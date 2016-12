Biznesa inkubatorā Talsos uzņēmējiem būs iespēja saņemt dažāda veida atbalstu 06.12.2016

No septembra Talsos darbojas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) veidotais Talsu biznesa inkubators. Tā vadītāja Dagmāra Dreiškena teic, ka inkubatora mērķis ir sniegt atbalstu Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novada topošajiem un esošajiem uzņēmumiem.

Pašlaik inkubators atrodas

kinoteātra ēkā K. Valdemāra ielā 17a, taču tā esot pagaidu mītnes vieta, jo nākamgad plānota pārvākšanās uz telpām līdzās «Baložu pastam». Inkubatora vadītāja Dagmāra Dreiškena teic, ka gan pašreizējās, gan arī plānotās telpas nodrošinājusi Talsu novada pašvaldība, kas ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras sadarbības partneris biznesa inkubatoru projekta ietvaros.

Biznesa inkubatoru izveide Latvijas reģionos ir Eiropas Savienības finansēts projekts, kas darbosies līdz 2023. gada 31. decembrim. Tā mērķis ir sniegt atbalstu gan esošiem komersantiem (kas nav reģistrēti senāk pa trīs gadiem), gan fiziskām personām — biznesa ideju autoriem. Kopumā Latvijā ir 15 LIAA biznesa inkubatori. Viens no tiem atrodas arī Talsos, tuvākie — Kuldīgā un Ventspilī. «Vieta, kur atvērt biznesa inkubatoru, izvēlēta pēc vairākiem kritērijiem: darbaspējīgo iedzīvotāju skaita, ekonomiskās aktivitātes, uzņēmumu reģistrēšanas/likvidēšanas rādītājiem un citiem. Pati LIAA sāku strādāt septembrī. Talsu biznesa inkubatorā šobrīd esmu viena, bet plānots, ka no nākamā gada janvāra būs vēl viens darbinieks — projektu vadītājs,» pastāsta D. Dreiškena.

Lai pretendētu uz Talsu biznesa inkubatora piedāvātām iespējām,

uzņēmumiem un fiziskām personām ir jābūt reģistrētiem Talsu, Dundagas, Rojas vai Mērsraga novadā vai jābūt citam būtiskam pamatojumam saistībai ar šiem novadiem. Uz inkubatora piedāvāto atbalstu nevar pretendēt tie uzņēmēji, kas nodarbojas ar zvejniecību un akvakultūru, lauksaimniecības produktu primāro ražošanu, tirdzniecību, finanšu starpniecību, nekustamajiem īpašumiem un azartspēļu biznesu.

Inkubators interesentiem piedāvā divas atbalsta iespējas — pirmsinkubācijas periodā sešus mēnešus fiziska persona vai komersants var saņemt bezmaksas apmācības, konsultācijas un piedalīties semināros ar mērķi savu biznesa ideju attīstīt par nopietnu biznesa plānu, bet inkubācijas periodā papildu apmācībām un konsultācijām saņemt arī finansiālu atbalstu ar mērķi veicināt uzņēmējdarbību. Inkubācijas periods var ilgt līdz četriem gadiem.

D. Dreiškena teic: «Galvenais, lai uzņēmēji paši notic savai idejai un ir gatavi daudz strādāt un ieguldīt, lai to attīstītu. Kopš septembra jau vairākiem interesentiem esmu stāstījusi par inkubatora piedāvātajām iespējām, un plānots informatīvo darbu arī turpināt. Interese ir bijusi, un domāju, ka tā tikai pieaugs. Tie ir bijuši gan gados jauni, gan vidēja vecuma cilvēki, gan esoši komersanti. Parādās interesantas jomas un interesanti produkti, ko plāno attīstīt gan ražotāji, gan pakalpojumu sniedzēji. Mēs ļoti ceram, ka varēsim inkubatorā atbalstīt uzņēmējus no mūsu reģiona, kas vēlēsies izstrādāt zināšanu ietilpīgus un eksportspējīgus produktus vai pakalpojumus. Īpaši vēlos inkubatorā redzēt cilvēkus un komersantus, kas skatās plaši un kas grib attīstīt kaut ko inovatīvu un jaunu. Mums ir daudz tradicionālu nozaru, kurās aicinu saskatīt iespējas izstrādāt ko netradicionālu.»

