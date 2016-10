Būs izmaiņas transportlīdzekļu vadītāju apmācībā 08.10.2016

No 1. novembra spēkā stājas izmaiņas transportlīdzekļu vadītāju apmācībā, nosakot stingrākas prasības. Ko tas nozīmē interesentiem, kuri vēlas iegūt autovadītāja apliecību, un apmācību veicējiem, skaidro Ceļu satiksmes drošības direkcijas Talsu nodaļas vadītājs Vilnis Pūcītis.

Minētās izmaiņas pieņemtas ar mērķi paaugstināt jauno un esošo transportlīdzekļu vadītāju sagatavotības līmeni, uzlabotu satiksmes drošību uz ceļiem un sakārtotu jautājumus, kas saistīti ar apmācību veicējiem. Līdz ar minēto izmaiņu spēkā stāšanos jauninājumi gaidāmi teorētiskās apmācības programmā, ko turpmāk organizēs pēc moduļa principa. Apmācība būs papildināta ar jaunām tēmām, piemēram, bīstamu situāciju prognozēšanu un risku novēršanu, mazaizsargāto satiksmes dalībnieku drošību, toleranci un citu satiksmes dalībnieku rīcību, izturēšanos un interesēm, kā arī transportlīdzekļu ekonomisku un videi draudzīgu vadīšanu. Teorētiskā apmācība pēc moduļa principa būs veicama tikai vienas autoskolas ietvaros. Pilnveidota arī periodiskās apmācības programma. No 2018. gada janvāra būs ieviests arī elektroniskais žurnāls, kurā autoskolas atzīmēs kursantu apgūtās tēmas.

Izmaiņas gaidāmas arī braukšanas apmācībā: minimālais braukšanas stundu skaits palielināts no 14 uz 20 stundām, kā obligāta noteikta vadīšanas apmācība slidena ceļa ap­stākļos un diennakts tumšajā laikā. V. Pūcītis teic, ka uz personām, kas līdz šī gada 31. oktobrim uzsākušas mācības autoskolā, neattieksies vairākas prasības: eksāmenus Ceļu satiksmes drošības direkcijā var kārtot trīs gadus, skaitot no reģistrēšanās autoskolas mācību grupā, apmācība pēc modulārā principa, teorētiskā apmācība saskaņā ar jaunajām programmām un braukšanas apmācība saskaņā ar jauno minimālo nodarbību skaitu.

Stingrākas prasības būs arī autoskolu darbībai, jo ir pilnveidota mācību karšu izsniegšana, kā arī pasniedzēju un instruktoru apmācības sistēma. No 2018. gada visām autoskolām jānodrošina iespēja apmācības veikt speciāli ierīkotos laukumos. B kategorijas apmācībai tie ir 1000 kvadrātmetri, bet, sākot ar lielajām kategorijām, kā C, C1,D, — 2000 kvadrātmetri. Minimālais apmācāmo skaits B kategorijas grupā nedrīkstēs būt mazāks par sešiem pretendentiem, un potenciālajiem tiesību ieguvējiem eksāmeni Ceļu satiksmes drošības direkcijā jānokārto trīs gadu laikā no reģistrēšanās mācību grupā.

Pie jaunumiem pieskaitāms arī noteiktais, ka pirms mācību uzsākšanas slēdzams līgums starp apmācāmo personu un autoskolu. Pirms valsts eksāmena kārtošanas prasība būs arī pēc obligāta teorētiskā un braukšanas eksāmena autoskolā. Apmaksa par visiem ar apmācību saistītajiem pakalpojumiem būs jāveic tikai autoskolā. V. Pūcītis skaidro: «Pašlaik Latvijā izveidojusies situācija, ka autoskolas dzīvo pašas par sevi, bet instruktori, kuri māca kursantiem braukt, par sevi. Mūsu pusē šī tendence nav tik ļoti novērota kā Rīgā. Pašlaik ir tāds mazs haosiņš. Kurš ir atbildīgs? Autoskola nevar kontrolēt, kā notiek braukšanas apmācība. Norēķinos par braukšanu ne vienmēr tiek padomāts par nodokļu nomaksu. Tāpēc būs prasība, ka arī par braukšanas reizēm būs jānorēķinās autoskolās.»

Atbildot uz jautājumu par izkritušo potenciālo tiesību ieguvēju skaitu valsts braukšanas eksāmenā mūsu pusē, V. Pūcītis teic, ka to nokārtojot vidēji 60 procenti. Galvenie iemesli izkrišanai valsts pārbaudījumā ir nespēja prognozēt bīstamās situācijas uz ceļa, satiksmes kustības nepārzināšana, kas var apdraudēt citu ceļa satiksmes dalībnieku drošību. «Tādos brīžos kursants eksāmena pieņēmēju nepārliecina, ka viņš saprot, ko dara, un ka ir tiesīgs saņemt autovadītāja apliecību,» teic V. Pūcītis.

