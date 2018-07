Bez pārtraukuma turpina dzēst ugunsgrēku. «Kūdras slānis ir tik sauss kā pulveris» 26.07.2018

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Piektdien, 20. jūlijā, «Talsu Vēstis» atkārtoti devās uz Valdgales pagasta Lielsalām, lai redzētu un uzzinātu, kā veicas ar uguns likvidēšanas darbiem purvā un mežā.

Jau informējām, ka otrdien, 17. jūlijā, 17.33 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma izsaukumu uz Talsu novada Valdgales pagasta Lielsalām, kur purvā izcēlās ugunsgrēks. Kopš tā brīža notiek nemitīga cīņa ar uguni, piesaistot gan dažādu dienestu palīdzību, gan kūdras pārstrādes uzņēmuma «Pindstrup Latvia» darbiniekus. Cik ilgi tas turpināsies, nav zināms. Piektdien, apskatot satelītinformācijas datus, ziņu portāls lsm.lv pauda, ka izdeguši jau aptuveni 715 hektāri purva un meža. Izdegusī platība nav viengabalaina, blakus lielākajam izdegušajam apvidum ir vairāki atsevišķi uguns skarti meža un purva nostūri. Tiklīdz vējš maina virzienu, arī liesmas pārmetas uz vietām, kas vēl nav degušas. Un, kā novērojām purvā, vietā, kas jau apdzēsta, pēkšņi uzrodas liesmas un degšana atsākas, jo kūdras slānis nemitīgi gruzd. VUGD informē, ka ugunsgrēka dzēšanas darbi būs ilgstoši, jo kūdras ugunsgrēka specifika ir tāda, ka kūdra gruzd un deg dziļumā, turklāt lielā platībā. Līdz ar to plašā reģionā būs jūtams sadūmojums un deguma smaka.

Piektdien pašvaldības policija un VUGD saņēma satrauktu iedzīvotāju zvanus par to, ka dūmi nonākuši līdz Talsiem. Kā izrādās, tie nonākuši pat līdz Saldum un Lietuvas ziemeļiem. Par to, ka Lietuvā dūmu dēļ izveidojies smogs, piektdien ziņoja Lietuvas Nacionālais sabiedrības veselības centrs. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests informē: ja esat ugunsgrēka tuvumā saelpojies dūmus, veselības sūdzību gadījumā jākonsultējas ar mediķiem pa tālruni 113 vai 66016001.

«Aicinām iedzīvotājus netuvoties ugunsgrēka vietai un neplānot pastaigas vai, piemēram, ogošanu un sēņošanu apkārtējos mežos, kur jūtams piedūmojums. Gadījumā, ja dūmu smaka jūtama māju apkārt-nē, jāaizver logi un durvis!» mudina VUGD.

Notikuma vietā

Kopā ar citiem mediju pārstāvjiem tiekamies uz ceļa, kas ved uz Stikliem. Tur priekšā Valsts policijas (VP) darbinieki, kuri nepiederošām personām neļauj braukt uz evakuēto apdzīvoto vietu. Braucot kolonnā citam aiz cita, dodamies uz Lielsalām, tur iegriežamies meža ceļā un braucam vairākus kilometrus līdz konkrētai purva vietai, kur pulcējas daudz cilvēku, kuri cīnās ar ugunsgrēku. Ar ūdeni tiek uzpildītas ūdens cisternas, tiek vilktas ūdens šļūtenes un dzēsts. Pa ceļam braucot manām, ka pie katra ceļa gala atrodas VP ekipāža, kas sargā, lai teritorijā neiebrauktu nepiederošas personas. Visa posma garumā redzam valsts a/s «Latvijas Valsts meži» un meža dienesta operatīvi paveikto darbu — ir izzāģētas drošības joslas, kas kopā ar blakus esošo ceļu veido aptuveni 15—20 metrus, lai nepieļautu ugunsgrēka pārnešanos pāri ceļam un neapdraudētu blakus teritorijas. Mūsu brauciens nenorit ātri, jo pa ceļam strādā, brauc vai ir bāzējusies kāda no dažāda veida tehnikām. Nonākam galā, lai apskatītu vienu no teritorijām, kas nodzēsta. Tomēr, runājot ar VUGD priekšnieka vietnieku pulkvedi Intu Sēli, pēkšņi pāris metru aiz muguras izceļas liesmas. Tā tas notiek nepārtraukti. Tiklīdz uzpūš vējš, nodzēstā vieta atkal uzliesmo. Kūdras slānis ir no pārdesmit centimetriem līdz vairākiem metriem biezs, tāpēc oglēm ir kur gruzdēt, un tas apdraud visu ugunsgrēka dzēšanā iesaistīto cilvēku drošību.

