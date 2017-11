Caurules aizaug, un iedzīvotājiem nav siltuma 10.11.2017

Talsos, Dundagas ielā 12, iedzīvotāji ar bažām gaida ziemu. Dzīvokļi tiek apsildīti daļēji, brīžiem siltums vispār pazūd. Neizpratni rada apsaimniekotāja, SIA «Adax 2», neieinteresētība. Uzņēmums skaidro, ka risinājums apkures problēmai rasts, savukārt informācijas nesniegšanu noliedz.

«Nezinu vairs, ko darīt, kur griezties.

Mūsu māju renovēja pirms četriem gadiem. Kopš tā laika katru gadu, tiklīdz sākas apkures sezona, ir problēmas. Šogad siltums mūsu dzīvoklī ir tikai vienā istabā, pārējās telpās nav. Šodien (2. novembrī) apvaicājos kaimiņiem, arī viņiem siltums esot periodiski un tikai atsevišķās telpās. Bijušas reizes, kad problēmas ir attiecīgai kāpņu telpai, bet šoreiz tas ir visas mājas iemītniekiem. Pērn bija pat situācija, kad aukstajā laikā, tieši pirms Jaunā gada, siltums atkal pazuda,» par skarbo realitāti aizvadītajā nedēļā stāstīja mājas iemītniece Ilona Heniņa.

Viņa arī zvanījusi SIA «Adax 2» valdes priekšsēdētājam Aivaram Maķevicam. Pirmajā reizē viņš atbildējis uz telefona zvanu, bet pēc tam vairs ne, lai arī centieni sazināties bijuši regulāri. Zvanot uzņēmuma biroja darbiniecēm, sievietei skaidrots, ka problēma tiek risināta, darbinieki strādājot. «Diemžēl izmaiņu nekādu. Baidos, ka drīz būs klāt ziema. Un tas nozīmē, ka būs jāizmanto sildītājs, līdz ar to papildus jāmaksā par elektrību,» klāstīja talseniece. Kad pēc kārtējā remonta sievietes dzīvoklī siltums pazudis visās telpās, viņa A. Maķevicam atļāvusies nosūtīt īsziņu ar sarkastisku tekstu, sakot paldies, ka tagad aukstas ir visas telpas. Pēc aptuveni 15—20 minūtēm vienā istabā siltums parādījies.

«Talsos ir sevišķi augsts kaļķa sastāvs, kas pie lēnas darbības audzē ciet caurules, jo īpaši, kur siltais ūdens. Esam sākuši tās nomainīt pret plastmasas caurulēm, kas tik ātri neaizaug. Ūdenim, kas nāk uz māju attiecīgajā adresē, klāt ir ļoti daudz smilts un netīrumu. Apkures sistēma ir paredzēta, ka to neslēdz ārā ne ziemā, ne vasarā, jo arī vasarā mēdz būt vēsāks laiks, sevišķi naktīs. Tomēr, tā kā dzīvojam demokrātijā, iedzīvotāji nolēma, ka vasarā apkuri izslēdz. Un, kad sistēma atkal bija jāieslēdz, tā negāja. Vietām sila, vietām — ne. Nevarējām saprast, kāpēc. Lai kaut ko remontētu, jāsaprot — ko. Aizvadītās nedēļas beigās pārgriezām vienu guļvadu pagrabā: izrādās, pilns ar rūsu, kaļķi, smiltīm, netīrumiem tā, ka cauri nekas neiet. Domāju, ka tas ir nevajadzīgās apkures noslēgšanas dēļ vasarā. Kad plūsmas nav, visi gruži, kas pirms tam cirkulē, nosēžas, līdz aizsprosto visu ciet. Pat sapņos neviens nevarēja iedomāties, ka visā diametrā varētu aizraut ciet caurules! Tāpēc arī tik ilgi meklējām iemeslu. Līdzīga problēma bija Dundagas ielā 10. Tur gan nav kopējas sistēmas, bet individuāla, pa dzīvokļiem,» skaidro A. Maķevics.

Uzņēmuma vadītājs sacīja, ka pirmdien (6. novembrī) darbinieki zāģēs pa posmiem caurules. Tās, kas būs pilnībā aizsērējušas, mainīs, tās, kas viegli aizsērējušas, — skalos un liks atpakaļ. Šis esot vienīgais problēmas risinājums. Sazinoties ar I. Heniņu šonedēļ, pirmdienas vakarā, sieviete bija priecīga — siltums tagad esot visā dzīvoklī.

Tomēr raizes sagādā arī cits jautājums

Sieviete atklāj, ka iedzīvotāji ne reizi nav saņēmuši pārskatu, kur tiek izlietota apsaimniekošanas nauda. «Viņš (A. Maķevics — M. J.) par šādiem jautājumiem vispār nerunā. Šobrīd apsveru domu risināt jautājumu par apsaimniekotāja maiņu, jo esam izmisumā! SIA «Adax 2» mums nesniedz itin nekādu informāciju. Viņiem taču ir mājaslapa, kur to iespējams publicēt, ja negrib rīkot sapulces vai izvietot informācijas lapas kāpņu telpās. Pārņem bezspēcības izjūta, jo nezini, kā rīkoties, ko vēl darīt, lai situācija mainītos,» I. Heniņa ir neizpratnē.

Runājot par informācijas nesniegšanu saistībā ar apkures problēmām, uzņēmuma valdes priekšsēdētājs teic, ka līdz šim brīdim meklēts iemesls, kāpēc šāda situācija radusies. «Grūti paskaidrot, ja pats nezinu, kas notiek. Pagājušajā gadā sistēmu izdevās iekustināt, siltums aizgāja. Acīmredzot nogulsnējumu vēl nebija tik daudz,» teic A. Maķevics.

Vaicājot par iespēju rīkot mājas iedzīvotāju sapulci, priekšsēdētājs, izvērtējot pieredzēto, teic, ka tik lielos namos apmeklējums esot ārkārtīgi zems. «Un, ja arī rīkotu, nebūtu daudz, par ko runāt. Viņi jau nevar palīdzēt, lai, piemēram, uzlabotu ūdens kvalitāti. Šajā gadījumā noteikti informēsim iedzīvotājus par to, ko esam noskaidrojuši un kas notiks tālāk. Mums ir kreņķis par šiem jautājumiem. Nav tā, ka neliekamies ne zinis,» saka uzņēmuma pārstāvis.

Informācija par apsaimniekošanas naudu tiekot sniegta reizi gadā. Veidi esot vairāki: kādam tā tiek nosūtīta pa e-pastu, kādam — rakstiskā formā, kā mājas vecākajiem. «Ja kādam interesē, jebkurš šo informāciju var iegūt,» pauž A. Maķevics. Dundagas ielas 12 iedzīvotāja gan teic, ka nav saņēmusi atbildes uz jautājumiem, ko vairākkārt nosūtījusi ar e-pasta starpniecību.

