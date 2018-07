Ceļā uz Dziesmu un deju svētkiem 29.06.2018

Lai saņemtu ziedošu puķu podu ar atgādinājumu par to, cik dalībnieku gaidāmajos Dziesmu un deju svētkos pārstāvēs Talsu novadu, 21. jūnijā vienkopus pulcējās Talsu novada pilsētu un pagastu pārvaldnieki, kā arī kultūras centru vadītāji.

Talsu novada pašvaldības kultūras, sporta un tūrisma centra amatiermākslas kolektīvu metodiķe Ina Jurkeviča aicināja klātesošos piestāt un pārdomāt, kādā ceļā viņi atrodas. Tas ir ceļš uz valsts simtgadi un Dziesmu un deju svētkiem. «Šorīt lija. Tajā brīdī domāju, cik zeme ir priecīga, ka tā saņem veldzi. Arī mēs, šeit stāvot, esam ārkārtīgi priecīgi, jo piedzīvojam mirkli, kas ved tuvāk svētkiem,» uzsvēra I. Jurkeviča. Viņa norādīja, ka, tikai kopā esot, mēs esam liels spēks. Šogad no Talsu novada uz Rīgu dosies 834 dalībnieki un 39 kolektīvi. Viņa pateicās katram, kurš šajā laikā ir strādājis pie tā, lai stiprinātu un koptu tradīcijas, īpaši uzsverot kultūras centru vadītāju ieguldījumu, kuri ikdienā rūpējas par to, lai kolektīviem būtu mājas, lai tie tiktu gaidīti un aprūpēti.

«Mēs rūpējamies par to, kas mums ir blakus, — par savu zemi un savām tradīcijām, un laikā, kad būsiet Dziesmu un deju svētkos, rūpēsimies par to, lai jūsu ikdiena būtu viegla un patīkama,» teica I. Jurkeviča.

Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis pateicās kultūras darbiniekiem, vadītājiem un pārvalžu vadītājiem par ieguldīto darbu un atzina, ka viņš saņēmis daudz labu atsauksmju un pozitīvu vārdu par izdarīto. «Es domāju, ka šis būs ļoti nozīmīgs pasākums un tas mums visiem ļoti spilgti paliks atmiņā. Lai mums viss izdodas!» vēlēja E. Zelderis. Viņš aicināja arī turpmāk atbalstīt citam citu, būt kopā un attīstīt kultūru, jo tas ir viens no galvenajiem spēkiem tautā un sabiedrībā.