Desmitgades ugunsgrēks

«Tiklīdz mainīsies laikapstākļi, sāks pūst vējš, atkal degs. Viss ir pārāk sauss. Pašlaik Eiropā ir ļoti daudz ugunsgrēku. Šis kūdras slānis ir tik sauss kā pulveris. Tiklīdz parādās kāda dzirkstelīte, atsākas degšana un tā visu laiku. Tā kā šodien nav stipras vēja brāzmas, ir iespēja šo ugunsgrēku vilkt kopā un strādāt ugunsgrēka iekšienē, kas ir samērā bīstami, jo ir dažādu slāņu kūdra. Kā jau minēju, kūdra ir tik sausa kā pulveris, tāpēc, lai to piesūcinātu, nepieciešams ļoti daudz ūdens, un to mēs fiziski nevaram nodrošināt, tas nav reāli. Protams, gaidām labvēlīgākus laikapstākļus, lietu, kas situāciju padarītu labāku. Un, arī apdzēšot no virspuses, apakšējais slānis ir sauss, līdz ar to brīžos, kad šķiet, ka viss apdzēsts, uguns var atsākties,» pauž I. Sēlis.

Amatpersona skaidro, ka vispirms uguns dzēšanas darbi sākās kūdras pārstrādes vietā, pie gatavās produkcijas. «Ugunsgrēks izplatījās uz mežu; tika piesaistīts Valsts meža dienests, lai varētu intensīvi cauru diennakti veikt dzēšanu. Darbos vienlaikus piedalās aptuveni 60 VUGD darbinieku. Darbs organizēts pa 12 stundām. Uz vietas dežūrē arī mediķi, kuri regulāri sniedz palīdzību mūsu darbiniekiem, kas nepieciešama intensīvā darba dēļ, piemēram, uzberztām tulznām vai kam citam. Darbiniekus regulāri nodrošinām ar ūdeni un ēdienu. Protams, to nevar izdarīt vienlaicīgi, paiet laiks, kamēr to izvadā pa trim attiecīgajiem iecirkņiem,» klāsta I. Sēlis. Ļoti laba sadarbība izveidojusies ar Valsts robežsardzi, no kurienes piesaistīts helikopters situācijas monitoringa veikšanai no gaisa. Sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem tiek izmantoti divi helikopteri, kuri ar ūdens maisiem dzēš uguni. Divas dienas palīdzību sniedza arī helikopters no Lietuvas. Piektdien ugunsgrēka likvidēšanā piedalījās aptuveni 90 ugunsdzēsēji glābēji, katru dienu palīdz vairāki Zemessardzes pārstāvji.

I. Sēlis piektdien nevarēja minēt konkrētu platību uguns skartajai teritorijai, jo to precīzi varēs pateikt vien pēc ugunsgrēka likvidēšanas. To, ka tie ir vairāki simti hektāru, amatpersona apstiprināja. «Ar kājām izstaigāt visu perimetru nav iespējams, tāpēc izmantojam dažāda veida tehniku, arī kvadraciklus. Darbs ir organizēts trīs iecirkņos, tātad no trīs pusēm cenšamies ugunsgrēku saspiest kopā. Cēloņi šādam ugunsgrēkam var būt visdažādākie, kaut vai kāda stikla pudele vai lauska, vai arī neuzmanīga cilvēka rīcība. Šis un Ādažu ugunsgrēks varētu būt pēdējo desmit gadu vērienīgākais ugunsgrēks gan platības, gan iesaistīto resursu un koordinēšanas ziņā. Ja gadījumā būs situācija, ka netiekam galā, lūgsim palīdzību tuvākajām kaimiņvalstīm, Lietuvai un Igaunijai. Eiropa par šo ugunsgrēku ir informēta,» atklāj I. Sēlis.

Vaicāts par turpmāko darbības plānu, viņš atklāj, ka nedēļas nogalē tiks strādāts cauru diennakti. Vairākām dienām jau izstrādāts cilvēku resursu plāns, strādā aptuveni 60 VUGD darbinieku dienā no visas Latvijas, plus cilvēki no citiem dienestiem.

Ar VUGD ugunsdzēsējiem glābējiem medijiem neļāva runāt, lai netraucētu viņu darbu.

Pievienotie attēli

Komentāri