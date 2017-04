Celt uzņēmuma, pilsētas un valsts vērtību, kļūstot par labāku vadītāju 20.04.2017

1. aprīlī Talsu kinoteātrī «Ausek­lis» jau otro gadu notika pasaules līmeņa vadības konferences «Global Leadership Summit» saīsinātā versija, dažu stundu laikā piedāvājot video lekcijās smelties iedvesmu, lai kļūtu par labākiem vadītājiem. Zinot, ka vadītājs — savā dzīvē, ģimenē vai darba vietā — patiesībā ir katrs cilvēks, šoreiz lekcijas bija vērstas uz personības izaugsmi.

Nav piemērotas vides visiem

Pirmā bija Sūzanas Keinas — bestsellera autores un populāras lektores par intravertas personības spēku — lekcija «Klusie ūdeņi — izaicinājums ekstravertajam ideālam». Viņa daudziem devusi iemeslu mainīt domas par intravertiem cilvēkiem, kas sastāda trešdaļu vai pat pusi no pasaules iedzīvotāju skaita. S. Keina uzsver, ka nav iemesla censties intravertos padarīt ekstravertus, tāpat kā intravertajiem nav vajadzības izlikties par tiem, kas viņi nav.

Lektore minēja vairākus piemērus, kā, neveicot niansētus personības testus, atšķirt intravertus no ekstravertiem. Viens no tiem — ja ekstraverts cilvēks pēc divām ballītē pavadītām stundām jūtas uzlādēts un vēlas turpinājumu, tad intraverts šajā brīdī jau ilgojas pēc mājām un pidžamas. Eksperimenti liecina, ka ekstraverta personība pat matemātikas uzdevumus spēj labāk izrēķināt, ja ir skaļš fona troksnis, kamēr intraverts labākus panākumus gūst klusumā. Atšķirība starp abiem esot neirobioloģiska, pie tam — šīs nianses varot pamanīt jau bērniem nieka četru dienu vecumā! «Nav tādas lietas kā piemērota vide visiem!» zinot iepriekšminēto, uzsver S. Keina. Tā vietā uzņēmumu vadītājiem vērts rēķināties ar to, ka darbinieku vajadzības ir atšķirīgas. Ja komanda strādā vienā telpā, vai ir iespējams ko mainīt tā, lai visi gūtu vajadzīgos stimulus? Jā! Piemēram, ekstraverti var klausīties mūziku «austiņās», netraucējot intravertajiem.

Radošākie cilvēki patiesībā esot ekstravertu un intravertu kombinācija — viņi spēj un vēlas būt vienatnē, lai smeltos no sava radošuma, bet ir arī gatavi rezultātu nest ārā un parādīt citiem. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc S. Keina aicina izbeigt trako grupu darbu — produktīvāks ir pastāvīgs darbs, pēc kā darbinieki atgriežas grupā, lai dalītos vienatnē apdomātajās, oriģinālajās idejās, citādi grupu darbā visi piesliesies tām, kuras tiks skaļāk un pārliecinošāk pasniegtas.

Pieņemts uzskatīt, ka dabisks līderis ir ekstraverts cilvēks, tomēr pētījumi liecina — neskaitāmu izcilu uzņēmumu vadībā ir intraverti — aizrautīgi, bet vienlaikus arī kautrīgi un pieticīgi. To izskaidro fakts, ka daudzi no intravertajiem dzīvē aizraujas tikai ar dažām lietām, to darot sevišķi dedzīgi, tāpēc gluži neviļus tiek izvirzīti par vadītājiem un atrod veidus, kā līdzsvarot savus trūkumus. Ir taču skaidrs, ka nevienam viss neizdodas vienlīdz labi, bet organizācijā allaž ir citi, kam piemīt prasmes, kādu otram nav.

«Kaut jums būtu drosme runāt klusiņām!» lekcijas noslēgumā vēlēja S. Keina, liekot vēlēties pašiem piebilst — kaut ekstravertajiem būtu pacietība ieklausīties intravertajos.

