Būvniecība Dupurkalna estrādē 10.07.2018

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Trešdien, 4. jūlijā, uzņēmums SIA «Glass & Wood» Valdemārpilī uzsāka Dupurkalna estrādes būvniecību. Līgums noteic, ka jaunajai būvei jābūt gatavai līdz 15. augustam.

Lai nenāktos projektu pilnībā finansēt no Talsu novada pašvaldības budžeta, 2016. gadā pašvaldība iesniedza projekta pieteikumu Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldē un saņēma 45 000 eiro publiskā finansējuma. Būvdarbu līgums ar SIA «Glass & Wood» noslēgts par summu 172 685,28 eiro.

Pirms tam līgums par būvdarbiem gan bija noslēgts ar uzņēmumu SIA «BauArt», kurš līgumu atcēla, pamatojoties ar vairākām lietām, piemēram, ka līdz objektam nav piebraucamā ceļa. SIA «Glass & Wood» projektu vadītāja Elīna Avēkse šo faktoru neuzskata par šķērsli, lai darbi nevarētu notikt. Iepriekšējais uzņēmums piesaucis arī to, ka pašvaldība nebija izņēmusi nepieciešamo Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju būvdarbu veikšanai. Projekta vadītāja Jolanta Didžus no Talsu novada pašvaldības attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas teic, ka jautājums ir atrisināts, atļauja saņemta, precizēts arī būvprojekts. «Izdarīts ir viss, lai sāktu būvēt,» teic J. Didžus.

«Talsu Vēstis» devās uz Valdemārpili, lai lūkotu, kā būvniekiem veicas ar darbiem. Attiecīgajā brīdī notika pamatu un būvlaukuma sagatavošana. Darbu vadītājs Māris Anmanis teic, ka centīsies iekļauties termiņā, tomēr to, kā noritēs darbu process, nekad nevar paredzēt. Kaut vai laikapstākļu dēļ.

Prieks vietējiem

Teritorijā uz estrādi paredzēta jauna šķembu taciņa. Pēc būvdarbu pabeigšanas plānots atjaunot zālienu ap estrādi. Skatītāju vietas aprīkos ar gariem soliem 400 sēdvietām. Sēdvietu rindu galos būs atkritumu urnas. Estrādes ēkā paredzēts aizskatuves gaitenis ar ģērbtuvi un tualeti. Segtajai estrādes daļai būs vairāku pakāpju skatuve. Uznākšana uz skatuves būs divās vietās. Divām sānu durvīm paredzēta nosedzoša priekšsiena. Jumta iesegumam būs kausējamais bituma segums, sienām — apmetums un krāsojums, savukārt segtā skatuves daļas grīda būs betonēta. Deju skatuves grīdai plānots atjaunot asfalta iesegumu.

«Protams, ka Valdemārpilī ir vajadzīga jauna estrāde! Viedokļi iedzīvotājiem, kā vienmēr, atšķiras. Kāds, piemēram, uzskata, ka pludmalē vajag rīkot pasākumus, kāds cits — ka nevajag. Kā jau visiem zināms, Valdemārpilī nav kultūras nama, bet saprotam, ka tādu drīzumā arī neiegūsim, jo tam nepieciešamas milzīgas izmaksas. Šajā gadījumā būs sakārtota brīvdabas estrāde. Līdzšinējā bija morāli un fiziski novecojusi, tur vairs nevarēja notikt pasākumi. Šī iemesla dēļ atradām risinājumu rīkot pasākumus pludmalē, lai nebūtu tā, ka iedzīvotājiem nekas nenotiek,» stāsta Valdemārpils pilsētas, Ārlavas, Īves un Lubes pagasta pārvaldnieks Andris Grīnbergs. Viņš teic, ka jaunā estrāde atvieglos pieejamību pasākumiem vecāka gadagājuma ļaudīm, kuri līdz šim pārvaldniekam sūdzējušies par attālumu līdz pludmalei. Jaunā estrāde gan neizslēdz to, ka pludmalē vairs nenotiks pasākumi.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi būvniecība, sabiedrība

Komentāri