17.10.2016

Otrdienas vakarā Pastendes kultūras nama mazajā zālē notika Ģibuļu pagasta iedzīvotāju sapulce. Gandrīz visas sēdvietas bija pastendnieku un spārenieku piepildītas. «Lai mums izdodas sadarboties!» tikšanās sākumā vēlēja Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītāja Kitija Vecmane, un tas droši vien nebija vēlējums tikai divām sapulcē kopā pavadītajām stundām.

Iepazīstinājusi ar sapulces viesiem, Talsu novada pašvaldības darbiniekiem, K. Vecmane sniedza ļoti detalizētu pārskatu par darbiem, kas pagājušajā gadā un šogad paveikti Ģibuļu pagastā, izskaidrojot arī, par kādiem līdzekļiem viss ticis darīts. Pārvaldniece minēja arī virkni pagasta iedzīvotāju un iestāžu vajadzību, kas ir nepārprotami skaidras, bet šobrīd nav īstenojamas nepietiekamu finanšu līdzekļu dēļ. «Ir svarīgi saprast, kas mums ir vajadzīgs, un šis saraksts ir sastādīts,» sacīja K. Vecmane.

Sarakstā ir tādas degošas lietas kā nepieciešamība sakārtot tiltu pār Stendes upi Pastendē (šim mērķim vajadzīgi aptuveni 150 tūkstoši eiro), gājēju celiņa ierīkošana no autobusu pieturām līdz Liepu ielai (ap 50 tūkstoši eiro), zibens aizsardzības sistēmas ierīkošana Pastendes pirmsskolas izglītības iestādē «Ķipars» (8470 eiro), Pastendes ēdamzāles remonta pirmā kārta (20 002 eiro), Pastendes sporta centra jumta atjaunošana (53 140 eiro), Pastendes kultūras nama iekšējās ugunsdzēsības sistēmas sakārtošana (ap 7000 eiro) un Spāres attīrīšanas iekārtu pilnveidošana (29 178 eiro). Ir vēl virkne citu vajadzību. Nelielu daļu no tām varēs piepildīt, ja atbalstu gūs iesniegtie projektu pieteikumi, kas paredz Spāres muižas novadpētniecības ekspozīcijas telpu rekonstrukciju, skatītāju krēslu iegādi Pastendes kultūras namam un Spāres tautas namam, telpu remontu Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centra darbības paplašināšanai. «Šeit nav runa par to, ko vēlamies, bet par to, kādiem mērķiem piedāvā naudu, un tad mums jāskatās, ko varam piemērot no tā, kas mums ir tik ļoti nepieciešams,» projektu mērķu izvēli skaidroja K. Vecmane. Tiek gatavots arī projekts iesniegšanai «Cemex Iespēju fondā», lai varētu vismaz uzsākt radošās terases izveidi iepretim jauniešu atbalsta centram. Citā projektā piesaistītie 440 836 eiro ļaus atjaunot dažus no pagasta ceļiem, kas tiek izmantoti uzņēmējdarbībā.

Arī Ģibuļu pagasta ļaudis gatavojas Latvijas simtgades svinībām, apkopojot idejas par kopīgiem spēkiem paveicamiem darbiem. Šobrīd ieceres saistītas ar Spāres muižas parka vismaz daļēju labiekārtošanu un brīvdabas kultūras pasākumu norises vietas iekārtošanu pie ezera Pastendē. Šī vieta pastendniekiem raisa jaukas atmiņas par kopīgi svinētiem Jāņiem, diemžēl bīstams ir kļuvis agrākais brūzis, kas atrodas turpat līdzās. K. Vecmane ir vērsusies kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā ar lūgumu atļaut šo ēku nojaukt, jo tās bīstamība jau pārsniegusi vēsturisko vērtību, bet, ja atļauja tiks dota, ieguldījumus prasīs arī grausta nojaukšana. Līdz tam veidot izklaides vietu blakus bīstamai ēkai nebūtu prāta darbs, atgādināja pārvaldniece.