Izšķirošo sarunu lielā loma

Otrajā lekcijā biznesa kvalitātes socioloģijas pētnieks Džozefs Grenijs runāja par izšķirošo sarunu mākslu, kas var radikāli uzlabot attiecības jebkurā organizācijā. «Ir brīži, kas atstāj nesamērīgi lielu ietekmi uz turpmāko organizācijas darbu,» lektors norādīja. Tos raksturojot trīs dimensijas: runa ir par jautājumiem, kas ir ļoti svarīgi, paredzams, ka viedokļi būs dažādi, un iesaistītajiem ir spēcīgas emocijas. «Nav nekā slikta tajā, ka mums ir problemātiskas attiecības, bet jautājums ir — ko ar to darām! Aiz šīm problēmām vienmēr slēpjas nenotikušas vai slikti notikušas sarunas,» uzsvēra Dž. Grenijs.

Viņš pamanījis, ka visizšķirīgākajos brīžos cilvēki uzvedas vissliktāk, kas, protams, nepalīdz risināt situāciju. Esot tikai divas iespējas: godīgi un ar cieņu izrunāties vai arī parādīt nostāju ar savu attieksmi, kas visu padarīs tikai sliktāku.

Pētījumi liecina, ka jau ļoti agrā vecumā sākam ticēt mītam, kas kaitē visu dzīvi, proti — ka ir jāizvēlas starp patiesības teikšanu un draudzības saglabāšanu. Tomēr lektors uzsver — organizācijas kvalitāti var vērtēt pēc tā, cik tajā ir tabu tēmu, ko nav vērts cilāt.

Izšķirošu sarunu gadījumā esot divi varianti: priekšā ir bedre vai ceļš, kas ievērojami palielinās savstarpējo uzticēšanos. Vadītājam jāsaprot, kuras ir tās divas vai trīs izšķirošās sarunas, kas organizācijā ietekmēs visu pārējo. Kad izšķirošas sarunas notiek, būtiska ir jau pirmā pusminūte, kurā pastāv risks visu muļķīgi izgāzt. Dž. Grenijs apgalvo, ka pastāvot 97 procentu iespējamība tikt sadzirdētam, ja palīdzēsi otram saprast, ka tev rūp viņa vajadzības, un ja radīsi drošus apstākļus abpusējai cieņai. Cilvēki nekad neaizstāvoties pateikto vārdu dēļ, bet gan — otra cilvēka šķietamo nolūku dēļ!

Un tomēr! «Daudzos uzņēmumos mīts, ka nevaram pateikt patiesību un saglabāt draudzību, ir disfunkcijas sakne,» atgādināja lektors.

Viens plāns visiem

Trešajā lekcijā ārkārtīgi pieredzējušais vadītājs (bijis «Boeing» viceprezidents un «Ford Motor Company» prezidents un izpilddirektors no 2006. līdz 2014. gadam) Alans Mulalī runāja par mākslu strādāt kopā. Viņš gan pats ironizēja, ka ilggadējā pieredze apkopojama uz trim virtuālām lapelēm, tomēr ļāva arī noprast, ka šie it kā vienkāršie principi ne tik vien nedarbojas vairumā organizāciju, bet arī nešķiet viegli īstenojami. Pirmajā vietā — cilvēki, visi ir jāiekļauj kopīgajā darbā, jāzina fakti un dati, jāvienojas par pārliecinošu redzējumu, jāizprot, kāda būs stratēģija, lai virzītos uz to, jādefinē skaidri mērķi, jāietver tie vienā plānā, visiem, nevis tikai daļai no komandas, jāzina, kāds ir plāns («Neko lielu nevar paveikt vietā, kur valda noslēpumi,» uzsvēra lektors), jāsaglabā pozitīva attieksme, savstarpēja cieņa, ieklausīšanās un atbalsts, kā arī jāizbauda kopīgais ceļš un citam cita kompānija — to ilgā vadītāja pieredze ļāvusi saprast A. Mulalī.

