Bez pieredzes darbu atrast grūti

Edīte Toriņeca un Valdis Meiris nu jau aptuveni gadu strādā SIA “Metrum” Limbažu birojā. Edīte ir klientu konsultante, savukārt Valdis – zemes ierīcības inženieris. Šīs viņiem nav iegūtās profesijas, un tādās ne viens, ne otrs agrāk nav strādājis.

Edīte savulaik beidza augstskolu un saņēma finansistes diplomu, viņas kolēģis Valdis ir apguvis ēku būvtehniķa profesiju koledžā. “Tas bija gados, kad valstī sākās ekonomiskā krīze,” abi pamato, kālab tūlīt pēc skolu pabeigšanas nav likuši lietā iegūtās zināšanas. Tomēr gluži bez darba viņi arī nav sēdējuši.

Edīte, neatrodot darbu Latvijā, devās uz Īriju, kur piecus gadus strādāja kādā viesnīcā par administratori. Tādējādi arī tika nopelnīta naudiņa augstskolas pabeigšanai. Kad pieteikusies meitiņa un pašķīdušas attiecības, nolēmusi atgriezties Latvijā, lai būtu kopā ar vecākiem, mājās. Nu jau Anastasijai ir četri gadiņi, un visu šo laiku Edīte ir pūlējusies atrast darbu savā profesijā. Pētījusi sludinājumus, sūtījusi CV ne vien potenciālajiem darba devējiem Limbažos, bet arī lielākajās kaimiņpilsētās Valmierā un Cēsīs. “Meklēju darbu birojā. Tikai ne veikalā vai gaterī, bet kur normāls darba laiks, jo man tomēr ir bērniņš, ar kuru jāpavada kopā laiks. Visur prasīja darba pieredzi, bet kur lai es to iegūstu?” viņa retoriski jautā.

Pirms trim gadiem Edīte kā bezdarbniece reģistrējās Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA). Esot uzskaitē, pabeidza projektu vadības kursus. 2015. gada nogalē, saprotot, ka tobrīd darbu iegūtajā profesijā neatrast, piekrita iesaistīties aģentūras projektā “Pirmā darba pieredze jaunietim”, apgūstot klientu konsultantes prasmes SIA “Metrum”. Kad projekta gads beidzās, viņu pieņēma pastāvīgā darbā. Edīte pagaidām samierinājusies, ka tas nav viņas iegūtajā profesijā, tomēr joprojām lolo cerību atrast darbu, tā teikt, pie cipariem. Tas viņai ļoti patiktu, jo ne velti izvēlējusies mācīties par finansisti. Viņa joprojām pēta darba piedāvājumus tuvākajā apkārtnē. Un nu viņai nav jādomā tikai par savām, bet arī par meitiņas vajadzībām. Edīte atklāti atzīst, ka ir brīži, kad prātā iezogas doma atgriezties Īrijā. Pretī svaru kausos tiek likta vēlme dzīvot Latvijā, kur viss ir savs un mīļš. “Turpinu rakstīt CV, ja nu tomēr palaimējas…” nosaka Edīte.

Valdis gan, šķiet, ir noenkurojies SIA “Metrum” uz palikšanu, jo nebūt netīko celt augšā savulaik koledžā iegūtās zināšanas. Viņu līdzšinējās darba gaitas nav aizvedušas prom no Latvijas. Kādu laiciņu strādājis pie vecākiem, kuri darbojas tirdzniecības sfērā, pastrādājis arī citviet, bet nav saskatījis izaugsmes iespējas. Arī viņš, līdzīgi kā kolēģe, 2014. gadā kļuvis par oficiālu bezdarbnieku, izmantojis NVA piedāvāto iespēju piedalīties gadu ilgā Eiropas Sociālā fonda finansētā projektā par subsidētās darba vietas izveidi jaunietim. Šajā laikā saņēmis arī mobilitātes pabalstu, jo dzīvesvieta ir pārdesmit kilometru no Limbažiem – Alojā. Tagad darbavieta viņam piešķīrusi braucamo. Darāmo apguvis “Metrum” rīkotajos kursos, kā arī praksē, darbojoties kopā ar pieredzējušo kolēģi Ģirtu Vilciņu. Nu no Valda paša ir atkarīga viņa izaugsme – lai kļūtu par pilntiesīgu mērnieku, jāiegūst sertifikāts, tātad jāmācās.