Pirms sapulces rakstiski

bija saņemts lūgums izskatīt ierosinājumu par gājēju ietves nodrošināšanu ceļa posmā no Pastendes līdz Talsu Lauktehnikai. «Tumšajās vakara stundās ir apgrūtinoši gan autovadītājiem, nepārtraukti vērojot pa ceļu ejošos gājējus, gan pašiem gājējiem, izvairoties no automašīnām, kuras šajā ceļa posmā brauc ar ātrumu vismaz 100 kilometri stundā, kā arī veic bīstamus apdzīšanas manevrus,» teikts iedzīvotājas vēstulē. «Ja mēs varētu likt prioritārā secībā, tad šis ceļš droši vien būtu nākamais aiz tilta un gājēju celiņa,» rakstītājai piekrita K. Vecmane. Tomēr aptuvenās izmaksas 1750 metrus garajam ceļa posmam esot no 105 līdz 175 tūkstošiem eiro atkarībā no ietves platuma, tāpēc, kamēr nav piedāvātas iespējas iegūt papildu finansējumu no malas, no pagasta budžeta ieceri nav iespējams īstenot.

Šis valsts autoceļu tīkla posms nesen atjaunots, pie tam ir pamats domāt, ka šādā izvēlē zināma loma bijusi arī 750 Ģibuļu pagasta iedzīvotāju parakstītajai vēstulei. Labāks ceļa segums gan radot arī situāciju, ka autovadītāji pa šo ceļu brauc ar lielāku ātrumu. «Nevienam vairs Pastendē nobremzēt negribas, bet tāpat tempā cauri izskriet, kas rada citu nedrošību, bet nu… tas ir noticis. Varbūt nākamajai vēstulei jābūt par šo gājēju ceļu?» ieminējās pārvaldes vadītāja.

Klātienē bija arī daudz citu jautājumu un ierosinājumu. Viens no tiem nāca no kādas daudzdzīvokļu mājas iemītniekiem, kuri vēlas, lai iepretim viņu mājai pārvalde piešķirtu zemes platību pāris mazdārziņu lielumā automašīnu stāvlaukuma izbūvei. Pašlaik situācija esot bīstama — ja kāds mazliet neapzinīgāk pie mājas novieto savu automašīnu, tad garām nevar pabraukt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta transports, nerunājot nemaz par ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transportu. Pastendnieki tika iedrošināti nākamā gada pavasarī piedalīties pašvaldības rīkotajā daudzdzīvokļu namu pagalmu sakārtošanas programmā, lai nav tā kā šogad, kad zemās aktivitātes dēļ gandrīz viss pagastu daudzdzīvokļu namiem paredzētais finansējums galu galā ticis pārvirzīts pilsētu namiem.

Talsu novada izglītības

pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps atzina, ka par izglītības jomu Ģibuļu pagastā var teikt vien atzinīgus vārdus. Skolēnu skaits Pastendes pamatskolā un audzēkņu skaits Pastendes bērnudārzā ar katru gadu aug, un abas iestādes esot kā atbalsts Talsu pilsētai, lai izglītības sistēma pietiekami labi varētu strādāt. «Aktuālas problēmas nesaskatu, vairāk ir pozitīvu lietu, ko gan par Pastendes skolu, gan pirmsskolu varu teikt,» uzslavēja U. Katlaps.

Kāda pirmklasnieka tētis rosināja rast iespēju nodrošināt skolēniem pagarinātās dienas grupu līdz 17.00 vai 17.30. «Kā zinām, vecāki strādā līdz pieciem un tikai pēc tam var bērnu izņemt no skolas. Cik saprotu, tad pirmklasnieks vismaz pusgadu ir gan jāaizved uz skolu, gan jāizņem no skolas,» viņš uzsvēra. «Ja šāda nepieciešamība ir daudzu bērnu vecākiem, jums jādodas uz skolu. Skolas vadība ar šo vajadzību dosies tālāk. Viena lieta ir, ka vecāki strādā līdz pieciem, cita — cik daudziem tiešām ir šī nepieciešamība, lai pagarinātā grupa skolā tiktu nodrošināta līdz darba laika beigām. Tas jāizvērtē uz vietas. Šie jautājumi uzpeld, bet reāli dzīvē to bērnu, kas paliek tik ilgi, skaits parasti nav tik liels,» U. Katlaps zināja teikt.