Un vēl — būtiska esot līdera emocionālā elastība. «Ja līderis izskatās slims, drīz «saslims» arī pārējie,» norāda lektors. Vadītājam ir jāzina, ko darbinieki domā par savu darba vietu, jābūt lietas kursā par to, cik daudz darbinieku turp dodas vien pelnīt naudu un cik — «būvēt katedrāli», spējot saredzēt kopīgo mērķi un kļūstot par tā daļu.

«Pasaulē vairāk nekā jebkad vajadzīgi labi vadītāji,» uzskata A. Mulalī.

Lai ieguvēji būtu visi

Par to, kā palielināt savu vadības kapacitāti, ārkārtīgi dedzīgi runāja Amerikas Savienoto Valstu lielākās draudzes «Life.Church» mācītājs Kregs Grešels. Kā gan citādāk runāt, ja gribas un ir vērts citus pārliecināt, ka ikvienā cilvēkā ir lielāks potenciāls, nekā viņš apzinās, līdzīgi kā smadzenes nesaprot, uz ko ir spējīgs cilvēka ķermenis?

Būdams sešu bērnu tēvs, K. Grešels nerunā teorētiski, kad apgalvo, ka, organizācijai augot, jāmainās domāšanai, tāpat kā tā mainās, ģimenē augot bērnu skaitam. Ja vadītājs nemaina savu domāšanu, viņš kļūst par organizācijas «vāku». «Ikreiz, kad manā organizācijā sākas stagnācija vai grūtības, es uzreiz pieņemu, ka esmu kļuvis par «vāku», ir jāmainās manai domāšanai un man ir jāpaplašina sava vadības kapacitāte, lai arī apkārtējie var pieaugt. Lai nokļūtu nākamajā līmenī, ir jāmaina domāšanas un darbības veids. Tas, kas palīdzēja jums nokļūt te, nepalīdzēs nokļūt tur!» atgādināja mācītājs.

K. Grešels nosauca piecus veidus, kā paplašināt vadības kapacitāti, uzsverot, ka jāizvēlas viens, jo nav iespējams īstenot visus vienlaikus.

Pirmais — savas pārliecības stiprināšana. «Kaut kur tieši tagad ir kāds, kas nepārtraukti runā «vāka valodā». Tavi vārdi tevi nodod. Tu saki, ka dienā nepietiek stundu. «Es nespēju visu izdarīt, visam nepietiek laika», «Es vienkārši vairs netieku galā»,» ieskatu «vāka valodā» sniedza K. Grešels. Tomēr vadītājiem ir svarīgi pret sevi vērstās negatīvās runas aizstāt ar iedrošinošām un izkāpt no savas nedrošības zonas, bailēm un vājībām, sperot soli uz priekšu.

Otrais — kontaktu loka paplašināšana. «Parādiet cilvēkus, kuros jūs ieklausāties, un es parādīšu, par ko kļūsiet!» izaicināja K. Grešels. No jauna dzīves virziena katru varot šķirt tik vien kā vienas jaunas attiecības, bet auglīgi mācīties varot arī no leģendāriem ģēnijiem, necenšoties viņus kopēt, bet apgūstot viņu domāšanas manieri. Savukārt brīžos, kad attaisnojamies, ka «tas jau neattiecas uz vietu, kur es dzīvoju» vai «manā gadījumā ir citādāk», mums patiesībā jāmācās visvairāk, jo skaidri redzams, ka mūsu perspektīva nav gana plaša.

Trešais — kompetences uzlabošana. Pats var nemaz nezināt, kurā jomā šie uzlabojumi vajadzīgi, bet visi apkārtējie gan to noteikti varētu pateikt tūlīt! Atliek vien pajautāt.

Ceturtais — rakstura nostiprināšana. «Ar talantu tiksi līdz augšai, bet tikai raksturs noturēs virsotnē! (..) Jums un man ir jāpārbauda, vai dzīvē nav kādas «noplūdes»,» rosināja mācītājs. Katrs cilvēks esot tik stiprs,­ cik godīgs — arī jautājumā par savām vājībām.

