21.02.2017

Talsenieka Reiņa Pekmaņa vārds Latvijas volejbola aprindās liekus komentārus neprasa — savulaik viņš izcīnījis divus Latvijas čempiona titulus, veiksmīgi startējis Eiropas un pasaules čempionātos pludmales volejbolā un šobrīd jau otro sezonu aizvada Beļģijas augstākās līgas klubā «Lindemans Aalst».

«Cik vien sevi atceros, volejbols vienmēr mani ir aizrāvis. Liela nozīme noteikti ir tam, ka tētis ir volejbola treneris un bērnībā bieži braucu viņam līdzi. Atceros, ka vēroju, kā lielie vīri lec un izpilda uzbrukuma sitienus, un es tajā visā, mazs zēns būdams, saskatīju kaut ko skaistu un vienmēr domāju, ka pieaugot darīšu tāpat. Trenēties sāku septiņu gadu vecumā, un tad jau pamazām viss aizgāja. Ar laiku sapratu, ka volejbols gan fiziski, gan tehniski ir diezgan sarežģīts sporta veids,» skaidro Reinis.

Par neatņemamu spēles sastāvdaļu jaunietis sauc spēju strādāt komandā. Katram spēlētājam ir savs raksturs, ambīcijas, stiķi un niķi, taču, tiecoties uz kopēju mērķi, dažu mēnešu laikā iespējams kļūt par komandu, kurā ikviens ir gatavs krist par otru, lai tikai izcīnītu uzvaru. Viņaprāt, visus labus sportistus neatkarīgi no situācijas vieno vēlme uzvarēt. «Tā droši vien ir sava veida ego pazīme, bet bez šīs īpašības sportā nekur tālu netiksi. Ja būs vēlme uzvarēt, tad ar laiku nāks arī viss pārējais. Jebkurā dzīves jomā ir vajadzīgs stingrs raksturs un spēja pastāvēt pašam par sevi,» neslēpj jaunietis.

Nopietnāk ar volejbolu Reinis

sāka nodarboties 16 gadu vecumā, kad viņam radās iespēja pievienoties komandai «Dinamo Yantar». «Toreiz šaubas un bailes bija lielas, jo tāda līmeņa pieredzes man vēl nebija, un komanda atradās Kaļiņingradas apgabalā, taču krievu valodu praktiski nemācēju. Nonākot Krievijā, mani aizveda uz dzīvokli, un nākamajā dienā jau lidojām uz Sočiem. Tur trīs nedēļas pavadīju treniņnometnē. Nekad mūžā tā nebiju trenējies un diez vai kādreiz trenēšos. Sākums bija briesmīgs — valodu nemācēju, tehniski un fiziski biju viens no vājākajiem. Daudz reižu jutu, ka gados vecāki spēlētāji izrāda neapmierinātību, un tajā brīdī laikam sāka rūdīties mans raksturs. Izlēmu nepadoties un pierādīt, ka varu spēlēt un izaugt par labu volejbolistu. Drīz vien regulāri sāku spēlēt sākuma sastāvā un savu biju panācis,» stāsta Reinis.

Atgriežoties Latvijā, jaunietis divas sezonas nospēlēja Jelgavas komandā «Biolars», kurai izdevās kļūt par Latvijas čempioniem, kā arī divas reizes izcīnīt Latvijas kausu volejbolā. Toreiz Reinis saņēma balvu arī kā čempionāta liederīgākais spēlētājs jeb MVP. Nākamo sezonu jaunietis uzsāka Beļģijas klubā «Callant Atwerp». «Arī tur sākums nebija viegls, jo nebiju pārliecināts par savām angļu valodas zināšanām un treniņi ļoti atšķīrās no Krievijā un Latvijā piedzīvotā. Tur viss bija sakārtots tā, lai varētu domāt tikai par volejbolu. Tad arī izcīnījām Beļģijas kausu un ieguvām 2. vietu Beļģijas čempionātā, kas kluba vēsturē bija labākais sasniegums. Pēc sezonas Beļģijā sekoja piedāvājumi no daudzām komandām, un, tā kā vasarā kopā ar Aleksandru Samoilovu un Jāni Šmēdiņu aizvadījām veiksmīgu pludmales volejbola sezonu, apsvēru domu spēlēt tikai pludmales volejbolu, taču lielu svītru šim plānam pārvilka vienā no treniņiem gūtā trauma. Pēc traumas man bija vajadzīgi četri mēneši, lai atgūtos, tādēļ pieņēmu lēmumu atgriezties zāles volejbolā,» teic Reinis.