Pastendes pamatskolas direktore Lelde Hodjačika sprieda, ka ir vērts veikt aptauju sākumskolā, jo problēma var būt aktuāla arī 2. un 3. klašu skolēniem, īpaši, ja skolēns ir vecākais vai vienīgais bērns ģimenē un dzīvo nevis daudzdzīvokļu mājā, bet privātmājā, ko, ja vecāku nav mājās, ziemas periodā pats nevar arī apkurināt. «Iespējams, ka bērnu skaits, kam nepieciešama pagarinātā grupa vismaz līdz pieciem, būtu pietiekami liels. Šobrīd mēs to varam nodrošināt līdz četriem,» pastāstīja direktore.

Kad pērn kļuvis iespējams piedāvāt skolā paēst arī launagu, to vēlējušies ap 20 skolēnu. «Šobrīd viņu ir jau ap 50 vai 60, tāpēc virtuves darbinieces atzīst, ka kļuvis grūti paspēt pēc pusdienām nomazgāt traukus un otrreiz saklāt galdu. Ja tā ir piena zupa, tas nebūs tik sarežģīti, bet, ja tās būs pankūkas vai salāti, tad ir atšķirība — 20 vai 60 bērniem. Ļoti labi, ka pašvaldība apmaksā launagu bērniem no daudzbērnu ģimenēm, bet skolēnu skaits pieaug. Būs vajadzīgi gan papildu trauki, gan vismaz pusslodze darba rokām,» atklāja L. Hodjačika.

Kādas daudzdzīvokļu mājas

iemītnieks sūdzējās par kaimiņiem, kuru dzīvoklī mītot 14 kaķi. To ērtību labad mājas ārdurvīs pastāvīgi atrodoties ķieģelis, lai dzīvnieki brīvi varētu pārvietoties. Kaimiņi tai pašā laikā salstot un, ja aizrādot, ka dzīvnieki kādu vietu ir pieķēzījuši, tad dūres ejot pa gaisu. Šo jautājumu ieteica risināt ar pašvaldības policijas starpniecību. Esot arī skaidrs, ka tik liels mājdzīvnieku skaits ir pašvaldības saistošo noteikumu pārkāpums.

Kad izskanēja jautājumi par veco un vientuļo ļaužu aprūpi Ģibuļu pagastā, radās iemesls klātesošos iepazīstināt ar pagasta jauno sociālo darbinieci Guntu Vilni, kura mudināja ar jebkuriem problēmjautājumiem vērsties pie sociālā darba veicējām.

Sportiskais pastendnieks Juris Popmanis izteica prieku, ka pamazām tiek labiekārtots sporta laukums Pastendē, tomēr atzina, ka no sportistiem dzirdējis piezīmes par to, ka citur sportošanas vietās var noskaloties vai nopeldēties. Pastendē līdzās sporta laukumam atrodas aizaugusi ūdenstilpne, tāpēc loģisks šķita jautājums, vai nav iespējas kaut ko darīt, lai to sakārtotu un padarītu iedzīvotājiem lietojamu. Izrādījās, ka šī ierosinājuma izpildē ar labu sportisko formu vien būs par maz. «Tas ir sarežģīts jautājums,» neslēpa K. Vecmane. Šīs ūdenstilpnes īpašnieks esot, maigi izsakoties, neatsaucīgs. «Būtu jāmeklē smagāki vārdi, lai izteiktu viņu attieksmi pret savu dzimto pagastu un dzimtās skolas priekšpusi. Sarunas ar viņu bijušas ar draudiem — ja mēs kaut kam ķersimies klāt, tad būs tiesas darbi! Viņš esot privātīpašnieks šai zemei, kas atrodas zem ūdenstilpnes, līdz pašam zemeslodes vidum! Šis teikums, manuprāt, diezgan daudz izsaka par viņa attieksmi,» vērtēja pārvaldniece.

