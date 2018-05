Cenšoties uzlabot vecpilsētu vaibstus 22.05.2018

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Talsu novada domes priekšsēdētāja padomniece Jana Jākobsone atzīst, ka darbs pie vēsturisko namu uzturēšanas un īpašnieku motivēšanas bijis jāveic savlaicīgāk. Pārsvarā ēkas vecpilsētu teritorijās Talsu novadā nav labi uzturētas. Ar pašvaldības konkursu ir cerības situāciju mainīt, jo namu īpašniekiem iespējams iegūt līdzfinansējumu, lai ēkas atjaunotu.

Iepriekšējā Talsu novada domes sasaukuma laikā tika uzsākts darbs pie konkursa nolikuma izstrādes, ar kā palīdzību bija plānots uzlabot situāciju novada vecpilsētās. Pie darba ķeroties jaunajam sasaukumam, nolikuma izstrāde tika pabeigta, lai aizvadītā gada beigās varētu izsludināt atklātu projektu konkursu līdzfinansējuma saņemšanai valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās esošo vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai.

Pirmais konkurss ir noslēdzies, kā rezultātā no septiņiem pretendentiem atbalstīti pieci par kopējo summu 14 048 eiro. Viens pretendents finansējumu nav ieguvis, jo neatbilst kritērijiem. Proti, īpašnieks vietā, kur vēsturiski autentiski bijusi saimniecības ēka, vēlas uzbūvēt cita tipa ēku. Savukārt otram pretendentam vēl nepieciešams uzlabot un papildināt dokumentāciju, lai nākamreiz, kad tiks izsludināts konkurss, varētu saņemt pašvaldības līdzfinansējumu, jo viss atbilst prasībām.

Atbalsts piešķirts četriem namiem Talsos un vienam Valdemārpilī. Talsu novada pašvaldība informē, ka ēkai Talsos, Laidzes ielā 11, atbalstītā projekta ietvaros tiks izstrādāta tehniskās izpētes dokumentācija, lai nākotnē to varētu restaurēt vēsturiskajā izskatā. Īpašumam Talsos, Lielajā ielā 29, tiks izstrādāta tehniskā dokumentācija ēkas atjaunošanai. Talsos, Lielajā ielā 33, tiks veikta daļēja ēkas jumta seguma nomaiņa. Namam Talsos, Lielajā ielā 14, atjaunos fasādi, bet ēkai Valdemārpilī, Lielajā ielā 26, nomainīs jumta segumu. Līdzfinansētie projekti jāīsteno šī gada laikā. Pašvaldība apliecina, ka arī turpmāk plāno piešķirt atbalstu vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai.

Kāpēc gan neizmantot izdevību?

Lielās ielas 33 Talsos nama īpašniece Anita Kļimovska ir viena no pirmajām, kura izmantojusi pašvaldības sniegto atbalstu. Mājai paredzēts atjaunot jumta segumu. Pēc tam saimniece domā pieteikties arī nākamajā konkursā, lai varētu atjaunot nama fasādi. «Agrāk aktīvākā kustība un cilvēku plūsma bija pa Lielo ielu, tāpēc uz to pusi ēkas fasāde ir atjaunota. Bet tagad, kopš izveidota Talsu ezera promenāde, centrālā kustība norit Talsu ezera pusē. Tā kā ēkai ir liela platība, pašiem ar saviem spēkiem tikt galā būtu grūti, mēs to neizdarītu. Ja pašvaldība sniedz atbalstu, kāpēc to neizmantot? Šī ēka vecpilsētā nav tikai mūsu personīga patikšana vai nepatikšana vai tikai kāds personīgs ieguvums. Sakopta vide ir visai pilsētai, iedzīvotājiem un tūristiem. Tas ir kopējs ieguvums,» skaidro A. Kļimovska. Viņa teic, ka šāds atbalsts vecpilsētu ēku atjaunošanai mūsu novadā trūcis jau krietnu laiku. Protams, lai iegūtu finansējumu, jāizpilda priekšnosacījumi ar dokumentācijas sakārtošanu, tomēr pirmie namu īpašnieki apstiprina, ka tas nav kaut kas nesasniedzams. «Domāju, ka cilvēki ar laiku noticēs, ka to patiešām var izdarīt,» spriež A. Kļimovska.

