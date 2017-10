«Bija izjūta, ka neesam nevienam vajadzīgi» 09.10.2017

Pastendes pamatskolas filiāli «Spāres pamatskola» slēdza 2012. gadā. Bērniem nācās turpināt mācības citās izglītības iestādēs, savukārt tehniskajiem darbiniekiem un pedagogiem — meklēt jaunas darbavietas. Spāreniece Inita Freija tādu atrada, tikai ne izglītības nozarē. Pēc 32 gadu darba stāža pedagoģijā sieviete strādā par pastnieci.

Ceļš līdz skolas slēgšanai

Pēc profesijas I. Freija ir pamatskolas skolotāja. Viņa lielākoties strādājusi par krievu valodas un sākumskolas pasniedzēju, bet nereti nācies mācīt arī kādu citu priekšmetu, tajā skaitā matemātiku 6., 7. klasēm. Darba gaitas uzsāktas 1980. gadā Kazdangā, bijušajā Liepājas rajonā. 1984. gadā viņa atgriezās šai pusē, lai strādātu tagadējā Talsu Valsts ģimnāzijā. Spāres pamatskolā viņa sāka strādāt 1998. gadā, pēdējos sešus gadus līdz skolas slēgšanai esot arī direktora vietniecei mācību darbā. Trīs gadus pirms skolas slēgšanas, kad Spāres pamatskola kļuva par filiāli Pastendes pamatskolai, skolēnu skaitu papildināja slēgtās Usmas pamatskolas (Ventspils novadā) audzēkņi, kopskaitā vairāk nekā 20. Tomēr tas nebija ilgi, jo Ventspils novada pašvaldība nemaksāja brīvpusdienas tiem bērniem, kuri mācās ārpus novada teritorijas. Pamazām bērni skolu pameta, lai turpinātu mācības kādā no sava novada izglītības iestādēm. 2012. gadā, Spāres pamatskolu slēdzot, tajā zinības ieguva 22 bērni.

Kad skola durvis audzēkņiem vairs nevēra, I. Freija iestājās bezdarbniekos. Pēc vairākiem mēnešiem viņu uzrunāja spāreniece, bijusī klasesbiedrene, kura strādāja valsts a/s «Latvijas Pasts», bet bija saslimusi. Piedāvāja viņu aizvietot. Divus mēnešus Inita strādāja Spārē, savukārt pēc tam vairākus gadus konkrētās teritorijās Talsos un Ģibuļu pagasta Pastendē, bet turpmāk apkalpojošā zona atkal būs dzimtā Spāre.

Pedagogs ar pieredzi nav vajadzīgs

«Pēc skolas slēgšanas biju gatava turpināt pedagoga darbu. Devos uz izglītības pārvaldi, bet krievu valodas skolotāju nevajadzēja. Interesējos arī bibliotēkās. Dzirdēju, ka tagad novadā tiek meklēts krievu valodas pedagogs, bet domāju, ka vairs negribu strādāt skolā. Klausoties, kāda bērniem tagad ir attieksmes pret skolotājiem… Arī nelielā lauku skolā, kur nu vēl lielā klasē, kur jāstrādā, piemēram, ar 30 bērniem. Esmu apmierināta ar pastnieces pienākumiem, jo arī tas ir darbs ar cilvēkiem. Arī darbs ar papīriem man nerada problēmas, un vadīt automašīnu man vienmēr ir paticis,» stāsta bijusī skolotāja.

Pirms skolu slēdza, par to runāja jau vairākus gadus. Tajā pašā laikā darbiniekiem bijusi cerība, ka dabūs vietu citā skolā. Tas izdevās tikai dažiem. Kāds ir devies pensijā, bet bez darba joprojām ir divi pasniedzēji. Tehniskie darbinieki palika strādāt Spāres muižā. «Skolās grib jaunus pasniedzējus. Un arī citviet vecākiem ļaudīm grūti atrast darbu. Neviens jau negrib algot cilvēku, piemēram, 60 gadu vecumā. Bet ko lai iesāk vairākus gadus, līdz pienāk pensijas laiks?» vaicā spāreniece.

Viņa arī kritiski vērtē principu «Nauda seko skolēnam», kas mazo skolu pedagogiem liek justies tā, it kā viņi strādā ar daudz mazāku un sliktāku atdevi, nekā tas ir lielajās mācību iestādēs. Lauku skoliņu pluss ir individuāla un personiska attieksme, rūpes par katru. Arī tam, ka sekmju līmenis mazajās skolās esot zemāks, I. Freija nepiekrīt. «Te mēs ķērām katru aiz rokas, atgādinājām, skubinājām, palīdzējām, lai tikai viss būtu izdarīts un izprasts. Bērniem bija labas sekmes, daudzi startēja olimpiādēs,» stāsta bijusī skolotāja.

Kā dzīvot tālāk?

«Kad gāju pakaļ darba grāmatiņai, bija ļoti grūti, vēl ilgi pēc tam nevarēju atnākt uz skolu… Bija izjūta, ka neesam nevienam vajadzīgi. Tagad tam esmu tikusi pāri. Labi, ka dabūju darbu. Ja tā nebūtu, nezinu, ko darītu pēc deviņiem mēnešiem, kad vairs nesaņemtu bezdarbnieka pabalstu. Kā izdzīvotu? Neesmu tāds cilvēks, kurš var pamest valsti un doties uz ārzemēm. Zinu vairākus pedagogus, kuri jau ilgus gadus ir prom,» caur asarām teic I. Freija.

Jau kopš mazotnes Inita zināja, ka vēlas būt skolotāja. Nav pat apsvērusi domu par citu profesiju. Viņa vēl joprojām atceras mammas sacīto, ka šī profesija vienmēr būs vajadzīga un pieprasīta. «Tas, kas pašlaik notiek valstī, ir šausmīgi. Agrāk Spārē kūsāja dzīvība, staigāja bērnu bari. Tagad neredz nevienu. Bet — kā to mainīt? Nav jau darba vietu. Labi, ka vēl redz jaunās māmiņas, stumdot ratiņus. Runājot par pamestajām skolu ēkām, ja nebūtu Tabitas (Kalniņas — M. J.), bail pat iedomāties, kādā stāvoklī te viss izskatītos…

Es joprojām nevaru pateikt: «Ejam uz muižu!» Joprojām to saucu par skolu. Rūgtums? Man tāda nav. Saprotu, ka tāda ir dzīve, un vienkārši jāsamierinās,» nosaka I. Freija.

