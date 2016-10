Ceļā, kas ved pie Patiesības un mudina sargāt Dzīvību 27.10.2016

Sestdien, 22. oktobrī, Talsu tautas namā norisinājās jau sestās Talsu novada Lūgšanu brokastis. Šogad to moto bija Jēzus teiktie vārdi «Es Esmu Ceļš, Patiesība un Dzīvība», bet kuplais dalībnieku pulks varēja, kā teica pasākuma vadītāja Elīna Apine, gūt muzikālu baudījumu ausīm un stiprinājuma vārdus dvēselei.

Lūgšanu brokastu sākumā Talsu Romas katoļu draudzes prāvests Arnis Suleimanovs klātesošos vadīja kopīgā lūgšanā, pateicoties par Dieva lielo žēlastību, Latviju un Talsu novadu, lūdzot par to, lai šejienes ļaudis allaž izjustu ilgas pēc Debesīm, bet pašvaldības un valsts iestāžu darbinieki un garīdznieki, veicot savu darbu, mācītu jauno paaudzi novērtēt iepriekšējo paaudžu atstātās vērtības.

Ar kustību «Par dzīvību» iepazīstināja priesteris Ilmārs Tolstovs. Viņš vērsa uzmanību uz zīmīgo sakritību, ka Talsos Lūgšanu brokastis, kurās iecerēts pārdomāt dzīvības tēmu, notiek tieši dienā, kad atzīmē Svētā Jāņa Pāvila liturģisko piemiņas dienu un Rīgas domes telpās norisinās starptautiska un starpkonfesionāla konference par dzīvības jautājumiem.

Kustība «Par dzīvību» iestājas pret abortu veikšanu, un priesteris norāda — pat, ja daudzi kustības nostādnēm nepiekrīt, tās darbības laikā plašai sabiedrības daļai nācies aizdomāties par abortu kā nevainīga cilvēka slepkavību. «2016. gadā sastopamies ar jauniem izaicinājumiem, un aizvien vairāk sāku apjaust sakni jeb avotu, no kura iziet šī nāves civilizācija. Aborts ir tikai aisberga redzamā daļa, bet cēloņi ir daudz dziļāki!» skaidroja I. Tolstovs. Viņš pieminēja gendera ideoloģiju, kurā ir runa par dzimumidentitātes jautājumiem. «Ļaunā gara uzbrukums pašlaik vērsts uz pašu cilvēka būtību — viņa dzimumidentitāti. Tiek radīts priekšstats, ka nav svarīgi — esi vīrietis vai sieviete, galvenais ir, kā tu jūties, un pats vari izvēlēties savas dzīves modeli,» priesteris atgādināja. No šīs ideoloģijas izrietot atbalsts gan abortu veikšanai, gan eitanāzijai, gan homoseksuālismam. «Ir ļoti grūti — no vienas puses, ir jāpasaka patiesība, bet, no otras puses, mums jāizrāda žēlsirdība un līdzjūtība grēciniekam. (..) Ne vienmēr tas ir viegli, jo dažreiz šīs ideoloģijas kļūst tik nomācošas, ka tiekam iedzīti stūrī. Pat, ja mums nākas ciest savas pārliecības dēļ, pat, ja tiekam izsmieti, izstumti, plašsaziņas līdzekļu izolēti vai kādā citā veidā nobīdīti malā, vienmēr jāatceras, ka Jēzus dod mums patiesības garu,» kristiešu izaicinājumus ieskicēja I. Tolstovs. Viņš arī atgādināja, ka šajos jautājumos klātesošs ir arī pats Dievs, kurš arī savulaik ienāca pasaulē kā mazs bērniņš, arī tā apstiprinot, ka nedzimušam bērnam ir vērtība. «Esam aicināti katrs savā jomā iespēju robežās atbalstīt, iestāties par dzīvību un tās vērtību,» priesteris pauda.

Ar dūlas profesiju

Lūgšanu brokastu dalībniekus iepazīstināja Jana Biezā. Viņa atzina, ka pati savulaik bijusi skeptiska pret dūlas atbalsta lietderību dzemdībās, bet tagad zina, ka šo profesiju neizvēlas — vienkārši nonāk ceļā, kas uz to ved. «Mans pamatdarbs — esmu divas lielas ausis, kas sievietē klausās!» atklāja J. Biezā, liekot aizdomāties, ka cilvēkam nemaz nav tik daudz iespēju tapt uzklausītam bez klusināšanas, nosodījuma, liekiem padomiem. Tāpat tuvinieki mēdz palaist garām faktu, ka piedzimst ne tikai bērniņš, bet arī mamma, kurai vajadzīga uzmanība jaunā dzīves posma sākumā. Jana vēl pagājušajā nedēļā piedalījās viena maza talsenieka, savu vecāku pirmā bērniņa, dzemdībās.