Kā iepriekš minēts, finansējumu var iegūt novada vecpilsētu ēku atjaunošanai, tātad, Talsos, Valdemārpilī un Sabilē. Diemžēl no pēdējās vietas neviens pieteikums netika saņemts. Talsu novada pašvaldības attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja Jolanta Skujeniece spriež, ka tā varbūt tādēļ, ka cilvēki informāciju par šo konkursu palaiduši garām. Lai gan par to bija publikācijas gan pašvaldības informatīvajā izdevumā «Talsu Novada Ziņas», gan «Talsu Vēstīs», gan Talsu televīzijā. Pilsētās bija arī tikšanās ar iedzīvotājiem. «Domāju, ka interese varētu palielināties brīdī, kad cilvēki redzēs, kā citi izmantojuši šo iespēju un ieguvuši rezultātu. Aicinu nebaidīties, domājot, ka jāpaveic neiespējami dokumentācijas sagatavošanas darbi ar milzu birokrātiju. Mēs palīdzam, skaidrojam un sniedzam konsultācijas, cik vien iespējams,» iedrošina J. Skujeniece.

Galvenais ir saglabāt, lai nenojauktu

J. Jākobsone skaidro, ka novada attīstības dokumentos kā viena no prioritātēm norādīta kvalitatīvas dzīves vides veidošana, tai skaitā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana. Līdz ar to tā ir kopīgi saglabājama, publiska vērtība, kam iespējams piešķirt pašvaldības finansējumu. «Tā kā pašlaik tiek līdzfinansēta vecpilsētu teritorijās esošo ēku atjaunošana, uzskatu, ka nākotnē vajadzētu atbalstīt jebkuru kultūras pieminekli novada teritorijā,» domā J. Jākobsone. Viņa skaidro, ka galvenā līdzfinansējuma piešķiršanas nozīme ir pozitīvo un labo piemēru radīšana, proti, kā atjaunot kultūrvēsturisko mantojumu, šajā gadījumā — ēkas. «Šādā veidā parādīsim, ka tas ir izdarāms, turklāt ar ļoti pozitīvu rezultātu. Vairākos Latvijas novados šāda veida pašvaldību atbalsta programma darbojas jau ilgstoši. Tagad to cenšamies ieviest arī Talsu novadā. Lai saglabātu vēsturiskos namus, tajos ir regulāri jāiegulda līdzekļi. Ja notiks regulāra uzturēšana, lieli un apjomīgi restaurācijas un atjaunošanas darbi nebūs vajadzīgi. Un tad arī nenonāksim līdz situācijai, kad kāda ēka ir jānojauc vai daļēji jāpārbūvē,» stāsta J. Jākobsone.

Speciāliste atzīst, ka darbs pie vēsturisko namu uzturēšanas un īpašnieku motivēšanas bijis jāveic savlaicīgāk. Pārsvarā ēkas vecpilsētu teritorijās nav labi uzturētas, vērtē priekšsēdētāja padomniece. Daudzas ēkas ir gan sliktā tehniskā, gan sliktā arhitektoniskā kvalitātē. «Pašreizējā situācijā ir diezgan daudz jāstrādā. Pretējā gadījumā pilsētā sāk veidoties lieli «robi» un vietām vērojams pat bīstams namu stāvoklis. Darot pakāpeniski, situāciju var mainīt. Jāsaprot, ka tagad pats būtiskākais ir nostiprināt to, kas nostiprināms, un saglabāt to, kas saglabājams. Lai nami nesabrūk un nepazūd! Un tālāk jau nonāksim līdz namu skaistuma sakārtošanai. Viss ir jādara pārdomātā, pareizā secībā. Un, protams, cits un risināms stāsts ir par namu un kopumā vecpilsētas dzīvināšanu un funkcijām,» uzsver J. Jākobsone.

Ļoti svarīgi iedzīvotājiem arī apzināties — ja viņi dzīvo kopīpašumā, ēka pieder visiem kopā. Tajā skaitā jumts, pamati utt. Nepietiek, ka parūpējas tikai par sava dzīvokļa iekštelpām un logiem, jo pretējā gadījumā agri vai vēlu pienāks brīdis, kad situācija ēkā būs kritiska.

Vaicājot priekšsēdētāja padomniecei par namu īpašnieku aktivitāti un izrādīto interesi pirmajā konkursā, viņa teic, ka tā ir vērtējama labi. Tā esot ar ikkatru jaunu lietu, tāpēc nepieciešams laiks, lai cilvēki saprastu prasības, procesu un rezultātu un uzdrošinātos iesaistīties. «Kad ir pirmie piemēri, arī citi saprot, ka tas ir paveicams,» teic J. Jākobsone.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi sabiedrība

Komentāri