2014. gadā jaunietis

devās uz Grieķiju, kur izturēja pārbaudes laiku un parakstīja līgumu ar klubu «Finikos Syros». Jaunietis atzīst, ka dzīve uz salas bija interesanta, jo grieķiem patīk intrigas, un pilsētā to pavisam noteikti netrūka. Neskatoties uz šiem apstākļiem, komanda Grieķijas čempionātā izcīnīja 3. vietu. Pēc aizvadītās sezonas Reinis sāka spēlēt Beļģijas klubā «Asse-Lennik», kas ir talantīgākā komanda, kādā viņš līdz šim ir darbojies. Regulārajā čempionātā komanda bija izcīnījusi visas uzvaras un nākamajā kārtā saspringtā piecu setu cīņā piekāpās nākamajiem čempioniem «Trentino Volley» no Itālijas. Viss kājām gaisā sagriezās Beļģijas izslēgšanas spēlē, kur komanda nespēja parādīt labu sniegumu un palika 4. vietā. Vēlāk to piemeklēja lielas pārmaiņas, un no 12 spēlētājiem tika atstāti tikai četri. Tā kā Reinis palika sastāvā, viņš šajā klubā aizvada jau otro sezonu. «Šobrīd komandas nosaukums ir mainīts uz «Lindemans Aalst», un klāt ir nākuši astoņi jauni spēlētāji. Esam pārcēlušies uz citu pilsētu un jaunu mājas zāli, kas ir daudz lielāka un modernāka par iepriekšējo. Līdz šim sezona, neskatoties uz grūto sākumu, bijusi gana veiksmīga. Startējam otrajā spēcīgākajā turnīrā Eiropā — «CEV Cup», un komanda ir ierindojusies 3. vietā. Pirmā kārta mums bija brīva, un otrajā kārtā pieveicām Izraēlas komandu, izbraukumā apspēlējot viņus ar 0:3, mājās ar tādu pašu rezultātu nodrošinājām iekļūšanu nākamajā kārtā, kur mūs jau gaidīja pagājušā gada Francijas čempionāta finālisti «Sette». Pirms laika, viesojoties Francijā, grūtā cīņā apspēlējām viņus ar rezultātu 3:1. Atbildes spēle mūsu zālē gaidāma 15. februārī,» uzsver jaunietis.

Piedaloties sacensībās, Reinis ir bijis gandrīz visās Eiropas valstīs, taču viesošanās reizēs neko daudz apskatīt nesanāk, jo viss laiks tiek veltīts treniņiem. Pludmales volejbolā situācija ir nedaudz atšķirīga — tā kā grafiks ir brīvāks, spēlētāji sacensību norises vietā uzturas ilgāk. Jaunietis uzskata: katrs sasniegums savā attīstības posmā ir bijis svarīgs un tajā brīdī pats nozīmīgākais, bet, ja runa ir par pludmales volejbolu, viņa lielākais sasniegums ir 5. vieta pasaules čempionātā un 1. vieta EVZA turnīrā, kur viņš kopā ar Tomu Šmēdiņu finālā apspēlēja olimpisko bronzas medaļnieku Mārtiņu Pļaviņu. Pēc mēneša Reinis bija plānojis startēt Eiropas čempionātā savā vecuma grupā, bet korekcijas ieviesa gūtā trauma. «Ir bijuši grūti un ļoti grūti brīži, tie gan vairāk ir saistīti ar pludmales volejbolu, jo zāles volejbolā to zaudējuma vai neizdošanos rūgtumu pārdzīvojam kā komanda, bet pludmales volejbolā tas ir personīgāk. Vissāpīgākais zaudējums laikam bija pasaules čempionātā U—19 grupā pret norvēģiem, kur startēju kopā ar Edvardu Buividu. Sākotnēji viss bija lieliski — vinnējām pirmo setu, arī otrajā bijām vadībā, tad viss pajuka. Nākamajā setā bijām pārāk nervozi un zaudējām visu spēli. Toreiz bija gan asaras, gan dusmas uz sevi, jo viss varēja būt citādāk — daudz netrūka līdz medaļai.

Pašu smagāko brīdi piedzīvoju

2014. gada 5. augustā. To dienu atceros, it kā tas būtu noticis vakar. Kopā ar Tomu Šmēdiņu devāmies uz turnīru Šveicē un Prāgā aizvadījām vieglu treniņu. Toreiz ar abām kājām uzlēcu virsū pretiniekam, kurš piezemējās manā laukuma pusē. Rezultātā izmežģīju potīti un izgriezu celi. Piezemējoties smiltīs un redzot, ka kāja atrodas 90 grādu leņķī, pats ieliku celi atpakaļ. Toreiz zaudēju samaņu, tiku nogādāts vietējā slimnīcā un nākamajā dienā atgādāts atpakaļ uz Latviju, kur tika veikta rehabilitācija un viss nepieciešamais, lai varētu veiksmīgi turpināt sportot. Sapratu, ka no traumām nav pasargāts neviens, tas mainīja manu domāšanu, un vairāk sāku pievērsties mācībām LSPA. Pēc pagājušās sezonas trauma par sevi vēl lika manīt, un man tika veikta ceļgala operācija. Šoreiz esmu ticis atpakaļ uz kājām un varu veiksmīgi turpināt tiekties uz jauniem mērķiem,» stāsta Reinis.

Sezonas laikā jaunietis parasti trenējas divas reizes dienā. Reinis atzīst, ka papildu motivācija pirms spēlēm vai treniņa viņam nav vajadzīga. «Uztraukumu es parasti tik viegli pārvarēt nevaru. Nav nozīmes, cik lielas vai mazas ir sacensības, es vienmēr uztraucos, bet viss mainās brīdī, kad atskan tiesneša svilpe. Kādreiz, kad biju jaunāks, vienmēr kādam kaut ko gribēju pierādīt, bet tagad mēģinu to visu izbaudīt kā procesu, kurā ir gan uzvaras, gan zaudējumi. Pārdzīvotās emocijas, adrenalīns, stress un prieks — viss kopā rada tādu kā atkarību, ko gribas piedzīvot vēl un vēl. Protams, aiz tā visa stāv liels atbalsts no ģimenes un draudzenes. Šobrīd koncentrējos atlikušajai sezonas daļai un ar lieliem nākotnes plāniem neaizraujos. Tuvākajā laikā vēlos pabeigt studijas LSPA un turpināt izglītoties,» pauž sportists.

