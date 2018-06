Ceļš, kas piepilda un atjauno 13.06.2018

Agrita Blumberga

agritablumberga@inbox.lv

63222048 63222048 Tweet

Santjago jeb Svētā Jēkaba ceļš ir viens no slavenākajiem svētceļojumu maršrutiem Eiropā. Lai nokļūtu līdz galamērķim — katedrālei Santjago de Kompostelas pilsētā un pieveiktu 800 kilometrus garo maršrutu, nākas pārvarēt ne vien fizisko nogurumu, bet arī gūt uzvaru garīgā cīņā pašam ar sevi. Tā ir iespēja, kas palīdz pārvērtēt dzīvi un no jauna ieraudzīt skaisto sev apkārt. Pavisam nesen šo iespēju izmantoja stendenieki — Valdis un Anita Orehovi, kuriem īstenot mērķi netraucēja ne cienījamais vecums, ne kādi citi faktori.

Svētā Jēkaba ceļš jeb «Camino de Santiago» ir izstrādātu maršrutu tīkls, kuru sākumpunkti ir meklējami visā Spānijā, kā arī daudzviet Rietumeiropā, taču ceļojuma mērķis ir viens — katedrāle Santjago de Kompostelas pilsētā. Katedrāle jau viduslaikos bija nozīmīgs kristiešu svētceļojumu gala mērķis. Laikam ejot, Svētā Jēkaba ceļš kļuva arvien populārāks ne tikai svētceļotāju vidū, bet kā labs maršruts piedzīvojumu meklētājiem.

Anita un Valdis Orehovi pirms trim gadiem kopā ar draugiem no Carnikavas un Francijas mēroja ceļu gar Latvijas jūras robežu un drīz vien saprata, ka vēlas ko vairāk. Ideja par došanos Santjago ceļā viņiem radās pagājušā gada rudenī. Tā kā Anita un Valdis bija apceļojuši visas Eiropas valstis, izņemot Spāniju, šāds lēmums bija likumsakarīgs. «Mums prasīja — kāpēc jūs ejat Santjago ceļu? Mūsu gadījumā tā bija kompleksa pieeja. Ilgojāmies iepazīt Spāniju, un sapratām, ka labākais veids, kā to izdarīt, ir došanās cauri Spānijai kājām. Vēlējāmies redzēt reālo dzīvi, nevis lielpilsētas, kur ir daudz ārzemnieku. Iepriekš izlasījām vācu humorista Hapes Kerkelinga grāmatu «Kādu laiku būšu prom: kā es gāju pa Jēkaba ceļu», un tas mūs ieinteresēja vēl vairāk. Protams, šajā laikā radās arī pārdomas — tā ir iespēja iegrimt savās domās un pārvērtēt dzīvi. Liela daļa cilvēku ceļu mēro reliģisku motīvu vadīti, citiem dzīvē ir bijušas kādas problēmas, un viņi vēlas sakārtot sevi jaunai dzīvei. Santjago ceļā dodas cilvēki no visas pasaules, un katram no viņiem ir savs motīvs,» skaidro Valdis.

Viena mērķa vadīti

Viņš kopā ar sievu devās pa tradicionālo Franču ceļu — populārāko no visiem svētceļojuma maršrutiem. 30 dienu laikā, apsteidzot maršrutu par četrām dienām, viņi pieveica 820 kilometrus. «Vienas dienas laikā satikām aptuveni 500, 600 cilvēku. 40 procenti ceļā dodas vienatnē, 40 procenti — divatā un 20 procenti — kopā ar draugiem vai ģimeni. Domāju, ka 30 procenti noiet visu ceļu. Mēs nezinot izvēlējāmies pašu garāko maršrutu — Franču ceļu. Lai gan mājās iepriekš trenējāmies, nedomāju, ka pieveiksim visus 800 kilometrus,» atzīst Anita.

«Vispār esmu ļoti pārsteigts un vēl tagad nevaru saprast, kā Anita to varēja izdarīt — viņa nesa tikpat smagu somu kā es un nedabūja nevienu tulznu,» sievu uzteic Valdis. Viņš atzīst, ka kopības izjūta valdīja visu ceļu. Cilvēki bija ieradušies no dažādām pasaules vietām, bet, tā kā visi ceļā devās ar līdzīgu mērķi, saprasties nebija grūti. Pārsvarā viņi ar citiem komunicēja angliski, taču pirms brauciena iemācījās arī vairākas pieklājības frāzes spāniski.

