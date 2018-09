Bērnus skaits Dundagas novadā šajā mācību gadā būtiski nav samazinājies 05.09.2018

Sākoties jaunajam mācību gadam, daudzus interesē, cik liels skaits skolēnu un bērnu apmeklē novadā esošās mācību iestādes. Dundagas novada izglītības speciālists Dinārs Neifelds informē, ka šajā mācību gadā Dundagas vidusskolā izglītojamo skaits nav būtiski samazinājies. Tāpat priecējot, ka seši bērni uzsāks mācības Kolkas pamatskolas pirmajā klasē.

Kolkas pamatskolā šogad mācīsies 34 bērni, no tiem seši pirmajā klasē (pagājušajā mācību gadā neviens mācības pirmajā klasē neuzsāka), trīs izglītojamie būs devītajā klasē. Pirmsskolas izglītības iestādi «Rūķītis» apmeklēs 27 bērni, no tiem obligātajā piecu un sešgadīgo apmācībā būs 16 audzēkņi.

Skolēnu skaita samazinājums šogad nav vērojams Dundagas vidusskolā, kur kopumā mācības uzsāks 303 skolēni. Pirmajā klasē būs 31 bērns, devītajā klasē — 27, mācības vidusskolā uzsāks 19 audzēkņi, bet 12. klasē būs 15 izglītojamie. Pirmsskolas izglītības iestādi «Kurzemīte» apmeklēs 136 bērni, no tiem obligāto piecu un sešu gadu apmācību apgūs 64 audzēkņi.

Kā jau vairākkārt esam rakstījuši, šajā mācību gadā durvis slēgusi Mazirbes internātpamatskola. Tāpat esam informējuši, ka šī gada janvārī Dundagas novada domes deputāti nolēma piešķirt 5115 eiro lielu finansējumu, lai nodrošinātu brīvpusdienas Dundagas vidusskolas un Kolkas pamatskolas piekto klašu skolēniem, sākot no 1. septembra. Valsts apmaksātas brīvpusdienas jau saņem pirmo līdz ceturto klašu skolēni.