Draudi no šī cilvēka jau esot izskanējuši arī saistībā ar ieceri atjaunot tiltu pār Stendes upi. «Nezinu, vai ir kāds tik drosmīgs cilvēks, kurš var stāties pretī visiem šiem draudiem ar miermīlīgu lūgumu sakārtot vidi. Ir bijusi doma vērsties pie mūsu juristiem, kuri zina likumus, bet šī ir specifiska lieta, un neesmu droša, vai viņiem ir laiks iesaistīties šādos procesos, jo ir ikdienas darbi, kas ir veicami,» sprieda K. Vecmane.

Pastendes sporta centra vadītājs Valdis Kalderauskis vērsās pie pašvaldības ar lūgumu, lai šādā gadījumā privātīpašums tiktu atsavināts. Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks tehniskajos un nekustamā īpašuma jautājumos Oskars Kļava gan skaidroja, ka šādā gadījumā ir būtiski norādīt, kādai funkcijai īpašums tiek atsavināts, un ar vēlmi sakārtot vidi nebūšot pietiekami. Viņš arī rosināja uz pārdomām, kāpēc tik stratēģiski svarīgs īpašums vispār savulaik ticis nodots privātīpašumā.

Vairāki jautājumi skāra

SIA «Talsu namsaimnieks» un SIA «Talsu ūdens» darbu. K. Vecmane atklāja, ka līdz šim centralizētās ūdens apgādes un kanalizācijas apsaimniekošanas funkcijas veikusi pagasta pārvalde, bet jau sākts process, lai šo saimniecību nodotu SIA «Talsu ūdens» pārziņā. Pastendnieki gribēja zināt, vai šādai rīcībai ir ekonomisks pamatojums, un izteica bažas, vai iedzīvotāji būs ieguvēji, bet Ģibuļu pārvaldes vadītāja skaidroja, ka SIA «Talsu ūdens» ir vērā ņemamas priekšrocības. «Pirmais un svarīgākais manā skatījumā ir tas, ka SIA «Talsu ūdens» ir speciālisti, kuri var nodrošināt to, ko mēs ar komunālā speciālista un pāris strādnieku spēkiem nevaram. Mums palīgspēki jāaicina šā vai tā! Turpmāk būs šī uzraudzība no «Talsu ūdens» puses, un, manā skatījumā, tā būs kvalitatīvāka,» sacīja K. Vecmane.

Kādu kungu interesēja, kas notiek ar SIA «Talsu namsaimnieks». «Kāpēc viņi visi aizmuka?!» viņš bija neizpratnē, domājot par uzņēmuma valdē notikušajām izmaiņām. Talsu novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Vilsons norādīja, ka pārstāv izpildvaru, tāpēc nevar atbildēt SIA «Talsu namsaimnieks» vārdā. Vien mierināja, ka kurināmais ir iepirkts, apkure būs, bet pārējo rādīšot iekšējais audits.

Šis kungs interesējās arī par pašvaldībai nelabvēlīgo informāciju, kas tiek izplatīta novadā. «Paraksti arī tai bija apakšā?» pretī jautāja A. Vilsons. «Ir grūti atbildēt uz katru anonīmu vēstuli. Ja cilvēki nāk uz pašvaldību pie manis vai jebkura deputāta, visiem atbildam. Ja sūta anonīmi, mēs nespēsim atbildēt, jo uz sāpi, kas slēpjas aiz neviena uzvārda vai personas koda, ir ļoti grūti atbildēt,» salīdzināja izpilddirektors. «Bet kāda vaina jau ir? Tad viņš ir galīgi dulls cilvēks, ja raksta tāpat vien,» sirmais pastendnieks sprieda. «Iespējams! Ja jūs viņu satiekat, tad pajautājiet,» rosināja A. Vilsons, savukārt sapulces dalībnieks ieteica ievietot rakstītāju cietumā, ja apvainojumi ir nepatiesi. «Mēs dzīvojam tiesiskā valstī, lieta ir iesniegta prokuratūrā, ir cilvēki, kas ar to nodarbojas un droši vien izdarīs līdz galam,» sacīja izpilddirektors.

