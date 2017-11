Bez Eiropas Savienības klātos grūtāk 03.11.2017

2014. gadā sākās jaunais Eiropas Savienības plānošanas periods, kas ilgs līdz 2020. gadam. Tajā lauku uzņēmējiem, nodibinājumiem un pašvaldībām pieejami dažādu veidu atbalsti. Kā un cik veiksmīgi tos apgūst Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadā, skaidro Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītāja Juzefa Kļava.

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes pārvaldes pārraudzības teritorija ir bijušā Talsu, Ventspils un Tukuma rajona teritorijā tagad esošie deviņi novadi un Ventspils pilsēta. Dienesta kompetencē ir administrēt valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalstu lauksaimniecībai, zivsaimniecībai un mežsaimniecībai, izvērtēt projektu iesniegumus, pieņemt lēmumus par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu, nodrošināt kontroli pār nosacījumu izpildi. Nepieciešamības gadījumā piemērot arī finanšu korekcijas jeb sankcijas. Lai nodrošinātu pildāmos uzdevumus, dienesta Ziemeļkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē pašlaik strādā 52 cilvēki, no kuriem, izņemot divus tehniskos darbiniekus, visiem ir augstākā izglītība, no tiem 23 darbiniekiem arī maģistra grāds.

2016. gadā — 55,3 miljoni eiro

dienesta pārvaldes pārraudzības teritorijā dažādos atbalsta pasākumos izmaksāti lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un zivsaimniekiem. No minētās summas Talsu novada lauku uzņēmējiem pārskaitīti 15,2 miljoni eiro, Rojas novadā esošajiem komersantiem — 0,9 miljoni eiro, Dundagas novadā — 2,1 miljons eiro, bet Mērsraga novadā — 0,1 miljons eiro. Vislielāko īpatsvaru, jeb 74 procentus no minētājām summām sastāda platību maksājumi. Tie ir tiešie maksājumi, pārejas posma valsts atbalsts un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai maksājumi vides un lauku ainavas uzlabošanā.

2016. gadā veikti būtiski uzlabojumi elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Pieņemts lēmums, ka turpmāk klientiem platību maksājumiem jāpiesakās elektroniski. Šo izmaiņu mērķis — lai pieteikšanās ērtāka, iesniegumos mazāk kļūdu, par ko piemēro atbalsta samazinājumu, un ātrāka atbalsta saņemšanas iespēja rudenī.

No 2017. gada elektroniskās pieteikšanās sistēmā platību maksājumu kontrolē piemēro tā saukto zaļo koridoru. Tas līdz oktobra beigām deva iespēju pārbaudīt pieteikumus platību maksājumiem ātrāk, lai 90 procenti no pieteikumu iesniedzējiem saņemtu minētā atbalsta avansu. J. Kļava atzīmē, ka dienests šī gada jūnijā pasaules informācijas samita laikā saņēmis arī unikālu balvu par elektronisko pieteikšanās sistēmu. Tā atzīta par labāko IT rīku lauksaimniekiem pasaulē. Šādu balvu Latvija saņēmusi pirmo reizi.

2017. gadā reģiona lauksaimnieki platību maksājumiem pieteica 170,6 tūkstošus hektāru. No tiem Talsu novada lauksaimnieki — 51,2 tūkstošus hektāru, Dundagas novada — 5,2 tūkstošus, Rojas novada — 1,7 tūkstošus. Pateicoties lauksaimnieku neatlaidīgam darbam, attīrot lauksaimniecības zemes no krūmiem, novācot celmus, sakopjot kūlas laukus, trīs gadu laikā, piemēram, Talsu novadā piesakāmās platības maksājumiem palielinājušās par vairāk nekā 1200 hektāru. Būtisks apsaimniekoto platību pieaugums vērojams arī Dundagas novadā. Tur trīs gadu laikā lauksaimnieciskajā ražošanā atgūti 180 hektāri zemes.

