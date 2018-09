Ceļā uz Talsu novada zīmolu 04.09.2018

Latvijas novadu pašvaldības, lai sevi izceltu un reklamētu, līdz ar to varētu piesaistīt viesus un iedzīvotājus, rada sev zīmolus. Gluži kā dažādi uzņēmumi, kas cenšas pārdot produktus. Arī Talsu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa jau pirms vairākiem mēnešiem ķērās pie darba, lai to paveiktu.

Ceļš nav bijis un joprojām nav viegls, veikts pamatīgs izpētes darbs gan no pašvaldības, gan zīmolvedes Lienes Kupčas un dizaina studijas «Teika» puses. Lai saprastu, kas mūsu puses ļaudīm ir būtiski, kā trūkst un ko mēs vēlamies.

Izveidot kopīgu, profesionālu tēlu

«Viss sākās ar nepieciešamību pēc jaunas Talsu mājaslapas. Bet, lai varētu izveidot mājaslapu, bez šaubām, vajadzīgs jauns dizains. Lai tas nebūtu ārpus kopējā novada konteksta, secinājām, ka nepieciešams veidot stila grāmatu — dokumentu, kur skaidri definēts, kādi ir Talsu novada vizuālās identitātes pamatelementi: logo, krāsu palete u. c. Bruncis, ko līdz šim esam ļoti plaši lietojuši, nav logo, tas ir pavisam cits formāts. Mūsu mērķis nav atmest brunci, bet gan papildināt esošo dizaina elementu bāzi ar to, kā vēl trūkst, piemēram, ar logo un fontiem. Lai nerastos pārpratumi: zīmols nav logo, tas ir daudz plašāks jēdziens, un grafiskais dizains ir tikai viens no veidiem, kā zīmola saturam izpausties,» pasākumā 17. augustā Talsu tautas namā tika stāstīts par idejas pirmsākumiem no Talsu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas.

Zīmolvedei L. Kupčei uzticēta Talsu novada zīmola komunikācijas stratēģijas izveide, savukārt dizaina studija «Teika» strādā pie vizuālās identitātes. Liene strādā roku rokā ar «Teiku», lai dizaineriem ir skaidrs zīmola saturs un vēstījums un lai vizuālā identitāte būtu jēgpilna. L. Kupčes darba rezultāts būs plānošanas dokuments — zīmola komunikācijas stratēģija. Speciāliste skaidroja, ka galvenais rezultāts ir panākt vienotu novadu, pacelt acis jaunam mērķim, iegūt jaunu elpu, noticēt sev un pastāstīt par sevi plašākā mērogā. «Tas nav stāsts par jaunu logo, bet jaunu domāšanu,» bilda L. Kupče.

Nav gatavi jaunai domāšanai

«Talsu Vēstis» 17. augustā piedalījās pasākumā, kur bija uzaicināti vairāki sabiedrības pārstāvji no novada, piemēram, pagastu un pilsētu pārvaldnieki, deputāti, dzejniece Maija Laukmane, novada māksliniece Inese Bērziņa, domes priekšsēdētāja padomniece Jana Jākobsone, tūrisma informācijas centra vadītāja Inese Roze, mākslinieces Guna Millersone, Antra Auziņa-Bajāre u. c.

No piedāvātajiem diviem variantiem — stilizēta Talsu saulīte uz zaļa fona un stilizēti deviņi Talsu pakalni uz sarkana fona — kā izteikts favorīts tika izvirzīta Talsu saulīte, lai gan vairākas personas nosliecās par labu arī otram variantam. Diskusiju laikā tika izteikti arī citi varianti, piemēram, Talsu saulīti uzlikt uz citas krāsas fona.

Ne velti sākotnēji pašvaldībai tika piedāvāts tikai viens variants, proti, ar stilizētajiem Talsu pakalniem, tomēr, sniedzot pirmās prezentācijas, to noraidīja, pieprasot izveidot otru variantu, un tapa Talsu saulītes logo. Zīmolvede sacīja, ka tas savā veidā parāda, ka vietējie nav gatavi kaut kam jaunam, būtiskām pārmaiņām. Iedzīvotājiem acīmredzot ir nepieciešama drošības izjūta. Jo, izveidojot novadam pavisam jaunu zīmolu, pašvaldībai un sabiedrībai būtu jātiek tam līdzi, bet mēs tam vēl neesam gatavi.

Uz to norādīja arī klātesošie, uzsverot, ka Talsu saulīte jau vēsturiski ir vietējo identitāte, simbols, kas jau pazīstams visā valstī. Kaut kas zināms, tuvs un mīļš.

Ar apspriedē secināto pēc nedēļas tika iepazīstināti visi Talsu novada domes deputāti. Vakar, 30. augustā, viņiem nācās balsot par vienu vai otru variantu. Rezultātā ar balsu vairākumu tika nolemts izmantot Talsu saulīti uz zaļā fona.

Zīmolvede L. Kupče «Talsu Vēstīm» sacīja, ka šī ir tikai daļa no darba, kas paveicams, viss vēl turpinās. Priekšā gaidāma arī sabiedrības iepazīstināšana ar jaunizveidoto novada zīmolu.