Kāds atbalsts ir pieejams esošajiem (kas nav reģistrēti senāk par trīs gadiem) un topošajiem uzņēmējiem? Inkubators piedāvā bez maksas izmantot koplietošanas biroju, tur esošo aprīkojumu, bezmaksas konsultācijas, seminārus, mentora pakalpojumus (uzņēmēju pieredzi), apmācības un dažādus pasākumus. Tāpat ir iespēja piesaistīt līdzfinansējumu 50 procentu apmērā dažādiem pakalpojumiem, kā, piemēram, grāmatvedībai, dažādu līgumu izstrādei, tehnoloģiskiem pakalpojumiem (piemēram, testēšanai, laboratorijas pakalpojumiem), mājaslapas un e-veikalu izstrādei, dizaina pakalpojumiem (iepakojuma, produkcijas dizaina izstrāde), mārketinga pakalpojumiem, kā arī biroja vai ražošanas telpu nomai. Šajos gadījumos uzņēmumam uzreiz ir jāmaksā tikai 50 procenti no pakalpojuma cenas, nevis, kā bieži izplatīts — pašam vispirms jāsamaksā pilna cena, un tad jāiesniedz pieprasījums 50 procentus kompensēt. Biznesa inkubatorā iespējams pieteikties arī atbalstam granta finansējuma veidā — iekārtu vai izejvielu iegādei līdz 5000 eiro vai specifiskiem pakalpojumiem (piemēram, prototipēšanai, sertificēšanai) līdz 10 000 eiro apmērā. Granta finansējuma gadījumā atbalsta intensitāte arī ir 50 procenti no izmaksām. Uzņēmējam pilnībā jāapmaksā rēķins, un 50 procentus no tā inkubators sedz pēc tam.

1. decembrī sākās pieteikumu pieņemšana

uzņemšanai biznesa inkubatorā. D. Dreiškena stāsta: «Katru pieteikumu vērtēsim. Skatīsimies, cik projekts ir dzīvotspējīgs un reāls. Iestājoties inkubatorā, arī uzņēmējs apņemas strādāt un darīt visu iespējamo, lai izveidotu veiksmīgu uzņēmumu. Iestāšanās un dalība inkubatorā neko nemaksā, ja neskaita paša cilvēka vai komersanta darbu un pūles augt, attīstīties un pelnīt. Gaidīsim ikvienu, kurš ir gatavs īstenot labu biznesa ideju un izmantot mūsu piedāvājumu. Ar cerību skatos gan uz PIKC Rīgas Valsts tehnikuma Laidzes teritoriālās struktūrvienības audzēkņiem, gan uz tiem vidusskolēniem, kuri izstrādā un aizstāv savus biznesa plānus un veido skolās uzņēmumus. Ceru drīzumā ar viņiem tikties. Ja šie jaunieši iegūst augstāko izglītību novadā, Rīgā vai citur un atgriežas novadā, lai attīstu vidusskolā iesākto vai jaunu uzņēmējdarbību, tas būtu lieliski, un viņi būs gaidīti Talsu biznesa inkubatorā.

Es biznesa inkubatoru redzu kā sava veida kopienu, kur topošie un esošie uzņēmēji ne tikai saņem, bet arī sadarbojas cits ar citu, dalās pieredzē un tādējādi palīdz cits citam pārvarēt biznesa uzsākšanas grūtības, kad nereti liekas, ka esi ar tām viens. Sadarbosimies arī ar citiem, īpaši mums tuvāk esošajiem biznesa inkubatoriem. Būšana inkubatorā komersantam pavērs daudz plašākas iespējas piesaistīt finansējumu turpmākajai darbībai, kā arī dos atspērienu, zināšanas un drosmi, lai tas pēc inkubācijas perioda spētu sekmīgi darboties bez atbalsta.»

