«Būvniecības nozare ir ekonomikas spogulis» 22.03.2017

SIA «Pretpils» dibinātājs un vadītājs Andris Rorbahs teju desmit gadus uzņēmumu vada kopā ar dēlu Māri, kurš ieguvis inženiera kvalifikāciju un profesionālo maģistra grādu būvniecībā, ir sertificēts speciālists ēku būvdarbu vadīšanā, būvuzraudzībā un būvniecības tāmju sastādīšanā. Mums viesojoties SIA «Pretpils», tieši Māris Rorbahs atklāj uzņēmuma aktualitātes. Liels gods piedzīvots, pirms pāris nedēļām saņemot «Latvijas Būvniecības gada balvu 2016» nominācijā «Ražotne». Uzņēmums ieguvis 2. vietu par modernizētu graudu pirmapstrādes kompleksa būvniecību. Zīmīgi, ka augstais vērtējums saņemts SIA «Pretpils» 25 gadu jubilejas mēnesī.

Uzņēmums darbu sāka kā kokapstrādes nozares pārstāvis, taču kopš 1999. gada attīstījies celtniecības nozarē un tajā ieņem stabilu vietu. Trīs pamata lietas, ko uzņēmums piedāvā, — būvniecība, galdniecība un būvuzraudzība.

«Galdniecība ir nosacīti pakārtota celtniecībai. Daudzos objektos jāstrādā ar koku, nepieciešamo varam izdarīt paši un nav jāmeklē sadarbības partneri,» skaidro Māris Rorbahs. Galdniecībā izgatavo profillīstes, logus, durvis, vārtus, dažādas mēbeles un celtniecībā nepieciešamas lietas. Pašlaik nopietni strādā pie koka pakešu logu prototipu izgatavošanas. Būvinženieris nesteidz man piekrist, ka plastmasas logu ēra ir beigusies. Katrs projekts prasa personīgu pieeju – kas der vienam, neder otram. «Koka logi ir īpaši vēsturiskās ēkās. Būvvaldes projektētāji, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija pietiekami labi veic uzraudzību, lai ēkās skatu nebojātu nepiemēroti logi. Pagājušajā gadā pārbūvējām pašvaldības policijas ēku Kuldīgā. Restaurējām 15 koka logus. Vedām tos uz Talsiem — tīrījām, labojām, apstrādājām ar lineļļu un ķitējām. Restaurējām arī ārdurvis,» stāsta būvinženieris.

Katram projektam individuāla pieeja

Uzņēmums dažādus projektus īstenojis teju visā Kurzemē un arī dažviet Zemgalē. Pēdējās piecgades ievērojamāko, interesantāko projektu vidū ir pirmsskolas izglītības iestādes «Sprīdītis» atjaunošana Talsos. Tas bijis ļoti apjomīgs projekts. Tāpat arī iepriekš minētā graudu pirmapstrādes kompleksa būvniecība, kuras specifika bijusi ēkas augstums —, ieskaitot četrus metrus dziļos pamatus, ēkas kopējas augstums sasniedz teju 30 metru. Vērts pieminēt arī vienu no 2015. gada projektiem — pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pasūtījuma uzņēmums Slīterē izbūvēja vairākas takas, laipas un atpūtas vietas. Būvinženieris joko, ka laipām nepieciešamie kokmateriāli darbiniekiem nebija jānes rokās, taču nācās likt lietā izdomu, lai tos nogādātu objektos, uz kuriem neved piebraucamais ceļš.

«Īsts izaicinājums bija 2014. gada noslēgumā. Nepilnos trīs mēnešos īstenojām trīs apjomīgus siltināšanas projektus: Stendes pirmsskolas izglītības iestādē, Skrundas vidusskolā, Nīkrāces pamatskolā. Tie bija projekti, kas citā gadā veidotu pusgada apgrozījumu. Īsts izaicinājums mūsu profesionalitātei, mūsu spējām paveikt šādu darbu ziemas apstākļos!» stāsta M. Rorbahs. «SIA «Pretpils» veikumu var novērtēt arī Tērvetes dabas parka apmeklētāji. Ierasts būvēt ēkas pieaugušajiem, bet Tērvetē būvējām ēkas bērniem. Tāpat betonējām pamatus, montējām sienas, logus, jumtu, tikai formātā 1:2.»

Bijuši arī ierastāki objekti — angāru celtniecība, kūtis un mēslu krātuves.

«Līdz 2014. gadam pašvaldības, zemnieku saimniecības, ražotāji varēja startēt dažādos projektos, lai piesaistītu Eiropas Savienības līdzekļus. Attiecīgi arī mūsu noslogotība bija lielāka. Būvniecības nozare ir ekonomikas spogulis, ja ekonomikā ir lejupslīde, tad arī būvniecībā. Pēdējie divi gadi bijuši ar mazliet mazāku apjomu nekā pirms tam. Runā, ka šogad būs ekonomiska izaugsme, ko sekmēs Eiropas Savienības projektu finansējuma piesaiste. Šobrīd gan to vēl nejūtam,» atklāj M. Rorbahs.

Uzņēmumam darbus uztic privātpersonas, uzņēmēji, arī pašvaldības un valsts iestādes. Pagājušajā gadā nokārtots ISO 9001:2015 sertifikāts. Tas ir vadības prakses pamats, kas koncentrēts uz klientu vajadzībām un vēlmēm, kā arī veicina kvalitātes vadību un plānošanu produktiem un pakalpojumiem, nodrošinot aug­stāku darbības efektivitāti un — ne mazsvarīgāk — konkurētspēju. Iegūts arī ISO 14 001:2015 sertifikāts, kas apliecina uzņēmuma cieņu pret dabu un tās resursiem. «Ir jāizdara konkrēti soļi, lai šos sertifikātus iegūtu. Nav mazsvarīgi, ka šie standarti ir starptautiski atzīti. Sertifikāti katru gadu jāatjauno, lai turpinātu uzlabot kvalitāti,» skaidro būvinženieris.

Aprīlis — aktīvās sezonas sākums

Ik gadu janvāra otrajā pusē SIA «Pretpils» rīko uzņēmuma balli, uz to aicinot visus darbiniekus. Uzņēmumā strādā vairāk nekā 40 cilvēku, no tiem teju trīs ceturtdaļas — celtniecībā. Objektu ir daudz, un visiem satikties, aprunāties izdodoties reti. Tādēļ uzņēmuma ballē vienmēr aicina atskatīties uz aizvadītajā gadā padarīto.

«Būvniecība ir sezonāla — no aprīļa līdz novembrim, decembrim, atkarīgs no laik­apstākļiem. Pēdējos sešus gadus esam strādājuši visu ziemu, tiesa, ar mazāku apjomu, bet ir bijis noslogojums. Cenšamies meklēt objektus, lai darbiniekiem būtu darbs visu gadu. Ne vienmēr tas ir vienkārši,» bilst uzņēmējs.

Gadu gaitā iegūti pastāvīgi klienti, kuri pēc viena veiksmīga projekta piedāvā nākamos. Uzņēmējs atklāj, ka būvniecībā, tāpat kā jebkurā citā nozarē, būtiski ir ievērot kvalitātes standartus un cenas. Konkurence nozarē nav maza. Jebkurā brīdī jau esošajiem spēlētājiem var pievienoties kāds jauns. Māris Rorbahs skaidro: «Tirgus nav aizslēgs, tādēļ jānotur līmenis, lai būtu kvalitāte un konkurētspējīga cena. Apstāties nevar, citādi nav vērts strādāt!»

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Tā saimniekojam

Komentāri