Šajā plānošanas periodā būtiski izmainījās tiešo maksājumu shēma. Lauksaimniekiem pieejami 17 tiešo maksājumu veidi, tai skaitā 13 brīvprātīgi saistītie atbalsti, no kuriem par dzīvniekiem ir četri, par platībām — deviņi. 2015. gadā ieviesa zaļināšanas prasības ar mērķi veicināt ekoloģisko rādītāju uzlabošanos. Izveidots arī mazā lauksaimnieka maksājums, lai samazinātu administratīvo slogu. Šajā atbalstā no pārvaldes pārraudzības teritorijas saņemti 727 pieteikumi. No jauna ieviests arī maksājums gados jaunajiem lauksaimniekiem, atvieglojot tiem saimnieciskās darbības uzsākšanu. Šajā atbalstā no pārvaldes pārraudzībā esošās teritorijas saņemti 192 pieteikumi. Pieaugušas arī bioloģiski apsaimniekotās platības. Saņemti 210 bioloģiskās lauksaimniecības maksājumu pieteikumi, kuros kopumā norādīti 20,7 tūkstoši hektāru, salīdzinot ar 2014. gadu, kad bija 157 pieteikumi un bioloģiski apsaimniekoti 17,8 tūkstoši hektāru lauksaimniecības zemes. Ar bioloģisko saimniekošanu nodarbojas mazas saimniecības, kas specializējas dārzeņkopībā, augļkopībā, kazkopībā un aitkopībā.

Ar platību maksājumu izmaksu saistītas arī to pārbaudes. Tajās arvien vairāk izmanto satelīta attēlus jeb veic tā sauktās attālinātās kontroles. Šogad kopumā reģionā bijušas 413 platību maksājumu fiziskās kontroles, tai skaitā 256 gadījumos izmantoti satelīta attēli. Šāda pārbaude bijusi Talsu novadā, ietverot Ārlavas, Balgales, Laidzes, Laucienes, Lībagu un Vandzenes pagastu, otra notikusi Ventspils novadā. Satelīta attēlu izmantošanai pārbaudēs ir savas priekšrocības gan inspektoriem, gan pretendentiem. Inspektoru priekšrocības:

nav visi saimniecības lauki jāapstaigā,

lauku robežas un apstrāde ir nosakāma pēc satelīta attēla.

Inspektoriem dabā jāpārliecinās tikai par problemātisko vietu apstrādi un robežām. Pārvaldē platību maksājumu pārbaudes dabā veic septiņi inspektori, un sezonā apsekoti 19,6 tūkstoši hektāru. Tas nebūtu iespējams, ja šīs platības būtu jāapstaigā kājām.

Pretendentu ieguvumi:

pārbaudi veic īsā laika periodā,

zemnieks mazāk atrauts no ikdienas pienākumiem,

iegūst precīzākus datus lauku blokos.

Būtisks atbalsts — ES projekti

Ievērojamu atbalstu lauku uzņēmēji var iegūt, iesniedzot projektus ES atbalstītajos pasākumos. 2016. gadā pārvaldes pārraudzības reģionā esošajiem lauku uzņēmējiem izmaksāti 13 miljoni eiro. No šīs summas Talsu novada lauku uzņēmējiem — 3,1 miljons eiro, Dundagas novadā — 0,9 miljoni, Rojas novadā — 0,3 miljoni, bet Mērsraga novadā — 0,05 miljoni.

Vislielākā lauksaimnieku interese ir par atbalstu ieguldījumiem lauku saimniecībās. Trīs kārtās apstiprināti 329 projekti. Šajā plānošanas periodā mazāk būvē slaucamo govju fermas. 2015. un 2016. gadā bija grūtības piensaimniecībā zemo piena iepirkumu cenu dēļ. Samazinājās arī slaucamo govju skaits. Salīdzinot slaucamo govju skaitu, kāds tas bija šī gada 1. jūlijā, ar 2015. gada sākumu, Talsu novadā ir par 309 slaucamajām govīm mazāk, Dundagas novadā par 156 dzīvniekiem mazāk. Slaucamo govju skaita samazināšanos ietekmē arī citi faktori:

lopkopībā nodarbināto novecošanās,

saimniecību struktūru maiņa,

darba roku trūkums,

piensaimniecības nozares specifika un citi faktori.

Tai pašā laikā ir saimniecības, kas nebaidījās un riskēja, piesaistot finansējumu piena lopkopības attīstībai. No tādām atzīmējama arī zemnieku saimniecība «Oši» Vandzenes pagastā. Tur modernizēta kūts un uzstādīts slaukšanas robots.

Lauksaimnieku vidū populāra ir gaļas liellopu novietņu, kūtsmēslu krātuvju, lauksaimniecības noliktavu un graudu kalšu būvniecība. Aktīvi pērk arī tehniku. Pēc šī gada lietavām liela interese ir par pārvietojamo graudu kalšu un graudu kombainu iegādi.

