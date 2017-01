Cerībā sakārtot «zivju kvartāla» ielas 05.01.2017

Īsi pirms Ziemassvētkiem, 22. decembra pēcpusdienā, Talsu novada domes finanšu komitejas sēdes informatīvajā daļā noritēja spraigas sarunas par to, ka un kāpēc nepieciešams sakārtot Raudas, Asaru un Līdaku ielu Talsos.

«Par šo tautā saucamo «zivju kvartālu» esam runājuši jau pirms tam, arī medijos parādījusies informācija par iedzīvotāju neapmierinātību. Lai attīstītu šo, manuprāt, nozīmīgo dzīvojamo māju kvartālu, ir jāsper pirmie soļi, dodot cilvēkiem iespēju piekļūt pie sava īpašuma, jo pašlaik tas ir apgrūtinoši. Aicinu sākt vismaz ar vienas ielas sakārtošanu! Ja runājam par finansējuma avotu, mans piedāvājums ir desmit tūkstošus eiro segt no Talsu pilsētas pārvaldes budžeta un 40 tūkstošus eiro paredzēt no rezerves fonda. Būvprojekts ir izstrādāts. Ja būs pozitīvs lēmums, mēs jau aprīlī varētu sākt ar vienu ielu, tomēr paturot prātā, ka paliek vēl divas. Tādā veidā varbūt vēsturiski šim kvartālam iedosim pirmo attīstības soli. Uzskatu, ka cilvēkiem jādod iespēja,» sacīja Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks tehniskajos un nekustamā īpašuma jautājumos Oskars Kļava.

Lai izveidotu četrus līdz piecus metrus platu grants ielas segumu ar ūdens noteci augstāk minētajām ielām, kopā esot nepieciešami aptuveni 114 218 eiro, deputātus informēja O. Kļava. Raudas iela ir 387, Asaru iela 527, bet Līdaku iela 566 metrus gara. Attiecīgi pirmajai nepieciešams 31 697 eiro, otrajai — 40 297 eiro, trešajai — 42 224 eiro, lai izveidotu ceļus. Par elektrību būtu jāvienojas un jālemj pašiem zemju īpašniekiem. Ūdens un kanalizācija sistēma vēl ir apspriežami jautājumi.

Deputāts Dainis Karols (Zaļo un zemnieku savienība) vaicāja, kāpēc tieši šīs, jo pilsētā ir vairākas nesakārtotas ielas, kur nepieciešams ieguldīt līdzekļus. Uz to O. Kļava atbildēja, ka pilsētā ir 4,4 kilometru garumā neizbūvētu ielu, tomēr ar kaut ko beidzot esot jāsāk.

«Jautājums ir ļoti vecs. Šos zemes gabalus piešķīra īpašniekiem, kuri savā laikā atteicās no svarīgiem zemes gabaliem Talsu pilsētas teritorijā, uz kuriem atradās valsts un pašvaldības iestādes. Līdz ar to iestādes varēja gan attīstīties, gan piedalīties projektos un risināt citus jautājumus, neradot problēmas. Īpašniekiem pēc ilgiem gadiem piešķīra šos zemes gabalus. Tālāk bija paredzēts izveidot ceļus, ūdens un kanalizācijas pievadu kopā ar iecerēto slimnīcas būvi. Tas netika realizēts. Tagad šie cilvēki, kuri savā laikā palīdzēja un uzticējās pašvaldībai un valstij, atrodas ļoti nepatīkamā situācijā. Ilgus gadus neko neesam darījuši viņu labā, un tas ir galvenais iemesls, kāpēc runājam tieši par šīm ielām. Mums taču vajag cilvēkus, kas te dzīvo!» sacīja Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus («Talsu novada attīstībai»).

Tā kā no D. Karola puses tika uzdoti vairāki jautājumi par konkrēti izstrādātu nākotnes plānu, redzējumu un izmaksām, Talsu novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Vilsons sacīja, ka uz nākamo Talsu novada domes tautsaimniecības komitejas sēdi sagatavos informāciju par to, kurš un ko iedzīvotājiem savulaik solījis, lai nerastos pārpratumi un viss būtu skaidrs, tādējādi jautājumu varētu virzīt tālāk. Kā bilda A. Lācarus, pats galvenais gan esot pieņemt lēmumu par to, kas būs finansējuma avots, lai varētu uzsākt darbus.