«Sākumā devāmies pāri Pirenejiem un dienā nogājām ap 25, 30 kilometriem. Lielākais attālums, ko vienas dienas laikā nogājām, bija 36 kilometri. 6.00 cēlāmies un 7.00 jau bijām uz ceļa. 22.00 alberģos (naktsmītnēs) izslēdza gaismu un pirms 8.00 bija jādodas prom. Privātajā alberģī varēja rezervēt vietas iepriekš, bet citur varēja pārnakšņot par ziedojumiem. Bieži vien gulējām divstāvīgās gultās, reizēm 60 vienā istabiņā. No rīta pirms 6.00 visi jau čaukstināja maisiņus, bet vistrakākais bija krākšana. Protams, atsevišķās vietās varēja noīrēt divvietīgo numuriņu. Piecas naktis izmantojām iespēju izgulēties divatā. Citreiz ir labāk piemaksāt un izgulēties, taču par spīti grūtībām tas bija neaizmirstams piedzīvojums, ko nav iespējams izstāstīt. Cilvēki, kurus satikām, bija viena mērķa vadīti un cits citam palīdzēja.

4. maija rītā satikām latviešus no Aizkraukles. Kad izdzirdējām latviešu valodu, garastāvoklis bija ļoti pacilāts — visu dienu dziedājām latviešu dziesmas, un noslēgumā mums bija baltā galdauta svētki. No gājējiem dzirdējām, ka viņi ir satikuši vēl kādus latviešus. Ceļu mērojām kopā ar vāciešu pāri, slovēņu pāri un trim brazīliešu sievietēm. Tāpat sadraudzējāmies ar čīlietēm. Kāds amerikānis stāstīja, ka viņa mamma dzimusi Latvijā, taču kopumā cilvēki par Latviju zināja ļoti maz. Daudzi vārdu «Latvija» dzirdēja pirmo reizi un ar lielu minēšanu saprata, no kurienes nākam. Citiem Latvija saistījās ar hokejistu Artūru Irbi, Kristapu Porziņģi un basketbolistu Bertānu. Ceļotāji no Latīņamerikas puses domāja, ka esam no Āfrikas. Mūsu talismans visu ceļojuma laiku bija Latvijas cepurītes, ar kurām staigājām no rīta līdz vakaram. Veltījām šo gājienu Latvijas simtgadei — vēlējāmies popularizēt Latvijas, Talsu un Stendes vārdu pasaulē,» norāda pāris.

Dieva klātbūtne nepameta

Viņiem par lielu pārsteigumu Latvijā tobrīd laiks bija siltāks nekā Spānijā, līdz ar to par gulēšanu teltīs nevarēja būt ne runas. «Cerējām, ka būs silts, paņēmām līdz pēc iespējas plānākas drēbes, gribējām ņemt arī telti, bet labi, ka nepaņēmām. Katru dienu vilkām sporta jakas ar garajām piedurknēm, atsevišķus rītus vilkām cimdus. Vienu brīdi Spānijā bija salna. Bija ļoti auksts, un mums paveicās, ka lietus bija tikai divas dienas. Pārsteidzoši bija arī tas, ka reģionos, kur nodarbojas ar lauksaimniecību, netiek ievērotas nekādas Eiropas regulas — viss smird pēc mēsliem. Izejot cauri eikaliptu birzij, pēkšņi nākas sastapties ar kūts smaku. Īpaši izteikti tas bija pēdējos 100 kilometros. Izejot ārā no pilsētas, visur, kur vien skatījāmies, bija grausti. Arī augu valsts bija diezgan nabadzīga. Nebija neviena, kam uzprasīt, kāpēc viss ciemats izskatās kā kara laukā. Ir atsevišķas vietas, kur mājas ir pustukšas, un ļoti daudzas no tām tiek pārdotas . Mūs izbrīnīja fakts, ka cilvēki mūsdienās tā vēl dzīvo,» pārsteigumu pauž Valdis un Anita.

Viņi atzīst, ka vietējais bizness ir pakārtots piligrimiem jeb svētceļniekiem. Tāpat tiek audzēta labība un vīnogas. «Ik pa laikam nonācām piligrimu ziedojumu vietās, kur par ziedojumu varēja iegādāties sulu, brokastis, kafiju vai ko citu. Brokastīs viņi ir iecienījuši omleti ar kartupeļiem. Vakaros varēja pasūtīt piligrimu vakariņas. Tas maksāja no desmit līdz 12 eiro — ūdens ar vīnu bija vienādā cenā. Pēc kāda laika Valdis sailgojies pēc Latvijas kartupeļiem. Viņš tos nopirka, uzcepa, bet puse palika pāri. Es viņam teicu: «Atstāj nākamajiem!» Municipālajā alberģī varēja atstāt ēdienu nākamajiem un izmantot to, kas tur ir atstāts. Tā vietā viņš piecas dienas nēsāja līdzi kartupeļus, kamēr atradām nākamo alberģi.

