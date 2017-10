Ceļamaizē — pamatzināšanas un dzimtās vietas mīlestība 09.10.2017

Vandzenes skola manā apziņā joprojām ir vidusskola, kāda tā bija, to absolvējot. Tomēr skolēnu skaita samazināšanās dēļ jau septiņus gadus skolai ir pamatskolas statuss. Braucot skolas virzienā cauri pielijušai alejai, domās pārcilāju kādu sižetu, kurā, viesojoties Gulbenes novadā, žurnāliste stāsta par trim skolām, pēc kuru slēgšanas tās pielāgotas sociālās aprūpes centru vajadzībām. Arvien vairāk izjūtams statistiķu vēstītais: bērnu un darbspējīga vecuma cilvēku skaits sarūk, pensionāru skaits pieaug. Tas īpaši izjūtams lauku teritorijās. Kā brīdī, kad visapkārt tiek runāts par neizbēgamu centralizāciju, skolēnu skaita samazināšanos, spēt noturēt taisnu mugurkaulu un skaidru pārliecību par lauku skolu pastāvēšanu? To sarunā atklāj Vandzenes pamatskolas direktore Jana Jāņpētere.

Pamatskolā mācās 78 tuvējo teritoriju bērni,

klašu sastāvi nelieli — ap desmit bērnu klasē. Skolā strādā 19 pedagogi, no kuriem aptuveni puse strādā arī citās izglītības iestādēs, lai nopelnītu pieklājīgu algu. «Mūsdienu skolotājam jābūt elastīgam. Ja kādreiz skolotājs strādāja vienā skolā, tagad ar to ir par maz,» teic direktore. Mācību gada sākumā trūkuši četri pedagogi, ne visi uzrunātie izrādījuši interesi par ceļa mērošanu uz Vandzeni, tomēr nepieciešamie mācībspēki veiksmīgi atrasti.

Pēc vidusskolas slēgšanas mainījies skolotāju sastāvs, jo krasi samazinājies pasniedzamo stundu skaits. Kā piemēru direktore min krievu valodu un ķīmiju. Neskatoties uz dažādām pārmaiņām, saglabājies spēcīgs pedagogu kodols.

Nevienu ar varu nenoturēsi

Vandzene ir spēcīgs novada lauksaimniecības centrs, daļu vietējo iedzīvotāju nodrošinot ar darba vietām. Tomēr ik rītu daudzi dodas uz darbu Talsos, citu novadu centriem un bērnus ved sev līdzi uz pilsētu skolām. Nereti vecāki izlemj par labu pilsētas skolai, jo pieejams liels nodarbību klāsts sportā, mākslā, mūzikā. «Nenoliedzami, ka cilvēki ietekmējas cits no cita. Nemaz neatbrauc, nepaskatās mūsu skoliņu un dodas citur, jo kāds teicis, ka citur ir labāk,» skaidro direktore.

Skolēnu piesaistīšanai tiek rīkotas tikšanās ar topošajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem. To laikā bērni iepazīstas ar skolotājiem, skolas ēku un kārtību. Organizēti dažādi pasākumi: pamatskolēni braukuši pie vietējās pirmsskolas izglītības iestādes «Zīlīte» audzēkņiem un notikušas kopīgas viesošanās skolā. Šogad 1. klasē mācības uzsākuši desmit bērni.

Kāpēc Vandzene?

«Kāpēc ne?! Valstiski mums māca, ka mums ir jābūt patriotiem. Tas sākas ar ģimeni — ar atbalstu tuviniekiem, tālāk — ar atbalstu vietējai kopienai, kurā dzīvo, un arī vietējai skolai.

Pozitīvais, ko vienmēr uzsveram, — mazās lauku skolas var pielīdzināt privātskolām.

Tajās ir neliels skolēnu skaits, aptuveni desmit skolēnu klasē. Pirmkārt, skolotājs visiem var nodrošināt individuālu pieeju, ar katru var parunāt, pie katra pieiet, cik reižu nepieciešams. Pamatskolas skolēniem nevaru iedomāties labāku pieeju.

