Ceļā uz brīdi, kad dziedātāju būs vairāk nekā klausītāju 23.02.2018

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

17. februārī Vandzenes tautas namā jau 15. reizi notika dziedāšanas svētki «Dziesma visām paaudzēm». Latvijas simtgadei par godu šajā reizē izskanēja atbilstošs repertuārs, piešķirot koncertam emocionālu un sirsnīgu valsts svētku gaisotni.

«Latvieši ir dziedātāju tauta. Ar dziesmu tie bēdājas un priecājas, ar dziesmu tie sagaida savas valsts simtgadi, ar dziesmu tie sev daudz laimes vēl. Cilvēkam dziesma ir vajadzīga tāpat, kā dziesmai ir vajadzīgs kāds, kas to dzied. Vai kāds maz zina, cik dziesmu viņš zina? Cik dziesmu izdziedāts un cik vēl dziedamu būs? Bet vai ir vērts skaitīt? Sāc dziedāt tagad! Sāc dziedāt! Uzaicini pievienoties citus! Dziediet, kamēr dziedātāju ir vairāk nekā klausītāju! Dziediet tā, lai visi dzied līdzi! Dziesmā ir spēks. Ļaujiet dziesmai pārņemt jūsu prātu un pacelieties pāri ikdienai,» dziedāšanas svētku sākumā, vēl slēpjoties aiz skatuves aizkariem, iedvesmoja pasākuma rīkotāji, vadītāji un, jā, arī dziedātāji Dace Jankevica un Ingars Kļaviņš.

Ierasti ir, ka Jaunais gads sākas 1. janvārī, tomēr, kā minēja I. Kļaviņš, Vandzenes pagastā gads tā īsti iesākoties vien kaut kad februārī, kad pagasta ļaudis atkal kāpj uz skatuves, lai dziedātu. Šoreiz uzstājās tie, kuri šajos koncertos savu varēšanu pierādījuši jau citos gados — jaunieši, vidējā paaudze un seniori, sievietes un vīrieši.

Katrs jau iepriekš bija vadītājiem atzinies, kā juties, gatavojoties pasākumam. «Dziesma visām paaudzēm» saistoties ar jauku kopā būšanu mēģinājumos un prieku, ja arī uz skatuves viss izdodas un citiem patīk. Dažs vīriešu kārtas dziedātājs neslēpj — viņš dziedot tāpēc, ka Dace teikusi: «Tā vajag!» Citiem dalība dziedāšanas svētkos esot izaicinājums un gandarījums, bezmiegs, stress un jautrība, prieks par citiem, kuri uzdrošinās. Vienlaikus tā esot kā ieiešana svētnīcā. Īpašu pieredzi varot gūt mēģinājumu procesā, kur ir iespēja redzēt arī visu dalībnieku izaugsmi.

Latvijai dalībnieki vēlēja saules mūžu, spēju palikt stiprai, iemantot gaišus prātus un dižus darbus. «Latvijai vēlu palikt vienmēr skaistai un neatkārtojamai, mazai un nesatricināmai!», «Izdzīvo, Latvija!», «Dievs, svētī Latviju — zemi, cilvēkus, valodu, dziesmu un ticību, godaprātu un darba tikumu! Uzturi mūs dzīvus, dari mūs brīvus garā un patiesībā, cilvēka vārda cienīgus latviešus Tēvzemē un pasaulē!» vēlējumi izskanēja arī lūgšanas formā. Apzinoties, ka valsti veido tās cilvēki, dalībnieki aicināja Latvijas ļaudis būt vienotiem un kļūt pozitīvākiem. «Novēlu Latvijai plaukt un ziedēt, bet tiem, kas aizbraukuši, atgriezties, katram apzināties savu spēku, savu nozīmi un to, ko tikai mēs visi varam dot, lai spēcinātu un saliedētu mūsu tautu!», «Kaut mums visiem pietiktu spēka veidot šo valsti labāku, godīgāku, bagātāku ar visu ko — ar cilvēkiem, ar padarītiem darbiem, ar labestību un mīļumu, ar smaidu un godaprātu!», «Nevaidam, bet darām!» «Saklausīsim cits citu, runāsim savā valodā, dziedāsim savas dziesmas! Lai Latvijā stipras ģimenes un vienmēr sirsnīga kopā būšana!» viņi vēlēja. Izskanēja arī novēlējums, lai visā Latvijā ir tik dziedoši jaunieši, skolotāji, zemnieki, uzņēmēji un visa cita laba darba darītāji kā Vandzenē.

Dziedāšanas svētku skatītāju vidū bija Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis, kurš izteica apbrīnu par vandzenieku uzņēmību un drosmi kāpt uz skatuves, lai dziedātu pārējo priekšā, un katram dalībniekam piešķīra no desmit ballēm desmit, bet Dacei Jankevicai — pat desmit ar plusu.