Novērojama tendence, ka projektus modernizācijai atsevišķas saimniecības iesniedz regulāri. Šajā jomā ļoti aktīvas ir zemnieku saimniecības «Saslaukas» Ārlavas pagastā, «Rīgmaļi» Abavas pagastā, «Priednieki» Vandzenes pagastā, «Priednieki» Ārlavas pagastā, «Katlauki» Sabilē, «Mežvidi» Strazdes pagastā un citas.

Šajā ES plānošanas periodā apstiprināti arī 63 meliorācijas projekti, trīs no tiem — Dundagas novadā, divi — Rojas novadā, 15 — Talsu novadā. Tāpat atbalstu guvuši 15 valsts SIA «Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi» iesniegtie pieteikumi.

«Interese par pieejamo atbalstu meliorācijas sistēmas sakārtošanai ir pietiekami liela. Ja atbalsta pretendentam nav izstrādāts pārbūvējamās meliorācijas sistēmas būvprojekts, iekļūt atbalstāmo projektu skaitā nav iespējams,» secina pārvaldes vadītāja Juzefa Kļava.

Liela interese ir arī par projektiem meža nozarē. Trīs gados apstiprināti 455 projekti. Aktīvi projektus rakstījušas arī mazās lauku saimniecības, kuras varēja saņemt 15 tūkstošus eiro finansējumu attīstībai. Iegūtais finansējums nav jāatdod. Divās kārtās atbalstīti 163 projekti. Cilvēki attīsta biškopību, gaļas liellopu audzēšanu, piena lopkopību, putnkopību, aitkopību, dārzeņkopību, siltumnīcu saimniecības, augļkopību, ieskaitot smiltsērkšķu audzēšanu.

Vērojama arī jauno lauksaimnieku aktivitāte. Atbalstā jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanā apstiprināti 32 projekti, no kuriem Talsu novadā — septiņi, Dundagas novadā — trīs un Rojas novadā — viens. Jaunie lauksaimnieki attīsta piena, liellopu gaļas, graudkopības, dārzeņkopības un dārzkopības jomu.

Projektu kvalitāte un problēmas

J. Kļava teic, ka šajā plānošanas periodā projektā norādītais mērķis ir jāsasniedz. Tas disciplinē saimniekošanu organizēt tā, lai to varētu izdarīt. J. Kļava saka: «Ir bijuši vairāki projekti, kur ieplānotie mērķi tik augsti, ka projekta iesniegumu nevar pieteikt. Pieejamie resursi, tai skaitā zeme, ir ierobežota, nav vairs iespēju, kur palēkties un kāpinājumu sa­sniegt. Izstrādājot projektu, atbalsta pretendentam ir jābūt skaidrībai, kur ņems finansējumu. Ir bijuši projekti, kad publisko finansējumu saņem, bet tie bija jāatsauc, jo banka nepiešķir finansējumu to īstenošanai. Vērojams, ka ir atbalsta pretendenti, kuri nav izsvēruši, vai konkrētās idejas īstenošanai būs arī pozitīvs iznākums. Katras komercdarbības mērķis ir gūt peļņu. Šis gads atgādināja, ka saimniekošana laukos nav vienkārša un lauksaimniecības nozare ir tāda pati biznesa un riska nozare kā citas.»

Lielākā daļa atbalsta lauku uzņēmējiem ir no ES, taču arī valsts iespēju robežās tādu sniedz. 2016. gadā no valsts budžeta lauksaimniekiem izmaksāts 301 tūkstotis eiro. Jautāta par publiski izskanējušajām bažām, ka ES atbalsts pēc 2020. gada lauku uzņēmējiem varētu samazināties, J. Kļava pauž, ka Latvijas lauksaimnieki būtu daudz konkurētspējīgāki ar attīstīto valstu lauksaimniekiem, ja saņemtu tik lielus platību maksājumus, kā, piemēram, Vācijā vai Holandē. Būtisku atbalstu attīstītajās ES dalībvalstīs sniedz arī no nacionālā budžeta. Salīdzinot, kāds pašlaik ir atbalsts Latvijas lauksaimniekiem no ES un valsts budžeta, redzams, ka vislielākais tas tomēr ir no ES. «Kopumā piedāvāto ES fondu apguve pozitīvi ietekmējusi mūsu pusē esošo saimniecību peļņas rādītājus un pašu kapitālu. Apsveicami, ka zemnieku saimniecības — «Vītoliņi», «Mežvidi», «Saslaukas», «Ķauļi» un «Rīgmaļi» — iekļuvušas Latvijas simts vērtīgāko zemnieku saimniecību skaitā, ņemot vērā pašu kapitāla lielumu,» gandarīta ir dienesta pārvaldes vadītāja J. Kļava.