Sestdienas norisēs godu deva arī pārim, kurš laulībā aizvadījis 60 gadus — Guntai un Viesturam Midrijaniem. Guntas kundze atklāja, ka viņi ar vīru savulaik slepenībā, aiz slēgtām durvīm, laulāti Talsu luterāņu baznīcā. «Bet tajā brīdī es tik ļoti lūdzu Dievam sargāt un vadīt mūsu laulību! Un Dievs ir paklausījies — līdz šai dienai mēs esam kopā. Man laimējās apprecēties ar ļoti labu, gudru cilvēku, kurš visu mūžu ir bijis kā mana enciklopēdija,» viņa palielīja vīru.

Lūgšanu brokastīs

piedalījās arī Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps — metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Atgādinot pasākuma moto, viņš norādīja, ka laikā, kad pasaulē valda sajukums un virziena zudums, Jēzus joprojām saka: «Es Esmu Ceļš, nāc pie manis, un tu nemaldīsies, bet zināsi, uz kurieni doties, nepazaudēsi savu identitāti, bet zināsi, kas tu esi!»

Z. Stankevičs līdzdalīja divas ziņas: sliktā — neviens cilvēks nav spējīgs dot tādu mīlestību, pēc kādas mēs ilgojamies; labā — vienīgais, kurš spēj mūs apveltīt ar mīlestības pilnību, ir Dievs. Arī arhibīskaps runāja par dzīvības vērtību, minot, ka dzīvība ir dāvana, nevis apdraudējums. «Dievs ir dzīvības devējs un tikai Viņam ir tiesības dzīvību paņemt,» viņš skaidroja. Z. Stankevičs salīdzināja — ja Latvijā ik gadu abortos tiek nogalināts tik daudz bērnu cik Talsos iedzīvotāju, tad pasaulē kopumā runa ir par vairākiem desmitiem miljonu abortu. «Ja notiek terorakts, visi par to runā, bet par šo — klusums… Par to nevēlas runāt, lai gan visa karadarbība, kas notiek pasaulē, paņem mazāk upuru, nekā šī «neredzamā karadarbība»,» sacīja arhibīskaps. Par to, ka abortu skaits tomēr samazinās, varot pateikties kristiešu sadarbībai un vienprātībai šo jautājumu skaidrošanā.

Pasākumā izskanēja vairāki Bībeles lasījumi. Vienu no tiem lasīja Uguņ­ciema baptistu draudzes sludinātājs Kaspars Maķevics, pirms tam klātesošos mazliet izaicinot uz labu. «Kā būtu, ja Talsus atpazītu ne tikai pēc deviņiem pakalniem un skaistas dabas, bet arī pēc tā, ka mēs te mīlam ar katru dienu vairāk?» viņš mudināja.

Noslēgumā uzrunu sacīja arī Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus. Viņš vērtēja, ka pašvaldībai Lūgšanu brokastis ir svarīgas, jo šīs sarunas un lūgšanas darot cilvēkus labākus, tāpēc darīs labāku arī novadu un valsti. Atsaucoties uz pasākuma moto, A. Lācarus arī pateicās katram, kurš piedalās Lūgšanu brokastīs, ar to parādot savu vēlēšanos nokļūt uz pareizā Ceļa, kas ved pie Patiesības un mudina sargāt dzīvību.

Savukārt Talsu novada fonda valdes priekšsēdētāja Iveta Rorbaha sprieda, ka ikviens no Lūgšanu brokastīm dosies mājup maiguma pilns, jo katrā aizskartas stīgas, kuras ikdienā mēdz palikt neskartas. Nu šajā maigumā jādalās ar citiem.

Jau decembrī šīs dalīšanās augļus baudīs 78 Talsu novada ģimenes, kurās ienācis pirmais bērniņš, piedaloties sev domātā notikumā, ko finansēs Lūgšanu brokastu dalībnieku ziedojumi. Dažas no ģimenēm bija kopā ar pārējiem pasākuma dalībniekiem jau sestdien, un arī viņu mazulīši bija dzīvs atgādinājums dzīvības vērtībai.

