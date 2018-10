Čehijas, Horvātijas un Dundagas jaunieši pēta apkārtējo vidi un koku izmantošanu 02.10.2018

Aiga Naudiņa

aiga.naudina@talsuvestis.lv

63223337 63223337 Tweet

No 17. līdz 23. septembrim Dundagas vidusskolā viesojās jaunieši no Zagrebas Horvātijā un Trebičas Čehijā. Viņi kopā ar dundadzniekiem pētīja apkārtējo vidi, koka izmantošanas iespējas un apzināja citas dabas vērtības.

Starptautiskā skolu sadarbības projekta «Erasmus+» īstenotajā projektā «European Trees within European waether» satikušies trīs sadarbības partneri — no Čehijas, Horvātijas un Dundagas. Tas ir dabas zinību projekts, kur jaunieši (no katras valsts desmit pārstāvji — astoņi skolēni vecumā no 12 līdz 16 gadiem un divi pedagogi) pēta ne tikai laikapstākļus un citas vides īpatnības katrā valstī, kas ietekmē koku augšanu, salīdzina tās, izdarot secinājumus, bet arī iepazīst kultūras atšķirības. Dundadznieki maijā viesojās Čehijā, bet tagad viesus uzņem pie sevis. Vēl priekšā brauciens uz Horvātiju nākamā gada aprīlī.

Dundagas vidusskolas skolotāja Sandra Salceviča teic, ka jauniešiem bija iespēja apskatīt dažādus objektus Dundagā un apkārtnē — dabas takas, purvus, Slīteres Nacionālo parku, apmeklēt arī kokapstrādes uzņēmumu «Kurekss» Ventspilī. Jaunieši apstrādā datus (pēta temperatūras izmaiņas, koku veģetāciju, laikapstākļus u. c), kas ir savākti katrā valstī, lai kopīgi izdarītu secinājumus. Plānots izveidot arī dabas kalendāru ar pētīto un uzņemtajām bildēm. Skolotāja Lienīte Iesalniece, kura no Dundagas vidusskolas ir par projektu atbildīgā, vērtē, ka šāda starpvalstu sadarbība ir ļoti laba. «Ārvalstu skolēni un pedagogi priecājas, ka pie mums ir daudz koku, interesantas viņiem šķiet arī mūsu mājas, centrā esošais ūdenstornis, eksotisko dzīvnieku parks un citi objekti,» viņa saka.

No Dundagas vidusskolas šajā projektā piedalās tie, kas apmeklē dabas zinību pulciņu, ir aktīvi un labi pārvalda angļu valodu. Jaunietes Eva Zvirbule un Anna Neifelde teic, ka šāda veida sadarbībā vērtīgas ir iegūtās zināšanas, iespēja kopā strādāt ar citu valstu jauniešiem. Priecējot, ka arī ciemiņu skatījumā vairāki nesen veiktie labiekārtošanas darbi Dundagā esot pamanīti.

Lai dotu iespēju vēl vairāk iepazīt Dundagas apkaimi, viesi bija iesaistīti arī skolas rīkotajā aktivitātē, kas notika šomēnes. Skolēnu uzdevums bija Dundagā apskatīt vietas un objektus, kas būtu kā pozitīvi piemēri un kur vēl būtu roka jāpieliek. Prezentācijās no jauniešiem bija dzirdams, ka patīkot centrā esošais vecais ūdenstornis, luterāņu un baptistu baznīca, krokodils, Dakterlejas svētavots, eksotisko dzīvnieku parks, jaunā uzņēmuma «Latvijas Valsts meži» ēka, ierīkotie apstādījumi pagasta centrā. Roka būtu jāpieliek pie Dundagas dīķa sakārtošanas un tur esošo atkritumu savākšanas, arī lielo elektrības līniju tuvums kokiem neesot vērtējams pozitīvi. Nepievilcīgs esot skats uz Dundagas pils pagalmā esošajām malkas kaudzēm, jāatjauno arī tiltiņš uz saliņu.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Izglītība

Komentāri