Otrkārt, mazajās skolās, ja notiek kāds pasākums, visiem ir jāpiedalās. Katram jākāpj uz skatuves, katrs gūst uzstāšanās pieredzi, mācās sevi prezentēt, kas atspoguļo kompetencēs balstītu izglītību. Skolēni mācās publiski paust viedokli, no tā nebaidās. Lielās klasēs parasti izvirzās aktīvākie, ar izteiktām līdera iezīmēm, tomēr ne vienmēr līderi ir tie labākie, varbūt klusajos ir zelta grauds, bet trūkst drosmes un atbalsta, kas mudinātu iet un izdarīt. Pamudinājums: «Ej, tu vari!» ļauj mazajā skolā attīstīties visiem bez izņēmuma,» ir pārliecināta J. Jāņpētere.

Pilsētās vienmēr būs vairāk iespēju nekā lauku teritorijās, tomēr, lai lauki nepaliktu vēl tukšāki, būtiski attīstīt to centrus, domāt par uzņēmējdarbības veicināšanu, piedāvāt iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku, un bērniem iegūt pamatizglītību tuvāk mājām, pauž sarunu biedre.

Izglītības kvalitāte

Runājot par izglītības kvalitātes nodrošināšanu, direktore uzsver, ka neatkarīgi no tā, vai pedagogs strādā lauku vai pilsētas skolā, visi apmeklē seminārus un izglītošanās turpinās visu darba mūžu. Atšķirība — mazo skolu klašu telpās ir mazāk jauno tehnoloģiju. Tomēr skolas klases ir aprīkotas ar projektoriem, stundās, kurās nepieciešams, bērni var izmantot mobilos telefonus.

«Izglītības kvalitātē, ko var nodrošināt pilsētas un lauku pamatskolas, nav būtisku atšķirību, pamats ir vienāds,» saka direktore. Jo vairāk audzēkņu, jo lielākas iespējas to vidū atrast ģeniālus prātus, kas skolas vārdu nes olimpiādēs un vairo skolas reputāciju. Tas ir pilsētas skolu stāsts. Lauku skolas atplestām rokām gaida katru, nešķirojot, vai bērnam zināšanas burtiski «pielīp» vai jaunas vielas iemācīšana prasīs dubultu piepūli. Vandzenes pamatskola pēc Talsu novada izglītības attīstības plāna 2016.—2020. gadam statistikas, kas apkopo trīs rādītājus — ēku tehnisko stāvokli, klašu piepildījumu un mācību sasniegumus 9. klases eksāmenos —, atbilst apmierinošiem kritērijiem.

Kamēr ir skola, būs muiža

Skola atrodas muižas ēkā — tajā atrodas klases, skolas bibliotēka un muzeja telpa.

Pirms pāris gadiem bijusi skolas tehniskā apsekošana. Konstatēts, ka skolas centra kolonu vainagu sijas ir avārijas stāvoklī un apdraud apkārtējos. Pagājušajā gadā ar pašvaldības finansējumu un šogad ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas piešķirtajiem līdzekļiem veikti atjaunošanas darbi. Tomēr kolonnas joprojām aizsedz tikko manāms tīkls. Kolonnas nepieciešams atjaunot, arī kā ēkas fasādi, jumtu. «Tie ir lieli ieguldījumi. Kamēr ir skola, muižu uztur, par to rūpējas, būtu bēdīgi, ja alejas galā rēgotos grausts,» saka direktore. Par pagasta pārvaldes prioritāšu līdzekļiem izremontētas vairākas klases, un katru gadu skola izvirzījusi mērķi par saviem līdzekļiem atjaunot vismaz vienu mācībām paredzētu telpu.

Izstaigājot skolu, ielūkojamies vairākās klasēs — gaiši, mājīgi. Gaiteņos esam aicināti iesaistīties, piemēram, dambretes spēlē, kurai nepieciešamo galdu un spēles kauliņus darbmācībā veidojuši skolēni. Skola lepojas ar veselību veicinošas skolas statusu un dažādiem pulciņiem, kuru naskākie apmeklētāji ir mazāko klašu skolēni. Atvadoties direktore saka: «Neesam ne pašā apakšā, ne augšā. Esam normāla lauku skola, kurā māca pamatizglītības programmu, lielu vērību pievēršot cilvēciskām vērtībām. Pašlaik populāri meklēt kādus īpašus novirzienus, lai piesaistītu skolēnus, tomēr uzskatu, ka pamatskolā jāiemāca pats būtiskākais — labestība, atbildība par izdarīto un pateikto. Tās ir mūsu vērtības, kuras gribam dot ceļamaizē.»

