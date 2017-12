Biznesa inkubatorā aicināti iesaistīties jauni dalībnieki 20.12.2017

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Talsu biznesa inkubatoram apritējis gads. Tā laikā biznesa inkubatorā ir uzņemti 29 dalībnieki, no kuriem 23 ir pirmsinkubācijā un seši komersanti inkubācijā. Pašlaik atvērta jauna pieteikšanās kārta dalībai inkubatorā, tajā ikviens jaunais komersants var pieteikties līdz 16. janvārim.

Atskatās uz gada laikā paveikto

LIAA Talsu biznesa inkubatora vadītāja Dagmāra Dreiškena pastāsta, ka biznesa inkubatorā var iestāties komersanti, kā arī fiziskas personas ar biznesa ideju. Fiziskām personām inkubatorā ir paredzēta pirmsinkubācijas programma — konsultācijas, apmācības, strādāšana koprades telpā un citas aktivitātes. Plašāk ar sniegto atbalstu var iepazīties mājaslapas www.liaa.gov.lv sadaļā «Biznesa ABC» — «Biznesa inkubatori».

Pirms gada Latvijā tika izveidoti 15 LIAA biznesa inkubatori. Talsos līdz 12. decembrim uzņemti 29 dalībnieki. No tiem 14 nodarbojas vai plāno nodarboties ar dažādu pakalpojumu piedāvāšanu, 12 savu nākotni saista ar ražošanu, bet trīs pārstāv dzīvesstila uzņēmumu idejas.

Latvijā kopš biznesa inkubatoru darbības sākuma 2016. gada 1. septembrī ir saņemts vairāk nekā 700 pieteikumu dalībai biznesa inkubatoros, un noslēgto pirmsinkubācijas un inkubācijas līgumu skaits patlaban jau ir vairāk nekā 540. Talsu biznesa inkubatora vadītāja atklāj, ka vislielākā interese par biznesa inkubatora piedāvājumu ir Pierīgas reģionos, tālākos, mazākos reģionos, kā Talsos, Kuldīgā, Madonā, Bauskā, pieteikumu skaits ir mazāks. Tomēr Talsu biznesa inkubatorā darbības sākumā izvirzītie mērķi pirmajam gadam ir sasniegti: bija plānoti 15 dalībnieki pirmsinkubācijā un trīs inkubācijā, bet gada laikā inkubators uzņēma 23 dalībniekus pirmsinkubācijā un sešus inkubācijā. Visaktīvākie bijuši Talsu novada jaunie uzņēmēji — 20 no 29 inkubatora dalībniekiem ir no Talsu novada, pieci no Rojas novada un pa diviem no Dundagas un Mērsraga novada.

Aptaujājot Talsu biznesa inkubatora dalībniekus, uzzināts, ka tie programmā novērtē darbošanos kopienā, dalīšanos pieredzē savā starpā, mācīšanos un padoma gūšanu no dažādu jomu ekspertiem. Dalībniekiem un citiem interesentiem bijusi iespēja tikties ar savas jomas speciālistiem un uzzināt vairāk par facebook.com reklāmu, ES fondu atbalstu, biznesa modelēšanu, mājaslapu izstrādi, grāmatvedību un nodokļiem un daudzām citām tēmām. Īpaši dalībniekiem veltīti semināri bijuši par etsy.com tīklu, mārketingu, organizētas trīs dienu biznesa apmācības, pārdošanas treniņi un citas aktivitātes.

Vieglāk piesaistīt līdzfinansējumu

Jaunajiem uzņēmējiem patīkamas ir novembrī spēkā stājušās izmaiņas grantu pieprasīšanā un apstiprināšanā: šobrīd uz 50 procentu līdzfinansējumu dažādiem pakalpojumiem granta veidā var pretendēt jebkurš komersants, kas ir iestājies inkubatorā. Dalībniekam ir jāpamato pakalpojuma nepieciešamība, jāveic izpēte un jāpārliecinās, ka viņa izvēlētais pakalpojuma sniedzējs prasa tirgus cenai atbilstošu cenu par savu pakalpojumu. Tad jāiesniedz granta pieteikums inkubatorā, jāsagaida apstiprinājums, pēc tā pakalpojums jāiepērk un jāapmaksā. Apmaksas dokuments jāiesniedz inkubatoram ar lūgumu 50 procentus no tā atlīdzināt. Līdz šim šāda atbalsta forma tika izskatīta konkursa kārtībā. Talsu biznesa inkubatorā jauno iespēju mēneša laikā jau paguvis izmantot viens dalībnieks.

Pašlaik atvērta jauna pieteikšanās kārta dalībai biznesa inkubatorā, tajā ikviens jaunais komersants var pieteikties līdz 16. janvārim. 2018. gadā inkubatorā būs trīs uzņemšanas kārtas.

Inkubatora mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību, nodrošināt fiziskas personas un komersantus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai nepieciešamo vidi, konsultācijām, apmācībām un pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu. LIAA biznesa inkubatori tiek finansēti ERAF projekta «Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators» ietvaros.

