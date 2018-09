«Būt tēvam nozīmē uzņemties atbildību par sevi un apkārtējiem» 11.09.2018

Tuvojoties Tēva dienai, aizvien lielāka nozīme tiek piešķirta tēva lomai ģimenē. Diemžēl ikdienā skatam paveras pavisam cita aina — bieži vien vīrieši nespēj uzņemties atbildību par savu ģimeni un piepildījumu meklē citur. Vairāk par to, kāpēc šāda situācija ir izveidojusies un kā jaunie tēvi tiek audzināti Bārbeles zēnu skolā, pastāstīja priesteris Andrejs Mediņš.

Priesteris vada biedrību «Kalna svētību kopiena» — atkarībās nonākušo rehabilitācijas komūnu Bruknas muižā — un jau 24 gadus darbojas ar alkoholiķiem, narkomāniem un cilvēkiem, kuri ir atkarīgi no azartspēlēm. Gadu gaitā uzkrātā pieredze liecina, ka šo problēmu cēlonis nav atkarība, bet gan tēva trūkums. «Lielākajai daļai atkarībās nonākušo cilvēku nav bijuši īsti tēvi. Viņiem ir bijuši tēviņi. Pieaugot viņi atveido savu tēvu. Brāļi Kokari man savā laikā teica: «Andrej, tu centies tikt galā ar sekām, bet varbūt vajag darīt kaut ko, lai novērstu cēloņus?» 20 gadus nēsāju šo ideju savā sirdī, līdz nonācu pie domas, ka jāizveido jauno tēvu skola,» skaidro A. Mediņš.

Pirms pusotra gada biedrība «Kalna svētību kopiena» Vecumnieku novada Bārbeles pagastā iegādājās pamestu ēku un slēgtās pamatskolas vietā ierīkoja jauna tipa mācību iestādi — Bārbeles zēnu skolu ar vieglās aviācijas interešu izglītību. Ēkā atrodas sākumskola, kas piedāvā pamatizglītības programmu, Montesori izglītības programmu un speciālu, ekskluzīvu amatniecības programmu zēniem no 1. līdz 6. klasei.

Skolā tiek nodrošināta interešu izglītība vieglās aviācijas jomā, un 7.—9. klašu programmu var apgūt tālmācībā, vairāk laika veltot vieglās aviācijas apmācībai un dzīves prasmju un iemaņu ieguvei. Skola domāta tikai puišiem, un tās pamatā ir tēvu līdzdarbošanās.

«Lielākajai daļai no audzēkņiem nav tēva. Sapratām, ka jāmeklē krusttēvs vai vecaistēvs, jo kādam ir jāiestājas par puiku. Puikam ir jāsajūt, ka ir kāds vecis no viņa dzimtas vai dinastijas, kas ir gatavs veltīt viņam laiku. Pats svarīgākais ir zināt, ka tu kādam esi nozīmīgs un īpašs. Dažkārt tēvi mīlestības vietā atpērkas no bērniem — ja pats neko nevar piedāvāt, mēģina uzsaukt visdārgāko koledžu, visdārgāko skolu. Mūsdienās pastāv uzskats, ka mēs, veči, esam laimīgi, jo ir sācies skolas laiks, līdz ar to bērni ir pie vietas, mums nav ar viņiem jākrāmējas, un skola visas problēmas atrisinās mūsu vietā. Bārbelē skolotājiem ir salīdzinoši maza loma, jo visā tiek iesaistīti tēvi. Tēvam katru nedēļu vismaz vienu diennakti jābūt klātesošam — jāpiedalās skolas dzīvē, jāveido attiecības, jāuzņem un jānodod pieredze. Puikām jāaug vīrieša klātbūtnē. Bieži vien tas tā nenotiek, tāpēc mums ir tik daudz nelgu, kuri nav spējīgi uzņemties atbildību un kuriem nav drosmes riskēt,» uzskata priesteris.

Skolā nav apkalpojošā personāla, līdz ar to puikas visu mācās darīt paši. Viņu uzdevums ir sakopt skolu, rūpēties par tās apkārtni un pieskatīt saimniecību. Virtuvē ar audzēkņiem katru dienu strādā saimniece, kura palīdz viņiem kļūt patstāvīgākiem. Skolas apkārtnē ir arī kūts, augļu dārzs un ziemas dārzs, kur iespējams darboties gada aukstajā periodā. Par godu simtgadei iestādīts simts ābeļu un simts ogu krūmu. A. Mediņš uzsver, ka Latvijā nav daudz ģimeņu, kuras rūpējas par to, lai viņu bērns zinātu, kāda ir dabiskā lietu kārtība. Viņaprāt, ir svarīgi apmierināt bērna ziņkāri un ieraut viņu šajā procesā.

Pavasarī Bārbeles skolā norisinājās putnu dienas — bērni izveidoja 100 putnu būrīšus un visu vasaru sekoja līdzi tajos notiekošajam. Nākotnē paredzēts rīkot lidmodeļu, pūķu, dronu un robotu festivālus, lai puikas varētu sevi parādīt un iedrošināt pārējos.

«Esmu pārsteigts par to, cik liela ir cilvēku interese. Bārbeles zēnu skolā savus bērnus pieteikuši cilvēki no visas Latvijas. Mani izbrīna šo ģimeņu apziņa un domāšanas veids. Tēviem tas ir milzīgs gandarījums par to, ka viņi varēs piedalīties skolas dzīvē, līdzdarboties un mācīties. Daudzas ģimenes plāno pārcelties, lai varētu atrasties tuvāk skolai un viņiem būtu iespēja piedalīties šajā pieaugšanas procesā. Ļoti daudz vientuļo māmiņu vēlas, lai viņu puikas kaut ko saprastu un būtu citādāki nekā tie, kas viņus ir uztaisījuši un aizgājuši pie citas. Būt tēvam nozīmē uzņemties atbildību par sevi un apkārtējiem. Tāpat jāapzinās, ka tēvs nav tikai savu kaislību apmierinātājs. Visās lietās, ar ko vīrietis nodarbojas, viņš iedveš dzīvību,» norāda priesteris.