Piektais — savas apņemšanās padziļināšana. «Kad kaut ko gribam, ir liela atšķirība starp «es it kā to gribu» un «nekas mani neapturēs no tā»,» uzsver K. Grešels.

Noslēgumā lektors atgādināja, ka visi — pilnīgi visi — būs ieguvēji no tā, ja vadītāji kļūs labāki savā spējā citus vadīt.

Uz klātienes interviju šajā reizē bija uzaicināts talsenieks, SIA «European Sport Installations» izpilddirektors Edžus Zeļģis.

Uzņēmums darbojas sporta segumu ieklāšanas sfērā, uzstāda arī bērnu laukumus. Izrādās, «European Sport Installations» veikumu var redzēt vairāk nekā 50 pasaules valstīs! «Esam strādājuši gan Dienvidamerikā, gan Tuvajos Austrumos, gan Āfrikas kontinentā, gan pārsvarā visās Eiropas valstīs, bet šobrīd liekam uzsvaru un koncentrējamies uz Skandināvijas valstīm, Latviju un Igauniju,» atklāja E. Zeļģis.

Edžum ir 33 gadi. 2005. gadā viņš sāka strādāt SIA «Reaton», kur radās iespēja izveidot jaunu nozari saistībā ar sporta segumiem. «Kādā brīdī sapratu, ka tā ir interesanta pasaules līmeņa niša, kurā varētu strādāt. 2007. gadā sirsnīgās attiecībās pametu kompāniju «Reaton» un kopā ar tēvu un krusttēvu nodibinājām «European Sport Installations»,» atklāja E. Zeļģis.

Viņš uzskata — lai gūtu panākumus, vienlīdz svarīga ir komanda, ģimenes atbalsts un personiskās ambīcijas. Edžus gan smejas, ka viņa gadījumā tas drīzāk bijis jaunības trakums, un otrreiz diez vai būtu ar mieru kam tādam iet cauri. Lai darbs ritētu uz priekšu, svarīgs esot komandas kopējais redzējums. Viņa uzņēmumā tāds esot arī tāpēc, ka pamatā komandu veidojot labi paziņas, draugi un ģimene.

Priekšstatu par to, kāds ir labs vadītājs, E. Zeļģis vispirms esot guvis no sava pirmā priekšnieka SIA «Reaton», bet vēlāk viņš centies labas lietas aizgūt no Eiropas un Skandināvijas kompāniju vadītājiem. Būdams gados jauns, ar sadarbības partneru neuzticēšanos Edžus neesot saskāries. «Protams, sākumā uz tevi skatās ar šaubām, bet, kad tu parādi, ko spēj, veidojas uzņēmuma reputācija,» viņš pamanījis.

Aizvadīto gadu laikā jaunā vīrieša dzīvē esot mainījis gluži viss. «Pirms desmit gadiem studēju augstskolā un ļoti daudz ko neuztvēru nopietni. Šobrīd man ir ģimene, divas meitas, uzņēmums ir ļoti audzis, tāpēc, protams, uz visu skatos krietni citādāk,» viņš apliecina. E. Zeļģis savam darbam jūt pievienoto vērtību, zinot, ka labs futbola laukums pavērs jaunas iespējas, bet kvalitatīvs bērnu laukums nodrošinās bērniem drošu vidi.

Redzēt savu veikumu Talsos — tas neesot tik būtiski (starp citu, SIA «European Sport Installations» īstenojusi projektus arī tepat Tukumā un Ventspilī!), svarīgāk šķietot vienkārši redzēt šeit kvalitatīvas lietas. «Futbola laukumu te vajadzētu. Ļoti. Vairākus!» vērtē Edžus.

Klātesošajiem viņš vēlēja, lai izdodas dzīvē darīt to, kas patīk. «Tai skaitā — lai patīk dzīvot Talsos, celt šīs pilsētas vērtību un pienest arī sevi kā vērtību!» novēlēja E. Zeļģis.

