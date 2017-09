«Bruņotie spēki ir daļa no mūsu sabiedrības» 08.09.2017

Agrita Blumberga

agritablumberga@inbox.lv

63222048 63222048 Tweet

Zemessardzes starptautiskā vingrinājuma «Zemessardzes patruļa 2017» un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) dienās, 2. un 3. septembrī, Talsos ikviens interesents varēja iepazīties un apskatīt Latvijas armijas un sabiedroto spēku bruņutehniku, uzzināt par iespējām iestāties NBS vai Zemessardzē, kā arī vērot Gaisa spēku paraugdemonstrtējumus.

Pilsētas laukumā norisinājās plaša kultūras programma ar īpašo viesi — komponistu un pianistu Uldi Marhilēviču. Koncertā piedalījās Zemessardzes orķestris diriģenta virsleitnanta Anda Karela vadībā, Nacionālās aizsardzības akadēmijas rokgrupa «Kurbads», Zemessardzes bigbends un koris «Stars», vokālisti Alise Kante un Edijs Šnipke un «Dziesmu skolas» vokālais ansamblis Baibas Veismanes-Rezongas vadībā. Nacionālo bruņoto spēku Štāba bataljona Godasardzes rota izrādīja defilē programmu, un visas dienas garumā bērniem bija iespēja piedalīties spēlē «Vai tu pazīsti Latvijas armiju?!».

Aizsardzības ministrijas

militāri publisko attiecību departamenta preses nodaļas vecākā referente kapteine Mairita Senkevicina atklāj, ka NBS dienas mērķis ir informēt sabiedrību par NBS un Zemessardzes aktivitātēm, veicināt sabiedrības interesi izvēlēties militāro profesiju vai iesaistīties dienestā Zemessardzē un pēc iespējas lielākā mērā saliedēt bruņotos spēkus un sabiedrību, parādot, ka bruņotie spēki ir daļa no tās. NBS dienā piedalījās karavīri no Latvijas, Lietuvas, Zviedrijas, Dānijas, Vācijas, Kanādas Slovākijas, Polijas un Albānijas. Kopumā pasākums noritēja kā plānots, un, ņemot vērā laika apstākļus, apmeklējums bija tiem atbilstošs. NBS diena tiek organizēta neatkarīgi no «Zemessardzes patruļas», bet jau četrus gadus šie notikumi sakrīt.

Zemessardzes starptautiskā vingrinājuma «Zemessardzes patruļa 2017» ietvaros komandām bija jāveic uzdevumi ar dažādām grūtības pakāpēm, kopumā pieveicot vairāk nekā 30 kilometru garu distanci ar tajā izvietotiem kontrolpunktiem. Vingrinājumu galvenās tēmas bija kaujas šaušana, orientēšanās, sakaru procedūras, šķēršļota apvidus pārvarēšana, loģikas uzdevumi un fiziskie uzdevumi. Sacensības ilga divas diennaktis, un noslēguma posmu bija iespēja vērot pilsētā.

Zemessardzes ceturtās brigādes štāba civilmilitārās sadarbības nodaļas vecākā speciāliste Guna Štol­cere norāda, ka sacensību mērķis ir noteikt zemessargu un karavīru taktisko un fizisko sagatavotību, kā arī veicināt starptautisko sadarbību militārajā jomā. Vingrinājumā piedalījās vairāk nekā 30 komandu no Latvijas, Lietuvas, Vācijas, Dānijas un Zviedrijas, un katrā komandā startēja četri cilvēki. Zemessardzes patruļa notiek jau 25 gadus, un norises vieta katru reizi ir cita.

Zemessardze ir brīvprātīga

organizācija, par kuras dalībniekiem var kļūt ikviens Latvijas Republikas pilsonis vecumā no 18 līdz 55 gadiem. Par zemessargu nevar kļūt tikai tie cilvēki, kuri tiek turēti aizdomās, ir apsūdzēti noziedzīga nodarījuma izdarīšanā vai izcieš sodu. Tas pats attiecas uz narkologa vai psihiatra uzskaitē esošiem un rīcībnespējīgiem cilvēkiem, kā arī personām, kuras atvaļinātas no dienesta par disciplīnas pārkāpumiem. Pirms uzņemšanas Zemessardzē kandidātam jāiziet arī medicīniskā pārbaude. Izcila fiziskā sagatavotība nav noteicošais kritērijs, galvenais, lai cilvēkam ir vēlme darboties. Fizisko sagatavotību var uzlabot gan patstāvīgi, gan apmācību procesā, ko zemessargs iespēju robežās apmeklē savā brīvajā laikā. Par katru apmācībās pavadīto dienu zemessargs saņem atalgojumu un ēdināšanas kompensāciju, ja apmācību laikā tā nav paredzēta.

G. Štolcere aicina ikvienu pieteikties, izmēģināt spēkus un iepazīt cilvēkus, kuri ir izvēlējušies dienēt Zemessardzē. «Mūsu rindās ir ārsti, studenti, celtnieki, skolotāji un citu profesiju pārstāvji. Pēc pamatapmācību pabeigšanas katram zemessargam tiek piemeklēts atbilstošs amats. Tiek ņemtas vērā gan viņa spējas, gan vēlmes, jo ne katrs spēj būt ložmetējnieks, sakarnieks, mediķis vai pat pavārs. Dienests Zemessardzē ietver dažādu apmācību procesu apgūšanu, kas bieži vien ir noderīgi civilajā dzīvē,» stāsta G. Štolcere.

Pērn

NBS tika atjaunots rekrutēšanas un atlases centrs, kuru atbalsta ne tikai regulārie spēki, bet arī Zemessardzes vienības. Līdz ar to kandidāti rekrutēšanas procesu var sākt ne tikai rekrutēšanas un atlases centrā Rīgā, bet arī savai dzīvesvietai tuvākajā bruņoto spēku vienībā. Pilnveidojot profesionālā dienesta kandidātu atlases procesu, topošie karavīri medicīnisko pārbaudi var veikt arī savām dzīvesvietām tuvākajās civilās ārstniecības iestādēs, ar ko bruņotie spēki noslēguši sadarbības līgumu. Līdz šim kandidātu medicīniskā pārbaude notika tikai centralizēti medicīnas nodrošinājuma centrā Rīgā, taču nu saņemt norīkojumus medicīniskās pārbaudes veikšanai civilajā ārstniecības iestādē profesionālā dienesta kandidāts var savai dzīvesvietai tuvākajā regulāro spēku vai Zemessardzes vienībā.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi sabiedrība

Komentāri