizmanto vismaz divām mācību iestādēm. Un tas atbilst tikai stadionam pie Talsu Valsts ģimnāzijas, jo to izmanto arī Talsu sākumskolas audzēkņi. Jau 2015. gadā tika izstrādāts būvprojekts Talsu Valsts ģimnāzijas stadiona pārbūvei. Pašlaik ir izsludināts iepirkums būvdarbiem. Tiklīdz skolā noslēgsies mācību gads, sāksies būvdarbi. Stadions tiks pilnībā pārbūvēts, un rezultātā tas būs moderns, mūsdienu prasībām atbilstošs. Paredzēts futbola laukums, skrejceliņi, vieglatlētikas sektori, basketbola un volejbola laukums un viss pārējais, kas nepieciešams mācību procesā.

Talsu pamatskolas direktore

Dina Bičule teic, ka ir priecīga par iespēju skolēniem nodrošināt ergonomiskas mēbeles un modernas tehnoloģijas, tomēr viņai bažas rada skolas vide, telpas, ko nepieciešams sakārtot. Jo īpaši būtiski rekonstruēt sporta zāli un stadionu. «Šobrīd bērni nesēž solos, kas būtu atbilstoši viņu vecumam, bet ar jaunajām mēbelēm viņi jutīsies ērti, komfortabli. Bērni to ļoti gaida. Viņi un viņu vecāki ir informēti,» pauž D. Bičule.

Talsu Valsts ģimnāzijas direktors Gundars Sebris uzskata, ka pēc projekta laikā realizētajiem darbiem būs iespējams audzēkņiem sniegt pavisam citu izglītības kvalitātes līmeni. Līdz šim ierobežotā finansējuma dēļ izdevies veidot pietiekamu izglītības vidi, bet ne mūsdienīgu un modernu. «Šis projekts ļaus to realizēt, tāpēc priecājamies par tā virzību. Uzskatu, ka mēs jau sen to bijām pelnījuši. Mūsdienīga vide rosina izglītību uztvert kā vērtību. Tas skolēnam var radīt vēlmi mācīties un sevi pilnveidot ne tikai skolā, bet arī ārpus tās. Būvdarbu dēļ mācību process mainīsies, un tas saistīts arī ar kompetencēs balstītā mācību satura ieviešanu. Realizējot projektu, būs vieglāk ieviest kompetencēs balstīto pieeju. Galvenais mērķis: lai bērniem ir ne tikai zināšanas, bet arī prasmes un attieksme pret mācībām ir daudz pozitīvāka,» klāsta G. Sebris.

Jauns tehnoloģiju aprīkojums un ergonomiskas mēbeles plānotas arī Sabiles pamatskolā. Modernas tehnoloģijas būs gan katrā klasē, gan aktu zālē. «Esam priecīgi par šo projektu, bet ceru, ka pašvaldība paralēli domā, kā vizuāli sakārtot telpas, lai aprīkojumam būtu arī atbilstoša vide: gan klases, gan koplietošanas telpas. Mums ir daudz vajadzību, piemēram, vajag vēl vienu tualeti, kas būtu bērniem ar kustību traucējumiem. Lai realizētu projektu, nepieciešama vecās elektroinstalācijas maiņa, līdz ar to arī vairāku klašu remonts. Ugunsdrošības noteikumu ievērošanai vajadzīgas ugunsdrošas durvis starp stāviem. Joprojām aktuāls ir jautājums par skolas siltināšanu, apkures un kanalizācijas sistēmas atjaunošanu,» stāsta Sabiles pamatskolas direktore Rudīte Blāze.

Mācību vides pilnveidošana tikai rada kvalitatīvāku mācību procesu, tā uzskata Talsu 2. vidusskolas direktors Oļegs Solovjovs. «Mēs pie tā strādājam nepārtraukti, gan darbojoties kompetenču izglītības projektā, gan vairākus gadus piedaloties «Erasmus» projektos, gan izglītojot pedagogus dažādos kursos. Organizējot un realizējot šo projektu, jāatbild uz jautājumu: vai jaunās mēbeles un tehnoloģijas iekārtas izvietosim esošajās telpās vai arī pirms tam tās sakārtosim? Ļoti vēlos sakārtot mazo skolu, jo, skatoties uz 1.—3. klasi, jaunajā, kompetencēs balstītajā pieejā bērniem jādarbojas bez mācību zvaniem. Tāpēc gribam šo klašu audzēkņus atstāt tikai mazās skolas ēkā, savukārt pārējās klases — lielajā skolā. Ir būvvaldes un būveksperta atzinums par nepieciešamību sakārtot mazo skolas ēku. Gribētu, lai vide skolēniem ir sakārtota. Tas ir audzinoši jebkuram bērnam,» teic O. Solovjovs.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Izglītība

Komentāri