Pa ceļam redzējām ļoti daudz sakrālo celtņu. Iespaidi ir saplūduši, un tagad ir grūti izšķirt katru no tām, bet kopumā baznīcas un katedrāles bija ļoti greznas. Visur, kur gājām, mums bija jāvāc zīmogi. Tas bija kā pierādījums, ka ceļš ir noiets. Vietā, kur dabūjām pirmo zīmogu, varēja iegādāties vienu no ceļa simboliem — gliemežvāku,» skaidro Valdis un Anita.

Viņi apliecina, ka visu ceļu bija jūtama Dieva klātbūtne, kas palīdzēja veikt 800 kilometrus garo ceļu. «Dievs deva veselību, izturību un visu salika pa plauktiņiem. Bijām nopirkuši plāksterus, validolu, bet pilnīgi visu atvedām atpakaļ. Mums neko no tā nevajadzēja. Protams, ir svarīgi, lai būtu labi apavi. Valdim ar apaviem bija zināmas problēmas — viņam pēc nedēļas zolēs parādījās caurumi. Tur apavi ļoti ātri nolietojas, jo segums ir dažāds — nākas iet pa oļiem, šķembām, kalniem. Dažas dienas bija jāiet pa dubļiem, naktī lija, visi kalnu ceļi bija dubļaini un slideni. Desmitajā dienā bijām tā uztrenējušies, ka kilometru nogājām 12 minūtēs. Pirmajā dienā kāpām 20 kilometrus kalnā un pēc tam septiņus lejā. Kāpiens bija ļoti stāvs, brīžiem kāpt lejā bija grūtāk nekā augšā. Brīnos, ka nekritām un nedabūjām kādas traumas.

Pievienotā vērtība — cilvēki

Šis ceļš mūs vēl vairāk satuvināja. Valdis iemācījās kontaktēties ar cilvēkiem, un es pilnībā paļāvos uz viņu. Pēdējā nedēļā, kad nogurums bija sakrājies un ieraudzīju kārtējo kalnu, man divas reizes radās panika. Valdis paņēma manu somu un abas somas uznesa kalnā. Krusta kalnā cilvēki mēdz atstāt dažādas lietas. Vienu akmeni no dārza mēs nolikām par ģimeni un otru akmeni — par draugiem. Tas bija ļoti emocionāls brīdis, un varēja just Dieva klātbūtni. Man nevienu brīdi nebija bail. Lielāks uztraukums bija bērniem. Sākumā meita bija sašutusi. Viņa teica — jūs taču esat traki! Bērni man šo ceļojumu uzdāvināja 60 gadu jubilejā. Viņi nopirka biļeti tikai vienā virzienā, jo nezināja, cik ilgi izturēsim. Tas ir diezgan dārgs prieks. Jārēķinās ar 50 eiro dienā. Reizēm pārsniedzām limitu, bet tad nākamajā dienā ieekonomējām,» stāsta Anita.

Ceļojuma laikā viņiem izdevās satikt daudz interesantu cilvēku, kas gājienam piešķīra īpašu pievienoto vērtību. To vidū bija ne tikai kājāmgājēji, bet arī riteņbraucēji, invalīdi un cilvēki, kas mēroja ceļu kopā ar suņiem. Pēdējā dienā cilvēku straume bija milzīga, un, nonākot galā, daudzi ļāva vaļu asarām. «Tā ir ļoti liela pieredze. Tu gandrīz nekad neesi pilnīgi viens, visu laiku apkārt ir citi cilvēki, un visi vienmēr sveicina cits citu. Satikām brazīlieti, kurš ceļā devās veselības problēmu dēļ, kāda sieviete no Beļģijas atzina, ka viņai nesen nomiris vīrs, tāpēc noiet šo ceļu ir gan fiziski, gan emocionāli grūti. Protams, pirms došanās ceļā vajadzētu nedaudz pagatavoties, nostaigāt pāris desmitus kilometru dienā — tad sākums būs daudz vieglāks.

Apmaldīties ir diezgan grūti, jo visur ir norādes. Vienu reizi neievērojām zīmi, aizgājām tai garām, bet kāds cilvēks mums uzreiz norādīja pareizo virzienu. Būtu kolosāli, ja jaunie pāri pirms kāzām dotos šajā ceļā. To pieveicot, daudzi jautājumi kļūst skaidri un vienam otru izdodas labāk iepazīt, jo bez saskaņas to nevar izdarīt. Mēs ieteiktu nebaidīties pieņemt izaicinājumu, jo katram jānoiet savs ceļš,» aicina Valdis un Anita.

Pievienotie attēli

Komentāri